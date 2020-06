Epidemiólogos reiteran que cuarentenas deben mantenerse 14 días para no confundir con tecnicismos a la población

Especialistas de la Universidad de Valparaíso hicieron un llamado a las autoridades del Ministerio de Salud a recapacitar frente a la medida que apunta a acortar de 14 a 10 días el periodo de la cuarentena para las personas con PCR positivo para coronavirus que tengan síntomas leves.

En opinión de Rodrigo Cruz, director del Centro de Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de dicho plantel, la disposición puede transformarse incluso en un nuevo incentivo para relajar todavía más las conductas de cuidado y prevención.

“Las indicaciones de la OMS en este sentido derivan de estudios acotados. Son planteamientos técnicos que, eventualmente, se podrían aplicar en ciertos casos o en situaciones específicas, pero no a nivel general y menos cuando los casos están disparados en todo el país. Hay que mantener los 14 días, que es lo que también ha pedido y declarado la Sociedad Chilena de Infectología”, afirma el médico infectólogo y epidemiólogo de la U. de Valparaíso.

Asimismo, el doctor Cruz asegura que con este tipo de decisiones, el Gobierno y el Minsal están entrando en temas demasiado técnicos que, a su juicio, no son fundamentales hoy para el manejo de la pandemia. dado que la evidencia recogida hasta ahora a nivel mundial señala que ocho de cada diez infectados con el coronavirus presentan síntomas leves. De hecho, según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud, en Chile el 92% de los contagiados no ha tenido que ser hospitalizado.

“La gente ya tiene poco claro lo que debe hacer y cumplir. Entonces, lo mejor y lo más recomendable, incluso desde una comunicación de salud pública, es dar mensajes simples a una población que, además, ha dado muestras de no hacer mucho caso. Y este mensaje debe seguir siendo uno: las cuarentenas duran 14 días desde que aparecen los síntomas o desde la PCR positiva si se encuentra asintomático. Así como está el escenario de la pandemia lo mejor es evitar los contagios y si eso implica extender en tres o 4 días más el aislamiento de la persona contagiada, mucho mejor”, sostiene el especialista.

Mismo camino errado

Una postura similar expresa el experto en pandemias y también docente de la Escuela de Medicina de la U. de Valparaíso, Aníbal Vivaceta, quien combatió hace unos años el ébola en África, y que sentencia que “las cuarentenas aplicadas a quienes pueden contagiar son la estrategia fundamental de control de cualquier epidemia transmitida de persona a persona y, por tanto, todo lo que se logre hacer en ese sentido es un avance”.

Sin embargo, Vivaceta asegura que con su último mensaje el ministro Jaime Mañalich volvió a transitar por el camino de los gráficos y los modelos que él mismo confesó que lo habían hecho equivocarse, ahora con una medida distinta, sin mayor evidencia científica, y que los modelos matemáticos han demostrado que no resulta.

“No se puede establecer que la cuarentena de alguien sospechoso de poder contagiar se acabe ni por una PCR negativa, pues su sensibilidad nominal no pasa del 70%, y probablemente sea menor en condiciones de vida real o por menos de 14 días. La duración de las cuarentenas se establece por el "peor escenario" (14 días) y no por un promedio. ¿Y qué pasa cuando la gente se pasa del promedio? Es decir, aplicas en un comienzo la medida correcta, encerrar a quien puede contagiar, pero si lo liberas antes no sirve de mucho”, concluye el médico.