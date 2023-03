Ministro Jackson acusa motivaciones políticas en críticas por la contratación de su cuñado en el MOP

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, se refirió este viernes a la controversia por la contratación del periodista y su cuñado, Vicente Gutiérrez, en el Ministerio de Obras Públicas. Ayer se confirmó la salida del comunicador del ministerio, donde trabajaba de asesor en la Dirección General de Obras Públicas (DGOP).

La autoridad expresó que detrás de las críticas impera la intención de perjudicar desde el mundo político una contratación que habría ocurrido sin su influencia. Así, el ministro dijo que "no me sorprende que, como ha ocurrido otras veces, existan personas dentro del espectro político – muchas veces desde la oposición – que busquen encontrar algún tipo de conexión, relación para enlodar tanto la imagen personal como también el proyecto político".

Tanto el puesto en el que se desempeñaba el periodista de la Universidad Diego Portales -asesor sujeto a honorarios-, como su remuneración, correspondiente a un total bruto de $2.183.908 pesos, fueron dados a conocer por un usuario de redes sociales que accedió a ella a través de los registros de Transparencia.

Gutiérrez entró a trabajar el programa del ministerio en enero de este año, hasta que presentó ayer su renuncia. De forma previa, el profesional se había desempeñado como asesor comunicacional de la diputada Maite Orsini.

Jackson, que se encontraba en una pauta con el Fosis, no respondió preguntas por parte de la prensa. En su exposición señaló que "se entiende la legítima duda que puedan tener las personas y ante eso quisiera declarar por única vez que no he tenido ni tengo ningún tipo de relación en la contratación de Vicente".