La comida de desagravio a favor de los diputados DC "díscolos"

Un grupo de militantes de la Democracia Cristiana organizó una comida como expresión de "desagravio" en favor de los diputados Raúl Soto y Víctor Torres, los dos parlamentarios de ese partido que hace una semana y media votaron en contra de la idea de legislar el proyecto de reforma de pensiones presentado por el gobierno. Su posición fue en contra de la decisión del resto del partido que votó a favor. Soto se convirtió en un emblema de la oposición al proyecto después de que el jefe de bancada, Gabriel Ascencio decidiera sacarlo de la presidencia de la Comisión de Trabajo donde se discutió la iniciativa.

En este contexto, un grupo de 500 militantes que ya firmó una carta pública en apoyo a la decisión de los diputados, organizó para hoy lunes un encuentro desde las 19.00 horas en el Café Punto C, uno de los lugares preferidos de los políticos ubicado en calle Moneda.

A la cita comprometieron su asistencia la vicepresidenta nacional Cecilia Valdés, el dirigente sindical Nolberto Díaz, el ex ministro de Medioambiente, Pablo Badenier y su hermano Osvaldo; el ex subsecretario de Justicia Nicolás Mena, el presidente regional metropolitano Patricio Mercado y la ex presidenta nacional Myriam Verdugo entro otros consejeros regionales y comunales.

Entre los organizadores existe la convicción de que este encuentro será un primer hito "para articularse" como una fuerza crítica al interior del partido que lidera el diputado Fuad Chahín.