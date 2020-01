Gutiérrez recurrirá a la CIDH para defenderse de la decisión del "ilegítimo" TC que acogió a trámite solicitud de destitución

Este martes, el Tribunal Constitucional (TC) acogió a trámite el requerimiento que presentaron parlamentarios de Chile Vamos para destituir al diputado del Partido Comunista (PC) Hugo Gutiérrez, luego de que publicara en su cuenta de Twitter varios dibujos en los que se agrede al Presidente Sebastián Piñera.

De acuerdo al organismo, la instancia fue aprobada por los ministros, que indagan la posibilidad de cese del cargo del parlamentario comunista.

El aludido, sin embargo, anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras esta decisión del TC.

Gutierrez también explicó que no se defenderá ante el TC debido a que lo considera un tribunal ilegítimo. “Si el Tribunal Constitucional me quiere destituir, que lo haga. Yo no le reconozco legitimidad a este tribunal. Si me llegasen a destituir, créanme que el pueblo chileno se va a seguir movilizando igual, porque no he sido yo el que lo ha incitado a luchar por un país más justo”, aseguró.

“Lo he dicho y lo repetiré incansablemente: no me voy a defender ante un tribunal que considero ilegítimo”, sentenció.

Gutiérrez no está solo, ya que la bancada del PC expresó su rechazo ante esta decisión del TC.

"Estamos en presencia de una resolución arbitraria que responde a una persecución política en contra de un abogado con reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Es precisamente esa lucha del diputado Hugo Gutiérrez la que motiva una revancha por parte de quienes avalan las violaciones a los derechos humanos, tanto las cometidas en el pasado como en el presente", expresaron a través de un comunicado.

Según el texto, se acusa a Gutiérrez de "respaldar al movimiento social y al pueblo movilizado en las calles. La pretensión de destituirlo por ejercer su libertad de expresión y su rol como representante popular retrata el carácter antidemocrático de estos parlamentarios".

"Como Bancada del Partido Comunista entregamos nuestro más decidido respaldo al diputado Hugo Gutiérrez y anunciamos que defenderemos su derecho fundamental a opinar, en instancias nacionales e internacionales. Al mismo tiempo, señalamos que esta inaceptable persecución política no nos intimida, por lo que continuaremos acompañando la lucha del pueblo chileno por una sociedad más justa", sentenciaron.