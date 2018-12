Felipe Kast advierte a sus socios encandilados con Bolsonaro: "Chile no es Brasil y no nos vendría bien movernos hacia la extrema derecha"

El senador de Evópoli, Felipe Kast, mostró su preocupación tras la reunión que tuvieron algunos integrantes de Chile Vamos, con el hijo de Jair Bolsonaro, Eduardo.

Para Kast, “si Chile Vamos quiere proyectarse, debe evitar girar hacia el populismo de derecha”. Y pone de ejemplo a la izquierda, quienes "en el pasado, la Concertación perdió su capital político cuando giró hacia la extrema izquierda”, señaló, en entrevista con el diario La Tercera.

Aunque señala que no ve que Chile se transforme en el Brasil de Bolsonaro, si manifiesta su inquietud: "No creo que estemos cerca de eso, pero cuando veo que hay algunos que miran con nostalgia lo que está haciendo Bolsonaro, claramente es bueno advertir de que Chile no es Brasil y de que no nos vendría bien movernos hacia la extrema derecha".

"La gran mayoría de los chilenos quiere que los políticos trabajemos unidos, construyendo acuerdos, y eso es justamente lo que no quieren los grupos más extremos", agregó.

"Nosotros estamos convencidos de que la mejor forma de construir un círculo virtuoso, similar al que logró la Concertación durante dos décadas, no es denostando a nuestros adversarios ni generando campañas del terror, como frecuentemente hace la extrema izquierda y la extrema derecha, sino que proponiéndole a Chile una nueva cumbre, un nuevo sueño", sentenció.