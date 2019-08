"Tienen que demostrar que están limpios": diputados de Chile Vamos en picada contra la oposición por denuncia contra Cecilia Pérez

Los diputados de Chile Vamos, Sebastián Torrealba (RN) Diego Schalper (RN), Juan Antonio Coloma (UDI), Álvaro Cárter (UDI) y el jefe de bancada de Renovación Nacional, Jorge Rathgeb, condenaron la denuncia presentada por senadores de oposición en contra de la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, por el delito de "omisión de denuncia" tras sus dichos en contra del PS.

La secretaria de Estado señaló hace unos días que en el PS "ya no tienen pudor, no tienen pudor para tratar, a través de esta acusación, de ocultar lo que todos los chilenos queremos saber, qué relación tiene con el narcotráfico". Esta frase llevó al Partido Socialista a congelar su relación con La Moneda y a presentar una denuncia ante la Fiscalía para remarcar su indignación con la actitud de la vocera de Gobierno.

Frente a esto, los legisladores oficialistas afirmaron que la acción judicial se trata de una maniobra política y un "mal chiste", considerando que además se destinarán recursos para investigar "cosas que son inverosímiles".

Según consigna Emol, el diputado de RN Sebastián Torrealba manifestó que ''ya basta de esconder debajo de la alfombra la cochinada que hay dentro de estas instituciones. Hoy tienen que transparentar, y como lo han dicho innumerables militantes del PS, tienen que demostrar que están limpios y tienen que poner a desfilar en tribunales a aquellos militantes que están relacionados con el narcotráfico".

Por su parte, Diego Schalper (RN) calificó la denuncia como "poco seria" y acusó improvisación y desesperación por parte del Partido Socialista. "Veo un PS desesperado, pero lo más grave es el hecho de que hay tres jefes de bancada que se prestan para una denuncia irrisoria, que es el primer capítulo de varias improvisaciones", sostuvo.

En tanto, Juan Antonio Coloma (UDI) hizo un llamado al Ministerio Público a citar a declarar a todos los militantes del Partido Socialista que hayan reconocido lazos con el crimen organizado y la corrupción.

"Lo que quieren hacer con esto es tirar una bomba de humo para culpar al gobierno de la incapacidad que han tenido para revisar el padrón (...) 18 diputados del PS señalaron en una carta enviada al Servel que pedían auditar el padrón, especialmente el de San Ramón, por los vínculos con el narcotráfico. Ellos lo dijeron y ahora pretenden realizar una denuncia contra la ministra Cecilia Pérez, pero ella no hizo más que replicar lo que ellos habían reconocido", indició Coloma.

El diputado Álvaro Carter agregó que "la gente lo que está esperando durante meses es que se diga la verdad y que se transparente esta situación. Lo que necesitamos es que la democracia se fortalezca y no que se acuse a una ministra u otra, porque una mostró su parecer o hace su trabajo".

Finalmente, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Jorge Rathgeb salió al paso y cuestionó en duros términos la acción judicial.

“La denuncia efectuada no tiene ningún sustento legal. No tiene ningún futuro y es lamentable que finalmente, se esté perdiendo tiempo de los funcionarios públicos para realizar diligencias que no van a conducir a nada”, dijo.

Rathgeb aseguró que "se ha tratado de hacer un punto político, pero finalmente no hay ninguna responsabilidad por parte de la vocera de Gobierno”, dijo tajante.