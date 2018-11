Los Maorí All Blacks aplastaron 0-73 a Chile en partido de exhibición

Los Maorí All Blacks, equipo alternativo de Nueva Zelanda, el campeón mundial de Rugby, aplastó este sábado a la selección de Chile por un marcador de 0-73 en un partido de exhibición disputado en el estadio San Carlos de Apoquindo de Santiago.

Los Cóndores, como se conoce a la Roja del balón ovalado, nunca pudieron levantar el vuelo y ni siquiera anotaron algún descuento frente al poderío de los neozelandeses, entre los que había cinco titulares de los campeones mundiales.

La superioridad de los Maorí All Blacks se asentó desde antes del inicio cuando llevaron a cabo el tradicional "Haka", la danza guerrera ancestral que, según se cree, paraliza a sus adversarios.

Ya al término del primer tiempo el conjunto neozelandés tomó una amplia ventaja y se fue al descanso con un marcador de 0-35 a su favor, con Bryn Hall como su exponente más destacado, con dos try, mientras Otere Black se lució marcando las 5 conversiones que tuvo.

Chile tuvo una aproximación a la zona de marca en la primera parte, pero solo pudo emocionar a los 14.000 espectadores presentes en el estadio, pues no pudo anotar.

En la segunda mitad los Cóndores mostraron una actitud más agresiva y se mantuvieron la mayor parte del tiempo jugando en el sector maorí, incluso con un par de ocasiones de anotar mediante dos golpes de castigo ejecutados por Santiago Videla.

El primero salió desviado y el otro dio en uno de los palos y enseguida un jugador visitante se apoderó de la ovalada.

Los neozelandeses anotaron en las ocasiones que tuvieron en la segunda parte y anularon cada ataque de los chilenos, que vieron llegar el final sin lograr alguna anotación que les hubiese dado consuelo.

En los últimos minutos los Maorí All Blacks volvieron a la ofensiva y aumentaron su ventaja hasta el apabullante marcador definitivo, con once try convertidos.

Los espectadores, sin embargo, consideraron que será un partido inolvidable, por la oportunidad de ver a un equipo de tan alto vuelo, mientras los jugadores chilenos prometieron no olvidar el marcador, que marcará un camino para entrenarse más duro, hasta tener la oportunidad de enfrentar nuevamente a los neozelandeses.