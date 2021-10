Parisi: Piñera debió haber pagado US$ 42 millones en Chile por Dominga y se los ahorró en Islas Vírgenes

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, reveló, según sus cálculos, el monto que le correspondía pagar al Presidente Sebastián Piñera por impuestos por Dominga, en caso de que se hubiera hecho en Chile la venta.

En conversación con el programa "Me enteré por la prensa" de Telenorte, entrevistado por Germán Silva, columnista de El Mostrador, Parisi fue consultado por el proyecto de ley de impuestos a los súper ricos. "Sacarle impuesto a los ricos es imposible. Se lo repito, sacarle impuesto a los ricos imposible. De acuerdo. Por ahí no va la mano. Entonces, cuando hay un candidato como Boric que quiere subirle el impuesto a los ricos. ¿Le va a subir el impuesto a su papá? No se lo va a hacer".

"Mire, yo se lo voy a explicar. El caso de Pandora Papers. ¿Por qué el Presidente Piñera tenía dos contratos, un contrato en Chile y un contrato las Islas Vírgenes Británicas? Porque en Chile dijo que había vendido 14 millones y afuera vendió por 156 millones. ¿Cuánto pagó impuesto en Chile? Cero. ¿Cuánto debió haber pagado? 42 millones" de dólares, añadió, agregando que se los ahorró, precisamente en Islas Vírgenes.

"¿Usted cree que le va a cobrar los 42 millones en impuestos, usted cree que se lo van a cobrar si está la derecha y la izquierda gobernando? No, porque ellos saben que cuando no salgan reelecto de diputados senadores tienen que ir a pedirle pega a los grupos económicos. Yo estoy dispuesto a cobrárselo", cerró.