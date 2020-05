Alcaldesa Matthei critica a los chilenos en medio de la pandemia: “Es una vergüenza como nos estamos portando”

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, cuestionó el accionar y la actitud de los chilenos en medio de la pandemia del Covid-19, manifestando que no se le ha tomado el peso a la situación.

En declaraciones a CHV, la jefa comunal sostuvo que es “una vergüenza como nos estamos portando los chilenos. No solo tenemos un problema grave de pandemia, donde se acabarán los respiradores y los médicos. Por lo tanto, si no le temen a la muerte, no entiendo cómo no le temen a la cesantía”.

Matthei advirtió que “mientras más contagios haya, más tiempo vamos a estar guardados y más pobres vamos a ser como país".

A modo de ejemplo, la alcaldesa contó lo sucedido con algunos sectores, en donde se han detectado a varios reincidentes por violar el confinamiento.

“Uno se pregunta: ¿En qué estamos los chilenos? ¿Queremos cuidar la pega? ¿Queremos tener una posibilidad de salir adelante o estamos en otra?“, reflexionó.

La jefa comunal de Providencia evidenció su preocupación por la cesantía en el país, confesando que si “estamos en otra” será difícil “cuidar la pega” y “tener una posibilidad de salir adelante”.