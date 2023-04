Delegada presidencial de la RM por posibilidad de Estado de Excepción: "No es útil hoy en la región"

La delegada presidencial de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, abordó este domingo la posibilidad de aplicar Estado de Excepción en la RM, tras el asesinato del suboficial mayor de Carabineros Daniel Palma en medio de una fiscalización. Al respecto, manifestó que la medida "no es útil" hoy en la zona.

"Lo que está ocurriendo algo hoy en la Región Metropolitana a mí me parece que la solución de incluir a militares en la persecución de estos delitos a mí me parece que no es útil, hoy, en el estado de cosas que existe en la Región Metropolitana, por varias razones", dijo Martínez en conversación con el programa Estado Nacional de TVN.

"La primera (razón), porque creo que Carabineros de Chile es la institución más preparada para poder abordar los problemas de seguridad y orden público en lugares poblados, urbanos importantes", sostuvo la autoridad.

En esa línea, explicó que "logísticamente es muy distinto la intervención militar a la intervención civil que tiene que tener un carabinero frente a una comisión de delito".

A su vez, apuntó que "el 2020 estábamos con un Estado de Excepción por el tema de la pandemia y fue uno de los años donde más delitos de homicidio hubo en la Región Metropolitana".

"Nunca uno se va a cerrar a medidas, sin embargo creo que utilitariamente no sirve para la Región Metropolitana", reiteró Martínez.

"Utilitariamente, creo que sobre todo hay que mejorar las condiciones de organismos como el GOPE, que es una policía de elite que tiene mucha coordinación y que tiene mucha preparación para poder abordar este tipo de criminalidad", complementó.