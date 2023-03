Cambio de gabinete: el golpe del Presidente Boric a los ministerios sectoriales

El Presidente Gabriel Boric realizó este viernes, en La Moneda, su segundo cambio de gabinete. Esto, a un año de llegar a la Presidencia y tras la dura derrota del Ejecutivo en la Cámara de Diputadas y Diputados por el rechazo al proyecto de reforma tributaria.

En concreto, el Mandatario reemplazó a los ministros Antonia Urrejola (Cancillería), Juan Carlos García (Obras Públicas), Julieta Brodsky (Cultura), Alexandra Benado (Deportes) y Silvia Díaz (Ciencia).

También te puede interesar:

Nuevos ministros

A continuación, los nuevos ministros que designó el Presidente Boric:

Cancillería: sale Urrejola y llega Alberto van Klaveren

Antonia Urrejola salió del Ministerio de Relaciones Exteriores. En su reemplazo, asumió Alberto van Klaveren (IND). Es politólogo, abogado y diplomático chileno de ascendencia judía-neerlandesa.

Van Klaveren es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, master en Relaciones Internacionales en la Universidad de Colorado en Denver, Estados Unidos, y posee estudios de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Leiden, Países Bajos.

Fue embajador de Chile ante Unión Europea, Bélgica y Luxemburgo entre el 2001 y el 2006; subsecretario de Relaciones Exteriores entre 2006 y 2009; y agente del Estado de Chile ante La Haya con motivo de la demanda de la que fue objeto el país por parte de Perú.

Hasta su nombramiento, se desempeñó como Director Unidad Académica Relaciones Jurídicas y Económicas Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.

Obras Públicas: sale García y llega Jéssica López

En el Ministerio de Obras Públicas, el Presidente Gabriel Boric reemplazó a Juan Carlos García por Jéssica López (PS). López es ingeniera comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile.

Ejerció como presidenta de BancoEstado; presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios y Directora suplente del Directorio del Banco Itaú Corpbanca.

Tiene 40 años de experiencia en cargos ejecutivos y de alta dirección. Consejera de Comunidad Mujer, consultora y Coach Ejecutiva, también integra el directorio de las Fundaciones Foro Educativo y TIGRA.

Cultura: sale Brodsky y llega Jaime de Aguirre

Julieta Brodsky salió del Ministerio de Cultura y aterrizó Jaime de Aguirre (IND). Cuenta con estudios de Derecho, Periodismo y Música, con más de 30 años de experiencia en el mundo de las comunicaciones.

Fue director ejecutivo de Chilevisión y Televisión Nacional de Chile (TVN), donde también ejerció como director de programación. Esa labor también la llevó a cabo en Canal 13.

Deportes: sale Benado y llega Jaime Pizarro

En Deportes, el Mandatario reemplazó a la ministra Alexandra Benado por Jaime Pizarro (IND). Es profesor de Educación Física. Fue jugador y entrenador de fútbol profesional. Exseleccionado nacional de Chile en categorías juveniles y adulto.

Ha ocupado diversos cargos deportivos, ejecutivos y directivos en ámbito privado y público, entre los que cuentan la dirección técnica en Colo Colo y Universidad Católica, gerente deportivo en ambos clubes en distintos períodos.

Fue subsecretario de Deportes y director del Instituto Nacional del Deporte. También ejerció como gerente de desarrollo y gerente general de la Corporación Cultural y Deportiva La Araucana. En el campo académico, desempeñó como profesor y director de cursos de postgrado en Gestión y Formación Deportiva en el Instituto AIEP, y actualmente en la Universidad Finis Terrae.

Ciencia: sale Díaz y llega Aisén Etcheverry

Silvia Díaz dejó el Ministerio de Ciencia y en su lugar llegó Aisén Etcheverry (IND). Es abogada de la Universidad de Chile y Masters of Laws por la University of San Francisco School of Law.

En los últimos 15 años ha coordinado y liderado equipos y proyectos públicos y privados, a nivel nacional e internacional, en áreas relacionadas con la ciencia, tecnología e innovación.

Fue directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile (ANID); jefa de la División de Coordinación Interministerial (DCI) de la Segpres y directora del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación para el Desarrollo (CTCI).