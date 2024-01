Los Matte entran a las grande ligas de Sanhattan: Bicecorp acuerda fusión con el Grupo Security

Presentado por:

¡Buenas y feliz jueves! El Gobierno sudó la gota gorda y su reforma de pensiones sobrevivió en Diputados y sigue viva para nuevas batallas, aunque con su corazón debilitado. El proyecto de la reforma previsional fue aprobado en general con 84 votos a favor, 64 en contra y 3 abstenciones. La derecha unida en rechazar: Chile Vamos y Republicanos votaron en contra.

Se trata de una victoria con gusto a poco. Algunos dicen que amarga. La razón: se rechazó el artículo clave de la propuesta de La Moneda, que es la distribución del 3% a solidaridad y 3% a capitalización individual. Los otros triunfos para las AFP: también se rechazó el artículo que proponía un Inversor de Pensiones Estatales y el de dividir la inversión y la administración de los fondos. Ahora los ministros Marcel (Hacienda) y Jara (Trabajo) se juegan todo en el Senado.

Lo que está en juego es el mecanismo y definición de qué es solidaridad.Las AFP estiman que eso se logra con la PGU y con los impuestos de todos los chilenos. Para La Moneda y muchos ciudadanos del país, ese no debería ser el único mecanismo.

También en esta edición de El Semanal Exprés: la fusión bancaria más pituca de la historia: el BICE compra el Security o, si uno quiere ser más coloquial, Zapallar se fusiona con Cachagua. Es una operación que crea un nuevo holding financiero que podrá competir con los top 5 del mercado.

Además, Máximo Pacheco a toda velocidad: Codelco emite nueva deuda y avanza con su plan para explotar el litio en Maricunga; el ruido que hace en el mercado la nueva propuesta tributaria de Hacienda; la FNE investiga concentración en el mercado de logística; Argentina quiere ser rival de Chile en cobre y litio para 2030; y las nuevas esquirlas del caso La Polar: son US$ 20 millones.

LOS MATTE SE QUEDAN CON EL SECURITY

Una operación para despertarnos del letargo veraniego: Bicecorp, el holding financiero de los Matte, compra al Grupo Security en una millonaria operación que junta a los dos holdings financieros más pitucos del mercado y crea un nuevo actor de peso en la industria.

Al concretarse la fusión, el Grupo Matte controlará un conglomerado financiero de banca, seguros, banca de inversión, corredora y factoring , con un valor económico estimado de US$ 3.130 millones, activos totales por US$ 37 mil millones y más de 2,4 millones de clientes.

Peso en el mercado. En la banca tendrán el 7% del mercado y quedarían como el séptimo más grande en términos de colocaciones, aún lejos del Tier medio, donde se ubican el Itaú y el Scotiabank, que controlan más del 11% del mercado para arriba. En seguros serían los terceros, con casi el 16% del mercado, y la corredora sería la cuarta más grande, con 10% del mercado. Eso sí, la operación tiene que ser aprobada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

Los números de la operación. El holding financiero de los Matte pagará $285 pesos por acción, por el 20% de los papeles del Security, y el restante 80% con un canje de acciones de una nueva emisión. La operación valoriza al Grupo Security en unos US$ 1.250 millones y a Bicecorp en US$ 1.880 millones. Las acciones del Security cerraron en $265 este miércoles, antes del anuncio. En 3 meses acumula un alza de 22%.

Los argumentos detrás de la fusión. En el mercado dicen que ambos grupos se complementan en negocio, público y cultura. Para el Security es una oportunidad para que algunos de sus socios históricos salgan. Además, en el mercado afirman que Peñafiel y el resto de los socios controladores no tienen capital para seguir compitiendo y cumplir con los nuevos requerimientos de la banca.

Los rumores de que el Security se hallaba en venta estaban dando vuelta en el mercado desde octubre del año pasado y se decía que entre los interesados estaba un banco Chino. Lo adelantamos en este espacio. Pero ahora sabemos que también negociaban ya desde julio con el BICE.

Quiénes controlan el Security.El Grupo Security carece de un controlador o de un grupo controlador, pero un grupo de accionistas –que representa en conjunto el 72,4% de la propiedad– tiene un pacto de accionistas y sus miembros son los que manejan el holding desde su fundación, en el año 1991. Los que ladran fuerte ahí son Renato Peñafiel, los Pavez, la familia Marín, los Eluchans y la argentina/española Ana Sainz de Vicuña Bemberg, parte de la familia Bemberg, excontroladores del Grupo Quilmes en Argentina.

PACHECO NO PESTAÑEA Y AVANZA A FULL CON SU ESTRATEGIA PARA CODELCO

Codelco suma US$ 2.000 millones en deuda para financiar inversión y avanza a toda velocidad con sus planes para convertirse en el principal actor en la industria del litio en Chile.

La emisión de bonos testea al mercado. Esta semana emitió un nuevo bono a 12 años por US$ 1.500 millones y vendió US$ 500 millones de su último bono a 30 años, con un rendimiento de 6,447% y 6,746%, respectivamente. La operación se hizo a menos de 2 meses de que la clasificadora de riesgo S&P recortara la nota crediticia de la empresa de A a BBB+, sumándose a Fitch y Moody´s, y a una semana de que el Estado de Chile saliera al mercado con un bono de US$ 1.700 millones. En septiembre del año pasado, Codelco había emitido otros US$ 2.000 millones en deuda.

La minera estatal dijo que los fondos son para financiar los proyectos de inversión por casi US$ 40.000 millones, que son clave para su futuro, y asegura que los plazos de vencimientos “son consistentes con los ingresos que se obtendrán de los proyectos estructurales que se encuentran en ejecución y puesta en marcha”. En el mundo minero dicen que es un test a las promesas del presidente de la minera, Máximo Pacheco, en cuanto a que este año la producción comenzará a repuntar.

Reacción de los inversionistas. A pesar de que la demanda fue 4 veces la oferta y el spread con los bonos del Tesoro de Estados Unidos fue mejor a lo anticipado, este miércoles los bonos de Codelco cayeron y los de la nueva emisión se transaban casi 6 centavos por debajo del valor par. La operación fue liderada por las entidades Bank of America, Citi, JP Morgan y Santander.

A pesar de que la demanda fue 4 veces la oferta y el spread con los bonos del Tesoro de Estados Unidos fue mejor a lo anticipado, este miércoles los bonos de Codelco cayeron y los de la nueva emisión se transaban casi 6 centavos por debajo del valor par. La operación fue liderada por las entidades Bank of America, Citi, JP Morgan y Santander. Moody’s dijo que, aunque la nueva deuda presionará el apalancamiento de Codelco, proyecta que a fin de año este será mejor que los niveles de 2023 y estima que la promesa de Pacheco, respecto a que los volúmenes de producción van a mejorar este año y los costos de operación serán más bajos, se cumplirá. Cabe recordar que la producción el año pasado cayó a su menor nivel en 25 años.

En paralelo a la emisión de deuda, Codelco anunció que los accionistas de la australiana Lithium Power International (LPI) aprobaron la venta de sus acciones a Codelco. LPI es dueña del Proyecto Blanco en el salar de Maricunga, vecino a las propiedades mineras de Codelco en dicho salar. El precio es de US$ 253 millones.

Pacheco dice que la operación "nos posiciona en nuestra estrategia de convertirnos en líderes en la producción de minerales críticos para la transición energética".La adquisición fue autorizada por el directorio de Codelco, en línea con la Estrategia Nacional del Litio, anunciada el 20 de abril de 2023. Su plan para Maricunga: a diferencia del salar de Atacama, Pacheco decidió licitar el 49% de la sociedad que lo explotará.

LA MESA: HABLEMOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Diputado Lagomarsino: “El desafío de regular la Inteligencia Artificial es no frenar la innovación”.

A principios de enero la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de ley que establece un área de soberanía digital para los sistemas de Inteligencia Artificial (IA).

La irrupción de ChatGPT puso en el tapete el impacto que la revolución de la Inteligencia Artificial está teniendo en la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos, y el proyecto de ley apunta a hacerse cargo de ello.

Tomás Lagomarsino (PR) es uno de los impulsores del proyecto y por eso fue el invitado a La Mesade esta semana. Reconoce que hay que hacerle mejoras, pero que regular la IA es muy complejo, aunque agrega que, cuando la iniciativa se discuta en Sala, la idea es incorporar lo mejor de lo que se está haciendo en la Unión Europea y Estados Unidos, dos modelos de regulación distintos, pero que tienen cosas muy buenas para adoptar en lo que se pretende hacer en Chile.

Para ver la entrevista completa, haz clic en este enlace o en la imagen.

Dow Jones reconoce a SQM en su principal índice mundial de sustentabilidad.

A finales de 2023 SQM fue reconocida por el Índice Dow Jones de Sustentabilidad™Mundial (DJSI), el que es elaborado por S&P Dow Jones Índices, siendo el principal proveedor mundial de índices que incluye a los líderes mundiales en sustentabilidad.

El DJSI evalúa varias áreas, incluyendo gobernabilidad, impacto ambiental y asuntos sociales. Por ello, la inclusión de SQM representa una prueba más de las prácticas de sustentabilidad de la compañía como líderes en el sector, siendo el primer productor de litio que figura en el índice mundial.

La minera no metálica está comprometida con la minería sustentable y el apoyo al progreso humano. Esto se confirma con su historial de producción responsable en cinco líneas de negocio: Nutrición Vegetal de Especialidad, Yodo y Derivados, Litio y Derivados, Potasio y Sales Solares.

SQM aspira a producir productos de litio neutros en carbono para el año 2030 y así lograr la neutralidad de carbono en toda la empresa para el año 2040. Además de los compromisos de reducción de carbono, la empresa ha reducido su consumo de agua continental en un 50% en el Salar de Atacama desde el año 2020 y se ha comprometido a reducir el uso de agua continental en un 65% en toda la empresa para el año 2040.

SIN TACOS NI CORBATAS, EXPRÉS

– El ruido que hace en el mercado la nueva propuesta tributaria de Hacienda. El anuncio lo hizo el ministro Mario Marcel en la víspera de la discusión y votación de la idea de legislar la reforma de pensiones y, por eso, acaparó pocos titulares. La propuesta es la base para financiar el alza de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y busca recaudar 1,5% del PIB. De ese monto, cuatro de cada cinco pesos recaudados irían a financiar las pensiones.

Entre los temas en que se anticipan discusiones polémicas están el relajamiento del secreto bancario, las medidas antielusión, la nuevas facultades del SII y, además, si Hacienda se abre a la propuesta de la CPC de recortar el impuesto corporativo de 27% a 23% (el Gobierno propone 25%) y compensar esto con un alza al impuesto a los dividendos.

Entre los temas en que se anticipan discusiones polémicas están el relajamiento del secreto bancario, las medidas antielusión, la nuevas facultades del SII y, además, si Hacienda se abre a la propuesta de la CPC de recortar el impuesto corporativo de 27% a 23% (el Gobierno propone 25%) y compensar esto con un alza al impuesto a los dividendos. Hacienda planea ingresar el proyecto de ley la próxima semana, antes del receso legislativo del Congreso, y tenerlo aprobado en mayo, para poder pagar el aumento de la PGU a $250 mil a partir de diciembre de este año.

– Argentina no solo quiere competirle a Chile en el negocio del litio, sino que ahora hace también una fuerte apuesta a convertirse en un actor de peso en la minería del cobre. El Gobierno de Javier Milei apuesta a que, entre litio y cobre, Argentina exporte lo mismo que en soja. Bloomberg tuvo acceso a un informe estratégico del nuevo Gobierno, el que revela que Milei proyecta en la minería un nuevo “complejo sojero” multimillonario.

Según estimaciones del informe, la minería exportará por US$ 24.400 millones en 2030, un crecimiento exponencial respecto a los US$ 4.500 millones proyectados para el 2024 y un número similar al de US$ 24.403 millones que el complejo de soja –el principal complejo exportador del país– alcanzó en 2022, el año previo a la sequía.

Un actor conocido de Chile.El proyecto de cobre más importante es el de la minera de Lundin, Josemaría, que en Chile opera Candelaria y controla Caserones. Está ubicado en la provincia de San Juan y representa inversiones por más de US$ 3.000 millones.

– Esquirlas de la estafa de La Polar: la Justicia condenó a exejecutivos de la empresa a pagar US$ 100 millones por su rol en el fraude de las repactaciones unilaterales de 2011. La condena es por responsabilidad extracontractual, en el marco de una demanda de indemnización por perjuicios que presentó AFP Provida en contra de los exejecutivos de La Polar, Pablo Alcalde, Julián Moreno, Nicolás Ramírez, María Isabel Farah, Pablo Jorge Fuenzalida, Martín González y Santiago Grage.

Los US$ 100 millones corresponden al total del daño sufrido por los fondos de pensiones,según informa La Tercera. El fallo revierte uno de 2019, del 14° Juzgado Civil de Santiago. Los demandados pretenden recurrir ahora ante la Corte Suprema.

– Lo que se habla en las mesas de dinero. El poco ruido que hace la investigación que abrió la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre la compra, por parte del gigante peruano Ransa, de Loginsa, el mayor operador logístico chileno. Sería para evaluar cuán concentrado quedaría el mercado en Chile.

Parche antes de la herida. Las propias partes involucradas en la operación habrían pedido a la FNE que investigue.

Qué es Ransa. Basada en Lima, opera en 11 mercados de la región. Hasta 2021, Ransa era controlada por el Grupo Romero, pero ahora es parte de HGI, un fondo de capital privado de Estados Unidos que administra más de US$ 50 mil millones, y los Romero quedaron como accionistas minoritarios.

Basada en Lima, opera en 11 mercados de la región. Hasta 2021, Ransa era controlada por el Grupo Romero, pero ahora es parte de HGI, un fondo de capital privado de Estados Unidos que administra más de US$ 50 mil millones, y los Romero quedaron como accionistas minoritarios. Si quieres leer la historia completa,Suscríbanse a El Mostrador Semanal y súmense a nuestra comunidad.

