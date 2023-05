US$ 33 millones y un esquema para defraudar

Presentado por:

¡Buenas y feliz Día del Trabajador! Entramos en la recta final de la elección del Consejo Constitucional con La Moneda nerviosa acerca de los resultados. La buena noticia es que la última encuesta Cadem revela un fuerte apoyo a la Estrategia Nacional del Litio anunciada por el Presidente Gabriel Boric la semana pasada.

62% cree que el litio es el mineral más importante para el futuro de Chile y 75% está de acuerdo con una asociación público-privada para su explotación.

Asimismo, 56% se inclina por un control predominante del Estado en esa industria, mientras 43% prefiere un control mayoritario de los privados.

La agenda económica de la semana se la toma el Imacec de marzo, que se publica el martes, y la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que podría anunciar una nueva alza de tasas, pero también que esta pondría fin al ciclo alcista que implementó para combatir la mayor inflación en casi 40 años.

1

UN ESCÁNDALO QUE YA SUMA US$ 33 MILLONES

Primus Capital, el segundo mayor factoring del mercado, tendrá que hacer un aumento de capital de casi US$ 33 millones para “tapar el hoyo” y fortalecer el patrimonio de la empresa. Esto se debe a los nuevos antecedentes que confirman la existencia de $ 3.600 millones en cheques falsos, adicionales a los $ 5.600 millones informados a finales de marzo. En total, los problemas afectarían a casi el 12% de la cartera.

En los últimos días, Primus anunció acciones legales por “defraudar a la compañía” contra dos exejecutivos, uno de los cuales es el exgerente general, Francisco Coeymans, parte de la familia que controla el segundo mayor paquete de acciones en el factoring, con casi el 17%. Primus lo controla Raimundo “Paila” Valenzuela, con el 60%.

Un esquema para defraudar. Los que conocen detalles de lo que se ha descubierto hasta ahora es que los cheques falsos fueron el punto de partida de una investigación que habría permitido el descubrimiento de varias malas prácticas asociadas a Coeymans y al exgerente comercial Ignacio Amenábar.

Según las mismas fuentes, habrían armado un esquema para defraudar a Primus, a través de la realización de una serie de operaciones de financiamiento a clientes supuestamente atomizados y no relacionados entre ellos ni con los ejecutivos desvinculados, “pero que en realidad operaban coordinadamente, excediendo todos los límites de concentración y controles establecidos por el Directorio”. Y agregan que luego del desembolso de fondos por parte de Primus, “no se cumplían las obligaciones de pago con conocimiento de los exejecutivos, quienes incluso, en ciertos casos, recibían de vuelta parte o todo el dinero previamente girado, ya sea en sus sociedades personales o en sus negocios compartidos con los otros partícipes del esquema”.

Coeymans y Amenábar rechazan las acusaciones y apuntan a Valenzuela. Aseguran que sabía de este problema desde al menos seis meses. “Jamás, y bajo ninguna circunstancia hemos participado de algún esquema delictual destinado a defraudar o perjudicar a Primus Capital. En tal sentido, colaboraremos activamente con el Ministerio Público y con la CMF en todo cuanto se requiera para el adecuado esclarecimiento de los hechos y delimitación de las responsabilidades legales que correspondan”.

2

UN NUEVO ROUND EN LA QUERELLA CONTRA SAIEH

Qué pasó. El fiscal Felipe Sepúlveda tuvo acceso a la traducción de la audiencia en Estados Unidos en la que se aprobó el acuerdo entre los acreedores de CorpGroup Banking (CGB), en el marco de la liquidación de la sociedad ligada al grupo Saieh bajo el Capítulo 11 del Código de Quiebras estadounidense. Cabe recordar que Saieh entró en default en un bono de US$ 500 millones y el acuerdo significó una masiva pérdida para los bonistas no garantizados, que con suerte recuperarán entre un 6 y un 8 por ciento de lo invertido.

La querella acusa a Saieh de operaciones simuladas y vaciamiento patrimonial de la sociedad.

Por qué es relevante que el fiscal Sepúlveda tenga acceso a la transcripción de la audiencia. Fuentes cercanas al equipo legal de los querellantes aseguran que la traducción del audio de la audiencia en la que se aprobó el acuerdo con los bonistas de CorpGroup Banking deja claro que los acreedores no garantizados nunca aprobaron liberar de responsabilidades penales en Chile a Saieh y su familia.

Si el fiscal confirma esa lectura, se abren las puertas de la querella y “a Saieh se le viene una caso complicado que podría terminar con él y miembros de su familia presos”, afirma un penalista que está siguiendo el caso con atención, pero que no participa en él.

Los abogados querellantes apuntan a los siguientes párrafos de la audiencia como evidencia de que sus clientes nunca liberaron de responsabilidades penales al empresario y su familia. La que habla es la abogada Juliet Sarkessian, responsable de representar al Departamento de Justicia de Estados Unidos en el proceso de quiebra y velar para que se cumpla de acuerdo a las leyes y normas locales.

“Entonces, en primer lugar, la tenencia de bonos — los tenedores de bonos votaron abrumadoramente como clase para rechazar el plan. Creo que el abogado de los Deudores declaró que las deudas de los bonos son de aproximadamente $500 millones. El informe — el informe de votación indicó que 297 partes tenían más de 353 millones en estas reclamaciones de notas no garantizadas y presentaron votaciones que se recibieron antes de la fecha límite (…) Eso significa que de las votaciones que sí recibió el agente de votación, más del 91 por ciento en número de Acreedores y el 85 por ciento en número de dólares de los que votaron, rechazaron el plan”.

“Entonces, de los — votantes cuya votación llegó a tiempo al agente de votación, el informe de votación establece que aproximadamente el 95 por ciento del monto y el 87 del monto optaron por no dar liberaciones de terceros. Y según los cálculos que realicé, que espero que sean correctos, eso se traduce en aproximadamente 258 tenedores de bonos que tienen aproximadamente 335 millones en deuda de bonos que no se tratarán como que dan liberaciones de terceros, según como está redactado el plan actualmente”.

Saieh y sus abogados siempre han insistido en que el acuerdo firmado en Estados Unidos es el punto final de toda disputa. El abogado Samuel Donoso insiste en ese punto ante una consulta mía:

“La aprobación definitiva de la propuesta de Chapter 11 se produjo en la audiencia del día 15 de junio de 2021, en el Tribunal Federal de Delaware, oportunidad en la que ese tribunal revisó cada apartado de la propuesta y resolvió cada una de las objeciones presentadas por los acreedores, entre ellas una relativa a las liberaciones, que fue rechazada por estimar que eran esenciales al acuerdo, y que este era justo, equitativo y más conveniente que continuar en litigios, incluso previendo efectos fuera de los Estados Unidos”.

Y agrega que el tribunal de Delawere, Estados Unidos, era el competente, porque el bono fue emitido en ese país “y tenía definida competencia para resolver eventuales conflictos, precisamente en la jurisdicción americana, lo que fue aceptado por todas las partes al suscribir el bono. Todos los exacreedores del Bono, entre ellos los que se han querellado, fueron parte y ejercieron sus derechos en el procedimiento de Chapter 11 ante el tribunal de Delaware, por lo cual lo resuelto en esta instancia los obliga y les es oponible, más allá de que sus resoluciones no les gustaran o que anteriormente hubieran votado en contra de un acuerdo”.

Donoso afirma que en dicho proceso de Chapter 11, “estos acreedores, algunos hoy querellantes en Chile participaron activamente del proceso, primero cuestionando las liberaciones de responsabilidad, y luego, en la audiencia antes referida, estos mismos abogados de los hoy querellantes pasaron a apoyarlas explícitamente”. Y finaliza reiterando que el tribunal aprobó la liberación de responsabilidades, civiles y penales, de todo lo relativo a las acreencias materia del proceso, lo que incluye las acciones por los hechos que son objeto de las querellas. Hechos que incluso fueron precisamente discutidos en el proceso”.

3

EL FANTASMA DEL DESEMPLEO QUE PENA EN LA MONEDA

Qué pasó. Esta semana supimos que la tasa de desempleo volvió a subir y tocó 8,8% durante el trimestre móvil enero-marzo, la mayor en 20 meses, y la creación de empleo se estancó de la mano de un frenazo en la ola de contratación en el sector público. Los analistas advierten que hubo una destrucción de 24 mil puestos de trabajo, la mayor desde la peor parte de la pandemia. En el mercado advierten que el empleo todavía tiene que recuperar los niveles previos a la crisis del Covid y el estallido.

El escenario va a empeorar en los próximos meses y eso preocupa a La Moneda. Las constructoras y el retail, dos de las principales fuentes de empleo, están bajo fuerte presión. En el mercado dicen que estamos sintiendo con fuerza el impacto de la recesión técnica vivida por el país. Algunos analistas vuelven a sus hojas de cálculo y señalan que lo planteado por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el sentido de que lo peor ya pasó, habría sido “un poco optimista”.

Un informe de JP Morgan advierte que a ese escenario hay que sumar que el sector público, el principal impulsor de la creación de empleo asalariado hasta hace dos meses, parece estar ya estancado . La única buena noticia es que la tasa de participación alcanzó un 61%, siendo la cifra más alta desde marzo de 2020.

. La única buena noticia es que la tasa de participación alcanzó un 61%, siendo la cifra más alta desde marzo de 2020. Un informe del Santander Chile detalla que la mayor presión por ingresar al mercado laboral se acerca a los niveles de prepandemia, “por lo que aún resta observar un crecimiento mayor en la participación que podría impulsar la desocupación en los próximos meses”.

“por lo que aún resta observar un crecimiento mayor en la participación que podría impulsar la desocupación en los próximos meses”. Algunos analistas advierten que las cifras aún no incorporan el impacto de las 40 horas y un salario mínimo de $ 500.000 en el mercado laboral. Aseguran que podríamos ver una tasa de desempleo por encima del 10% en los próximos meses y que la informalidad se dispare, sobre todo en las pymes, ya que son las que tendrán más dificultades en poder adaptarse a la nueva realidad del mercado.

El economista José Luis Daza tuiteó que, a mediano plazo, la tasa de desempleo y empleo informal subirán debido a la legislación de las 40 horas. “La economía se mueve a equilibrio con mayor informalidad y desempleo”.

4

GRÁFICO DE LA SEMANA: LO BUENO (Y LO NO TANTO) DE LA INMIGRACIÓN

Chile tiene la segunda proporción de migrantes más alta en América Latina, según un informe del Banco Mundial. En los últimos años han entrado al país cerca de 1,5 millones de inmigrantes de manera legal y casi medio millón más de manera ilegal. O sea, 10% de la población ya es inmigrante. El informe del Banco Mundial publicado en la semana revela que 505.007 de ellos son de Venezuela.

El lado positivo es que que los extranjeros generan actividad económica por unos US$ 4.000 millones anuales en Chile (1,2% del PIB), de acuerdo a diversos estudios . El año pasado el Banco Central hizo un informe en el que confirmó que, en lo neto, la inmigración es un beneficio para la economía chilena. Los inmigrantes representan ya casi el 12% de todos los afiliados que tienen las AFP.

. El año pasado el Banco Central hizo un informe en el que confirmó que, en lo neto, la inmigración es un beneficio para la economía chilena. Los inmigrantes representan ya casi el 12% de todos los afiliados que tienen las AFP. El lado no tan positivo para Chile es que la llegada de inmigrantes ha presionado a la baja los salarios de los trabajos de baja calificación. La cifra sería de – 2,5%, de acuerdo al informe del BM, y en parte explica la percepción negativa que hay hacia la inmigración en los sectores más vulnerables y en comunas donde reside la clase trabajadora.

5

TUIT DE LA SEMANA: EL “LADO A” DE UNA ARGENTINA EN CRISIS

En una semana en que la crisis económica en Argentina fue portada, @santisiri puso un poco la pelota al piso y subió a Twitter algunas de las cosas buenas que siguen pasando en su país y que hacen aún más increíble que nuevamente nuestros vecinos estén en medio de una corrida cambiaria, al borde de un nuevo default, con una inflación de 110% y 40% de pobreza.

Y a lo que dice Siri podríamos sumar la cultura, la comida, la música, el fútbol, dos Oscar en el cine, el tango… etc., etc., etc.

¿Quién es Santi Siri? Para los que no lo conocen, es uno de los argentinos más influyentes del mundo. Emprendedor, activista y defensor de la tecnología blockchain y la democracia digital. Es fundador y CEO de Democracy Earth Foundation , una organización sin fines de lucro que busca promover la participación ciudadana y la democracia a través del uso de tecnologías descentralizadas como blockchain.

Para los que no lo conocen, es uno de los argentinos más influyentes del mundo. Emprendedor, activista y defensor de la tecnología blockchain y la democracia digital. Es fundador y CEO de , una organización sin fines de lucro que busca promover la participación ciudadana y la democracia a través del uso de tecnologías descentralizadas como blockchain. Siri es reconocido por su trabajo en la creación de sistemas de votación digital seguros y transparentes, y por su defensa de la idea de la democracia líquida, en la que los ciudadanos pueden delegar su voto en otros de confianza, en lugar de votar directamente.

6

SIN TACOS NI CORBATAS

– Siempre hay un roto para un descosido y los sospechosos de siempre al rescate. Hablo de la fusión entre La Polar y ABC Din. Las dos empresas anunciaron que están trabajando para fusionar sus operaciones y tienen un plazo de 90 días para lograr un acuerdo.

Si la fusión no se concreta, ambas compañías corren el riesgo de tener que cerrar sus operaciones. ABC Din está abrumada por deudas y La Polar está en medio de un escándalo en que se le acusa de vender ropa de marca falsificada y atraviesa –por enésima vez en 20 años– una delicada situación financiera. Según DF MAS, las dos firmas concluyeron que por sí solas no iban a poder subsistir.

ABC Din está abrumada por deudas y La Polar está en medio de un escándalo en que se le acusa de vender ropa de marca falsificada y atraviesa –por enésima vez en 20 años– una delicada situación financiera. Según DF MAS, las dos firmas concluyeron que por sí solas no iban a poder subsistir. El rol de Moneda y Consorcio. Son los que tomaron el liderazgo en aceptar reestructurar US$ 180 millones de deuda de ABC Din, según la nota del DF. Consorcio es socio de LarrainVial en el negocio de la administración de fondos y sus controladores son amigos de León Vial. Moneda Asset también es cercana a Vial, y hay negocios y relaciones de amistad con varios de los socios de LarrainVial.

– Mami, ¿qué será lo que quiere Mosa? Hablo de Jack Mosa, el controlador de Pasmar, accionista minoritario de Parque Arauco y del que hablamos la semana pasada. Bueno, esta semana en la junta anual de accionistas, Mosa finalmente logró poner a dos directores en la mesa de la empresa que controla la familia Said. Lo había intentado en 2021, pero no pudo. Esta vez vino cargado con más balas: controla más del 13% de las acciones y logró meter a Alberto Eguiguren y a Rodrigo Zegers en el directorio.

Los vínculos de los nuevos directores con Julio Ponce. Mosa también había inicialmente nominado a Radoslav Vicente Depolo Razmilic como tercer director, pero este se bajó. Depolo es considerado hombre cercano a Julio Ponce Lerou, director de Oro Blanco, una de las cascadas a través de las cuales Ponce participa en SQM. Zegers también tiene vínculos con Ponce Lerou: es socio fundador en Zegers Abogados y fue integrante de la mesa de Norte Grande, otra de las cascadas de SQM. Hay versiones de que Eguiguren también sería asesor de Ponce.

Para los analistas es un misterio el objetivo de Mosa. “¿Qué sentido tiene mantener 13% de una empresa en la que tiene solo dos directores mientras el controlador tiene 6, además que las AFP votan con Said? Son US$ 300 millones estacionados en una empresa que no controlas y cuyo dividend yield es 2,5% cuando un bono del tesoro o uno local te rinde más”. Además que aseguran que una parte relevante del paquete de acciones en Parque Arauco la compró con deuda en operaciones “simultáneas”.

– Malestar entre algunos socios y clientes de EY, una de las 4 grandes de las auditoras y asesoras tributarias del mercado. El enojo lo gatilló la entrevista que dio Macarena Navarrete, la socia principal de EY Chile, al Diario Financiero:

“Con la cantidad de demandas sociales, es inevitable aumentar la carga tributaria”.

“Claramente su orientación no es hacia los clientes”, comentó una rival de la industria. Al menos dos socios y un cliente me contactaron para compartir su molestia. “Está bien si tiene una agenda política, pero a nosotros nos contratan para que les rebajemos la carga tributaria y es una locura que diga lo que dijo en público”.

7

AGENDA DE LA SEMANA: TASAS Y PESOS

– La semana estará marcada por el Imacec de marzo y la reunión de política monetaria de la Reserva Federal en Estados Unidos. Pero es la segunda noticia la que acapara la atención de los inversionistas. En el mercado dan por descontado que la Fed subirá la tasa 25 puntos básicos en su reunión del 2 y 3 de mayo, pero que esta sería la última del ciclo alcista, por lo que este estaría llegando a su fin. De confirmarse ese mensaje, podríamos ver un alza en el peso/baja del dólar y un rally en el mercado de renta variable global.

El Índice de Actividad del Comercio de marzo debería confirmar que la economía sigue ajustándose a la baja. Las cifras sectoriales publicadas la semana pasada mostraron otro mes de fuertes caídas en el comercio, producción manufacturera y minería. En el mercado proyectan una caída anual de entre 1,4% y 2,2% en la actividad que, de confirmarse, significaría que el optimismo de Hacienda en cuanto a que lo peor ya pasó, está equivocado. Aunque en lo positivo, podría dar pie a que el Banco Central comience su ciclo de recorte de tasas en junio.

8

LOS QUILAPAYÚN Y LA FRASE DE LA SEMANA

“No podemos hacer una minería moderna y, al mismo tiempo, dejar contentos a los Quilapayún. Esas dos cosas no van a funcionar al mismo tiempo”.

La dijo el expresidente de Codelco el viernes en Radio Duna y ¡dejó la cagada! Fue en reacción a la Estrategia Nacional del Litio que anunció el Presidente Gabriel Boric la semana pasada. Óscar Landerretche, con fuertes vínculos con el PS y el laguismo, ha sido duro crítico del Frente Amplio en general y de este Gobierno en particular.

Fue en reacción a la Estrategia Nacional del Litio que anunció el Presidente Gabriel Boric la semana pasada. Óscar Landerretche, con fuertes vínculos con el PS y el laguismo, ha sido duro crítico del Frente Amplio en general y de este Gobierno en particular. En una frase resumió una idea. Según él, lo propuesto por Boric, semánticamente, es una forma de dejar contento a un sector de su coalición que se identifica con el “progresismo sesentero/setentero” que representan los Quilapayún, cuyo hit más popular es “El pueblo unido”. ¿Una provocación?

Según él, lo propuesto por Boric, semánticamente, es una forma de dejar contento a un sector de su coalición que se identifica con el “progresismo sesentero/setentero” que representan los Quilapayún, cuyo hit más popular es “El pueblo unido”. ¿Una provocación? En lo medular, el economista fue crítico de apostar a que Codelco tome un rol protagónico en la estrategia, para generar mayores rentas del litio para el país de una manera rápida.

El que explica la complica. El lío que generó su comentario lo obligó a salir a aclarar y pedir disculpas en HILO que publicó en Twitter y que se puede ver acá.

Me recuerda el dicho “uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras”.