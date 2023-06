El plan del Banco Central para recuperar reservas es otra señal de que volvemos a la normalidad

¡Buenas y feliz lunes! El Banco Central vuelve a tomarse la agenda. Anuncia un ambicioso plan para recuperar reservas internacionales y en el mercado lo ven como otra señal de que la economía está volviendo a la normalidad. Apuntan al rápido descenso de la inflación, lo que aumenta la probabilidad de un recorte de la Tasa de Política Monetaria (TPM) en julio, y a que la actividad se está ajustando de manera moderada, lo que alivia el impacto en la vida diaria de la gente.

VUELTA A LA NORMALIDAD, PERO CON CUIDADO

Hace unos meses escribí que, si la economía entraba en crisis, esta vez nos pillaría con los fondos soberanos a la mitad que previo al estallido social y la pandemia, más endeudados como país y con las reservas del Banco Central de Chile (BCCh) a un tercio menos que hace dos años.

Bueno, todo indica que este año no tendremos una crisis económica, Hacienda ha tenido un comportamiento ejemplar en ser responsable con la billetera fiscal y ahora el Banco Central anuncia que comenzará a recomponer las reservas internacionales.

Cómo funcionará el programa. A partir del martes, el BCCh iniciará un programa de compra de divisas –US$ 40 millones diarios–, por un plazo de 12 meses. Será a través de subastas competitivas. El banco informó que los efectos monetarios de esta medida “serán esterilizados a través de emisiones de Pagarés Descontables de Banco Central (PDBC) coherentes con la orientación de la política monetaria”. El ente emisor agregó que, en caso de cambios relevantes en las condiciones de mercado, efectuará ajustes al programa. También, hizo hincapié en que esta acción no debe entenderse como una intervención cambiaria, ya que no busca alterar la dinámica del precio de la divisa.

El anuncio del BC se da en medio de una creciente especulación en el mercado respecto a que en julio comenzará un ciclo de recorte de tasas, por lo que la apuesta a recomponer las reservas es vista como otra señal de que la economía chilena está volviendo a la normalidad y que la tendencia inflacionaria está siendo controlada con éxito.

TRANSICIÓN VERDE: EUROPA PRESIONA A LA MONEDA

La geopolítica le complica la vida a la política energética del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. A la presión de Estados Unidos para evitar que China pase a dominar la producción del litio en Chile y Argentina, ahora entra la Unión Europea, que presiona a La Moneda a fin de que encuentre una solución para las empresas de energía renovable en nuestro país.

Este miércoles aterriza en Chile la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La agenda oficial es que anunciará un fondo millonario para el desarrollo del hidrógeno verde, pero La Tercera informó que el fondo viene con una condición: el Gobierno debe encontrar una solución para las empresas renovables europeas que invirtieron casi US$ 5.000 millones en el norte de Chile.

Se viene el anuncio. Fuentes de la industria afirman que ese borrador habría sufrido cambios en las últimas tres semanas y que este miércoles, en una ceremonia en Cancillería con la presidenta de la Comisión Europea, Boric anunciará una propuesta que viene trabajando hace semanas el ministro de Energía, Diego Pardow, y que ahora sí incluiría un salvavidas para al sector de las renovables, aunque no sería retroactivo y aplicaría hacia el futuro.

GRUPO ANGELINI HACE FUERTE APUESTA A LA TRANSICIÓN VERDE

Copec redobla su apuesta al negocio de la Energías Renovables No Convencionales (ERNC). La semana pasada tomó control de Ampere Energy, una de las empresas líderes en el negocio del almacenamiento energético inteligente en España y que está haciendo una fuerte apuesta a América Latina y otros mercados. El Grupo Angelini –controlador de Copec– entró en la propiedad en el segundo semestre de 2019, adquiriendo el 13,5%. Ahora tendrá más de dos tercios.

Por qué es importante. Copec domina alrededor del 60% del mercado de bencina, petróleo y gas licuado en Chile. En Colombia también es el actor dominante. El 40% de las utilidades operacionales (EBITDA) del holding de los Angelini lo genera el negocio energético (el resto son el forestal y el inmobiliario) y algunos ambientalistas lo acusan de ser uno de los principales contaminantes de la economía.

GRÁFICO DE LA SEMANA: “CASH IS KING”

¿Tarjeta o efectivo? Uso de efectivo retoma fuerza como medio de pago pospandemia, la tarjeta de débito se consolida como el medio de pago favorito y el boom de medios de pagos digitales crece a pasos de tortuga.

LA SEMANA EN REDES: SALIDA DE CAPITALES

Takeaways from IIP data on money held abroad by locals across LatAm:

▪️Argentinians, by far, hold the most cash abroad.

▪️Brazilians’ holdings are among the lowest.

▪️Mexicans’ holdings remain average.

▪️Chileans and Colombians have doubled their positions abroad since 2019. pic.twitter.com/GDzfFWmL93

— Martin Castellano (@mcastellano44) June 11, 2023