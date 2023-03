Hermano de pareja del ministro Giorgio Jackson sale del MOP tras ola de críticas 

"En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pituto. Y para eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargos de confianza. Sí, es de sentido común, pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa hoy". Esta fue una de las promesas de campaña del Presidente Gabriel Boric, que los usuarios de redes sociales recordaron tras enterarse de la contratación del periodista Vicente Gutiérrez en la Dirección General de Obras Públicas (DGOP). Si bien no existe un lazo sanguíneo entre Gutiérrez y una alta autoridad estatal, el profesional es hermano de la escritora Camila Gutiérrez y, por tanto, cercano del Ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson.

El Gobierno pudo haber defendido la permanencia del periodista y militante de Revolución Democrática (RD), al no existir parentesco directo con el ministro Jackson. Sin embargo, tras la polémica desatada, también por una serie de actuaciones performáticas en las que, por ejemplo, fustiga a carabineros en la vía pública, Gutiérrez terminó renunciando a la repartición del MOP, según consignó La Tercera.

Cabe mencionar que, según datos de Transparencia Activa, el comunicador aterrizó en enero de este año en la DGOP, a honorarios y por una remuneración bruta de $2.183.908.

De acuerdo con el citado medio, su llegada a la DGOP se enmarca en un plan del exministro Juan Carlos García para "rejuvenecer" el equipo comunicacional, que en sus primeros meses de trabajo contaba con una "buena evaluación".

El senador y timonel de RD, Juan Ignacio Latorre, abordó el tema y señaló que "hay una especie de obsesión con cargarle cosas a Giorgio Jackson, como si él hubiese intervenido en la contratación del periodista en el MOP".

"Es el hermano de la polola de Giorgio Jackson, él mismo ha dicho que no tiene nada que ver en esa contratación. (...) Fue una decisión autónoma de, en ese momento, el exministro Juan Carlos García y su jefa de gabinete y el área de comunicaciones que conocía a Vicente (...). Giorgio Jackson no tuvo nada que ver en esa contratación”, explicó el senador Latorre.

Sobre la "carrera musical" de Vicente Gutiérrez, quien fue integrante del grupo "Cola Condenada" e intérprete de la canción "Reggaetón del Paco Pasivo", el legislador del RD comentó lo siguiente: "Respecto de las burlas a Carabineros, es algo de lo que él como persona adulta tendrá que hacerse responsable. Las declaraciones que se hicieron en el contexto del estallido social ya caen en el ámbito de la responsabilidad personal".

Vicente Gutiérrez es periodista de la Universidad Diego Portales. Se ha desempeñado como asesor comunicacional en la Cámara de Diputados para la exparlamentaria Natalia Castillo (ex-RD) y la diputada Maite Orsini (RD). Además, cuenta con experiencia en organizaciones no gubernamentales como Iguales y en medios de televisión como La Red.

Gutiérrez es autor del libro "Ansioso y desnudo" (2019). También tuvo una breve experiencia electoral en 2021, cuando compitió por la concejalía de Ñuñoa en el cupo de RD, sin éxito.

Desde Desarrollo Social señalaron que no tienen ninguna relación con el profesional, ya que él no forma parte de ningún equipo del ministerio ni de alguno de sus servicios asociados y no cuenta con ningún vínculo contractual con la institución.

Otra de las frases emitidas por autoridades de Gobierno, recordadas en redes sociales en medio de la ola de críticas a Gutiérrez, fue la de Giorgio Jackson cuando era Ministro Secretario General de la Presidencia, durante una conversación que sostuvo en la plataforma Twitch. "Nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo difiere del gobierno anterior, sino que también creo que se diferencia de una generación que nos antecedió".