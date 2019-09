Presidente de la Cámara divide opiniones al privilegiar acto regional y no asistir al Te Deum

Lamentable, así calificó el Presidente Sebastián Piñera -en clave política durante el Te Deum Ecuménico- la ausencia del presidente de la Cámara de Diputados Iván Flores, quien no acudió a la actividad para asistir a diversos actos en su región, Los Ríos.

"Que en el mes de la patria, un mes de unidad, que algunos se ausenten es triste, lamentable, pero nuestra voluntad era que hubieran estado todos", dijo el Mandatario.

En tono de crítica, a sus palabras se sumó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien indicó que "ojalá siempre todas las instituciones y quienes las presiden puedan estar presentes en ceremonias que son propias de nuestra república, que son propias de nuestra celebración de Fiestas Patrias. No sé qué problema habrá tenido para no estar".

El titular del Senado, Jaime Quintana (PPD), quien sí asistió ayer a la Catedral Metropolitana, también tuvo palabras para la inasistencia del diputado Flores. "Este es un acto importante (…) me contacté con el presidente de la Cámara y él privilegió estar en su región. Bueno, esto es un cargo nacional y yo creo que había que estar", señaló.

La postura también fue compartida por el expresidente de la Cámara, Patricio Melero, quien dijo a Emol que "el ostentar el cargo de presidente significa también tener una disposición o un grado de renuncia respecto a las actividades de representación local".

"Si es por ello, nunca podría participar en ninguna actividad de carácter nacional. Ejercer el cargo de presidente significa muchas veces renunciar a lo distrital para representar a la Cámara en función de lo que significa un acto en el que están comprometidos los poderes del Estado", añadió.

Bajo esa premisa, Melero sostuvo que "no se justifica una decisión de ese tipo. Loreto Carvajal, que fue en calidad de vicepresidenta, podría haber dado el mismo argumento y haberse ido a su distrito en el Ñuble. Entonces, creo que es de la esencia del cargo el priorizar los actos en que están los tres poderes del Estado".

Finalmente Melero señaló que cuando fue presidente de la Cámara "fue a todos los actos, postergando los propios". "Es de la esencia del cargo el priorizar los actos que se desarrollan en una fecha tan importante como la independencia nacional", enfatizó.

En su defensa

Héroe o villano lo cierto es que, en su defensa, Flores dijo a El Mercurio que "no es ninguna falta ni administrativa ni protocolar" no acudir al Te Deum porque "la Cámara está debidamente representada" en ese acto por sus vicepresidentes, y que él decidió representarla acudiendo a diversos actos en su región, Los Ríos.

No todo es Santiago para el diputado Flores y su decisión también generó respaldos. Y con Melero criticándolo por un lado, Flores por el otro recibió el apoyo de otros extitulares de la Cámara de Diputados.

Alejandra Sepúlveda, quien condujo la corporación entre 2010 y 2011, valoró que el parlamentario haya privilegiado su región por sobre Santiago. La diputada de la Federación Regionalista Verde Social dijo al medio electrónico que "uno siempre tiene la disyuntiva de participar en los actos de nivel nacional en Santiago o participar en los actos de tu región. Entonces, creo que lo importante es que nuestro presidente tiene todo el derecho a elegir y a mí me parece bien que haya escogido su región".

Gabriel Ascencio, titular de la Cámara entre 2005 y 2006, también le dio una mano a Flores e indicó que "no es malo de repente que una autoridad nacional esté en su región, que la gente sienta orgullo de que alguien de la zona tiene una posición importante". "¿Por qué no se puede ver de esa manera también?", se preguntó afirmando que "en Santiago hay suficiente autoridad, no alcanza tanta autoridad para tanta máquina fotográfica. ¿En qué podría afectar a las instituciones? Es una cosa protocolar, hay una vicepresidenta”, indicó.

Osvaldo Andrade (PS) también aportó al debate y destacó que "la Cámara estuvo representada por la vicepresidenta y entiendo que entonces el presidente ha privilegiado actividades de su distrito y es una cosa bastante razonable".

"La Cámara se representa por cualquier miembro de la mesa y eso se cumplió, no le daría una connotación mayor. Yo habría esperado que el Presidente Piñera tuviera la misma disposición para el 11 de septiembre, en que no hizo nada", dijo.

Finalmente, el también extitular de la Cámara Fidel Espinoza (PS) expuso que "no hay ninguna obligatoriedad para ser parte del Tedeum en Santiago. Algunos creen que Santiago es Chile y eso no es así, la única obligatoriedad es participar del desfile civico-militar y esa es una responsabilidad de Estado que todos los presidentes de la Cámara asumimos. Por lo tanto, respaldo absolutamente a Iván Flores".