Desplome de inflación gatillaría fuga masiva de depósitos a plazo y la bolsa podría ser el destino

¡Buenas y feliz lunes! Se viene una semana agitada y con los chilenos que no salieron de vacaciones en enero, ya con la mirada puesta en las de febrero.

Inflación, pensiones, salud y permisología. En la agenda del mercado están los datos de inflación de diciembre que se publicaron esta mañana y fueron mucho mejor de la anticipado; las negociaciones para tratar de avanzar en una reforma de pensiones; y las indicaciones a la ley corta de isapres, que se discuten a partir del martes en la Comisión de Salud del Senado. Y, el miércoles, el Gobierno finalmente presentará su proyecto para atacar la “permisología”. Lo adelantó este domingo el ministro de Economía, Nicolás Grau.

En la agenda del mercado están los datos de inflación de diciembre que se publicaron esta mañana y fueron mucho mejor de la anticipado; las negociaciones para tratar de avanzar en una reforma de pensiones; y las indicaciones a la ley corta de isapres, que se discuten a partir del martes en la Comisión de Salud del Senado. Y, el miércoles, el Gobierno finalmente presentará su proyecto para atacar la “permisología”. Lo adelantó este domingo el ministro de Economía, Nicolás Grau. La urgencia en pensiones. Este lunes la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se reunirá con diputados de Chile Vamos para limar asperezas y tratar de acercar posiciones.La Comisión de Trabajo de la Cámara también sesiona para continuar votando la propuesta del Gobierno. La semana pasada, sin la derecha, se aprobó el primer capítulo, sobre la separación de la industria, el rol que tendrán los privados y el fin de las AFP. El destino del 6% adicional en cotizaciones sigue siendo la principal piedra en el zapato.

También en esta edición de El Semanal: el desplome de los depósitos a plazo puede ser una gran noticia para la bolsa chilena; Mario Marcel se salva del escándalo de la cocina de Zalaquett: lo invitaron para este lunes, pero se bajó; y una segunda lectura al acuerdo entre Codelco y SQM.

Además, el último que apague la luz:Andrónico Luksic es el único de la primera línea de la familia que aún vive en Chile; lo que se habla en las mesas de dinero: Consorcio y Security se están fondeando a través de depósitos a plazo que les compra el Chile y Santander; Bitcoin cumple 15 años.

Antes de seguir, piensa en sumarte a nuestra comunidad y Suscríbanse a El Mostrador Semanal y a la versión Exprés. No te vas a arrepentir.

1

DESPLOME DE DEPÓSITOS A PLAZO: BOOM PARA EL IPSA

JP Morgan dice que la baja de tasas en Chile provocará un desplome en los depósitos a plazo, pero que hay que verlo como una buena noticia para la bolsa chilena. El influyente banco de inversión norteamericano publicó un informe en el que revela que las altas tasas de interés llevaron a un récord de 82 mil millones de dólares en depósitos a plazo en 2023, con el stock actual superando la media de los últimos 5 años en más de 20 mil millones de dólares.

El promedio pre-COVID es de 58,4 mil millones de dólares, dice el informe. Y en su opinión, “esto es un buen indicador de cuántas salidas podrían verse a medida que las tasas de interés se normalicen”.

¿Y qué tiene que ver eso con la bolsa? Morgan explica que, a medida que las tasas sigan bajando, los depósitos a plazo pierden su atractivo y, así, otros activos –incluidas las acciones– podrían ser más atractivos. Y si un porcentaje del flujo que sale de depósitos a plazo se va al mercado de acciones, el impulso a la bolsa no sería menor.

“Considerando que la capitalización de mercado de MSCI Chile actualmente asciende a US$95 mil millones, el impacto potencial de tales flujos, incluso si solo una fracción se destina a acciones, podría ser significativo”.

JP Morgan agrega que el índice MSCI Chile ha subido en promedio 15% en períodos anteriores de tasas decrecientes.“Uno de los factores que impulsan la rentabilidad positiva de la renta variable es la reducción del atractivo de la renta fija a corto plazo frente a la renta variable a medida que caen las tasas”.

Apunta a que los participantes de los fondos de renta variable chilenos se sitúan hoy en menos de la mitad del pico observado en 2010, mientras que la exposición del sistema de fondos mutuos a las acciones locales representa solo el 1,9% del total de activos gestionados, mínimo en comparación con el 12,3% alcanzado en 2010. Morgan dice que si volvemos a esos niveles, ello significaría cerca de US$ 6.500 millones fluyendo hacia acciones locales, “equivalentes a 65 días hábiles de todo el mercado accionario chileno con los niveles de liquidez actuales”.

Para leer la historia completa,Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

2

UNA SEGUNDA LECTURA AL ACUERDO CODELCO-SQM

No todos están enamorados del acuerdo entre Codelco y SQM. Esta semana crecieron las voces que cuestionan lo pactado, apuntando a que a SQM le salió barato, y que una licitación abierta hubiese recaudado mucho más para el Estado de Chile.

A La Moneda no le entran balas por lo acordado. La última Cadem muestra que el apoyo popular es contundente. Dos de cada tres chilenos dicen que el acuerdo será positivo para el país.

La última Cadem muestra que el apoyo popular es contundente. Dos de cada tres chilenos dicen que el acuerdo será positivo para el país. Las críticas de uno de los Chicago Boys originales. Se trata del economista Rolf Lüders, ministro de Hacienda y de Economía durante el régimen militar. En una columna publicada en La Tercera, dijo que es un error dejar que el Estado administre y que la evidencia es contundente en cuanto a que las empresas privadas tienden a ser más eficientes que las públicas.

Se trata del economista Rolf Lüders, ministro de Hacienda y de Economía durante el régimen militar. En una columna publicada en La Tercera, dijo que es un error dejar que el Estado administre y que la evidencia es contundente en cuanto a que las empresas privadas tienden a ser más eficientes que las públicas. Varios economistas y una minera con ganas de entrar al mercado del litio en Chile aseguran que una licitación hubiese recaudado más del doblede lo que ahora SQM les aportará a Codelco y las arcas fiscales. El economista Manuel Cruzat –hijo de otro de los Chicago Boys originales– dice que lo que Codelco dejó en la mesa es el equivalente a dos PGU.

Otra crítica es que a SQM le sale prácticamente gratis el acuerdo, ya que se pagará por sí solo, si se considera la cuota adicional gratis que le da Codelco. CRU, la influyente consultora minera, dice que el impacto financiero del acuerdo para SQM “se verá parcialmente compensado por la cuota de producción que este acuerdo les otorga para el periodo 2025-2030”. Pero reconoce que, para Codelco, “este acuerdo sin duda debería ser positivo, ya que generaría un nuevo flujo de ingresos, particularmente considerando el deterioro de la situación financiera de la compañía”.

CRU advierte que clave será la decisión del Gobierno chileno, vale decir, “si esta nueva fuente de ingresos irá como dividendos al Estado, o Codelco podrá reinvertirlos en su negocio del cobre, equilibrar la deuda existente o desarrollar su negocio de litio, concretamente Maricunga”.

El fantasma de Julio Ponce. La otra crítica es que el acuerdo se hizo con una empresa que estuvo en el corazón del escándalo de las platas políticas y que aún tiene como uno de los principales accionistas al exyerno de Augusto Pinochet. Ponce es el histórico controlador de SQM y, junto con la china Tianqui, son los dos principales accionistas de la minera no metálica.

Para leer la historia completa,Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

3

GRÁFICO DE LA SEMANA: PRODUCTIVIDAD GLOBAL

Los 10 sectores que generan las mayores ganancias por empleado. Son aquellos que alcanzan los mayores niveles de eficiencia en la utilización de la fuerza laboral, de acuerdo con el informe anual de Agency Review.

En 2023, las empresas que elaboran productos para el hogar como jabones y detergentes, las energéticas y las tecnológicas fueron las de mejor desempeño, estableciendo puntos de referencia impresionantes con ganancias promedio por empleado de US$ 89.820, US$ 80.510 y US$ 76.580, respectivamente. El sector farmacéutico y el financiero cierran el top 5.

Los sectores de peor desempeño . Son los que enfrentan desafíos crecientes para maximizar la rentabilidad por empleado. Ahí las telecoms, automotoras, materiales industriales y medios son los que tuvieron el peor ratio de utilidades por trabajador y menor productividad.

. Son los que enfrentan desafíos crecientes para maximizar la rentabilidad por empleado. Ahí las telecoms, automotoras, materiales industriales y medios son los que tuvieron el peor ratio de utilidades por trabajador y menor productividad. Para leer la historia completa,Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

4

LO MEJOR DE LAS REDES: EL BOOM DEL ATÚN

Un atún se vendió por una cifra histórica de 789.000 dólares en una subasta esta semana en Japón. El atún pesó 238 kilos y el precio pagado es el cuarto mayor en la historia.

La influyente cuenta de tradersfinancieros @fxhedgers dice que es una señal de que la economía global va camino a un buen año y que lo peor ya pasó.

dice que es una señal de que la economía global va camino a un buen año y que lo peor ya pasó. Las subastas de pescados y mariscos en el mercado de Tokyo son la referencia mundialy todas las mañanas atrae a cientos de turistas.

5

SIN TACOS NI CORBATAS

– Marcel y la reunión en la casa de Zalaquett que no será. La invitación era para este lunes 8 y el ministro de Hacienda era el invitado de honor. Al menos tres empresarios de grandes compañías y dos ejecutivos del sector financiero estaban entre los invitados. Estos habían aceptado la invitación, pero todo indica que no habrá reunión.

Fuentes del círculo de Marcel confirman que había sido invitado a través de un tercero de su círculo político. Pero que, cuando supo dónde era y el contexto en que se dio, declinó la invitación. Eso sí, la decisión la tomó después de que Ciper hiciera explotar el caso. Zalaquett, el exalcalde UDI, está en la palestra desde que se supo que sentó a su mesa a varios ministros del Presidente Boric con empresarios, ad portas de la discusión de “ciertas leyes”. Este perfil de El Mostrador cuenta su historia en detalles.

Pero que, cuando supo dónde era y el contexto en que se dio, declinó la invitación. Eso sí, la decisión la tomó después de que Ciper hiciera explotar el caso. Zalaquett, el exalcalde UDI, está en la palestra desde que se supo que sentó a su mesa a varios ministros del Presidente Boric con empresarios, ad portas de la discusión de “ciertas leyes”. cuenta su historia en detalles. Para leer la historia completa,Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Lo que se habla en las mesas de dinero. El complejo escenario que enfrentan los bancos medianos y chicos para fondearse tiene a algunos de ellos financiándose con los más grandes. Los dos casos que hacen más ruido en el mercado son los del Banco Consorcio y el Security. Varios operadores aseguran que se están financiando, en parte, a través del Banco de Chile y el Santander.

Cómo funciona. Como nadie está emitiendo o comprando bonos/deuda a mediano y largo plazo por el alto nivel de tasas, bancos más pequeños como el Security y Consorcio están colocando deuda a corto plazo/depósitos a plazo y los principales compradores son los fondos mutuos del Chile y Santander, pero no los únicos.

Como nadie está emitiendo o comprando bonos/deuda a mediano y largo plazo por el alto nivel de tasas, bancos más pequeños como el Security y Consorcio están colocando deuda a corto plazo/depósitos a plazo y los principales compradores son los fondos mutuos del Chile y Santander, pero no los únicos. Para leer la historia completa,Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

– Falabella apunta a recaudar cerca de 200 millones de dólares con la venta de Open Kennedy y otros cinco activos inmobiliarios que tiene en venta. Un documento que está dando vuelta en Sanhattan muestra que, además del edificio de Lyon, también está en venta la tienda de Falabella de Viña, un edificio en Vallenar que está arrendado a un operador chino, y dos tiendas históricas en Ahumada, centro de Santiago.

En paralelo, Falabella negocia la venta de Open Kennedy a Parque Arauco. Una fuente del mercado dice que las tiendas de Ahumada se ofrecen a 220 mil UF, la de Lyon en 375 mil UF, la de Vallenar en 200 mil UF y la de Viña en 200 mil UF. La misma fuente agrega que Open Kennedy se vendería en US$ 140 millones. El Diario Financiero señala que la cifra podría llegar a US$ 150 millones.

Una fuente del mercado dice que las tiendas de Ahumada se ofrecen a 220 mil UF, la de Lyon en 375 mil UF, la de Vallenar en 200 mil UF y la de Viña en 200 mil UF. La misma fuente agrega que Open Kennedy se vendería en US$ 140 millones. El Diario Financiero señala que la cifra podría llegar a US$ 150 millones. Un operador de la industria estima que Open Kennedy debe generar máximo 15 millones de dólares en Ebitda al año y es poco para los metros cuadrados construidos. Lo bueno es que tiene contrato a largo plazo con buenas marcas y operadores como Decatlón e Ikea. Pero, a modo de comparación, la misma fuente asegura que Parque Arauco por sí solo genera alrededor de 220 millones de dólares en Ebitda por año.

y es poco para los metros cuadrados construidos. Lo bueno es que tiene contrato a largo plazo con buenas marcas y operadores como Decatlón e Ikea. Pero, a modo de comparación, la misma fuente asegura que Parque Arauco por sí solo genera alrededor de 220 millones de dólares en Ebitda por año. El año pasado Falabella perdió el grado de inversión y busca recaudar US$ 1.000 millones para evitar hacer un aumento de capital.

– Todos los Luksic fuera, salvo Andrónico. Esta semana se supo que Paola Luksic y su marido Óscar Lería cambiaron su residencia a Suiza, siguiendo los pasos de su hermano Jean Paul y su hermana Gabriela. El único que sigue viviendo en Chile es Andrónico, que –se supone– vive en Chile Chico y dejó la primera línea de las empresas del holding. El DF dice que los Luksic/Lería aseguran que la mudanza no es para dejar de pagar impuestos en Chile.

Han sido semanas movidas en la familia y el holding. Paola debutó como directora de Quiñenco y, junto a su hermana y marido, pasaron a ser los mayores accionistas del Grupo Patio. También esta semana se informó que el exministro de Energía de Piñera II, Juan Carlos Jobet, entró al directorio de Quiñenco en reemplazo de Carolina García de la Huerta. En diciembre, otra exministra de Piñera, Ena Von Baer (UDI), pasó a liderar la fundación de la familia Luksic.

Paola debutó como directora de Quiñenco y, junto a su hermana y marido, pasaron a ser los mayores accionistas del Grupo Patio. También esta semana se informó que el exministro de Energía de Piñera II, Juan Carlos Jobet, entró al directorio de Quiñenco en reemplazo de Carolina García de la Huerta. En diciembre, otra exministra de Piñera, Ena Von Baer (UDI), pasó a liderar la fundación de la familia Luksic. Con Von Baer y Jobet, el holdingde los Luksic se ha convertido en una segunda casa para el gabinete de Piñera. Ya suman cuatro: Rodrigo Hinzpeter está en Quiñenco y CCU, y Susana Jiménez en Invexans. En las empresas de la familia también hay dos exministros de Lagos, dos de Bachelet y uno de Pinochet (Hernán Büchi).

6

AGENDA DE LA SEMANA

– Este lunes tuvimos las cifras de inflación de diciembre y, por ende, las del año 2023. El mes pasado el IPC fue de -0,5%, una caída sustancialmente mayor a la que se anticipaba, llevando a un cierre de 2023 en 3,9% anual.

En la minuta de su última Reunión de Política Monetaria (RPM) el Consejo del Banco Central fue unánime en su decisión de recortar la TPM en 75 puntosy en que la inflación sigue en “claro proceso” de converger al 3%. Las cifras de hoy casi garantizan que el recorte podría ser de 100 puntos base.

– Además del IPC de diciembre, este lunes tendremos la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) post Reunión de Política Monetaria de diciembre de 2023; el Índice Mensual y Trimestral de Avisos Laborales de Internet; y el Informe Mensual de Estadísticas Monetarias y Financieras. El miércoles tendremos los resultados de la Encuesta Mensual de Expectativas Económicas de enero de 2024.

7

Y POR ÚLTIMO: BITCOIN CUMPLIÓ 15 AÑOS

Esta semana la criptomoneda más popular en el mundo cumplió 15 años desde su creación. Su creador es el enigmático Satoshi Nakamoto. En estos 15 años su valoración pasó de apenas unos cuantos dólares a los más de US$ 40.000 actuales.

Fue el 31 de octubre de 2008 cuando Nakatomo publicó el primer documento académico sobre una nueva forma de “efectivo” digital, pero el 3 de enero de 2009 fue cuando se minó el primer bitcoin en el mundo. Este llamado bloque génesis se constituyó como el comienzo de la cadena de bloques de bitcoins y daría paso a las primeras transacciones en la criptomoneda.

pero el 3 de enero de 2009 fue cuando se minó el primer bitcoin en el mundo. Este llamado bloque génesis se constituyó como el comienzo de la cadena de bloques de bitcoins y daría paso a las primeras transacciones en la criptomoneda. En mayo de 2010, un programador en Florida pagó 10.000 bitcoins por 2 pizza Papa John’s . Y ese hito es considerado el día en que la criptomoneda se puso los pantalones largos.

. Y ese hito es considerado el día en que la criptomoneda se puso los pantalones largos. Bitcoin cerró su semana aniversario por encima de los US$ 41.000.Su récord lo alcanzó durante el día el 10 de noviembre de 2021, cuando llegó a cotizar sobre los US$ 69.000.

Hasta aquí llegamos esta semana. Antes de cerrar, recuerda que si tienes algún comentario o información para compartir con nosotros, escríbeme a ivan@elmostrador.cl o en mis redes.