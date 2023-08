Flor Weisse (UDI) y pacto fiscal: “No estamos para aumentar impuestos, no es el momento”

La titular de la bancada gremialista expresó que buscarán asegurarse de que la nueva propuesta del Ejecutivo cumpla con la normativa y ley vigente, y que no tenga similitudes con la que se rechazó en marzo. La parlamentaria de la comisión de Economía rechazó el aumento de impuestos y criticó la gestión económica del Gobierno, mencionando problemas de crecimiento y desempleo en el país. A pesar de la baja de la tasa de interés, la situación económica aún es incierta, y, en medio del denominado Caso Convenios, el Gobierno está en busca de un pacto tributario.

En marzo pasado la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la idea de legislar la reforma tributaria del Gobierno. Hoy, la administración liderada por el Presidente Gabriel Boric enfrenta una oposición al borde de la intransigencia total. Incluso, se ha anticipado que este año no habrá reformas, porque la derecha avisa que “con este Gobierno no hay ningún acuerdo posible”, sobre todo después del destape del Caso Convenios y sus aristas.

A casi cinco meses del traspié sufrido en el Congreso, este martes 1 de agosto, el Presidente Boric y el ministro de Hacienda Mario Marcel, presentan el contenido de la propuesta del Ejecutivo en materia de impuestos y gravámenes. Junto a ello, también se revelará el camino legislativo que seguirá el denominado Pacto Fiscal, el cual no se anticipa nada fácil.

“Así como va la administración de este Gobierno en materia económica, que lo ha hecho muy mal, dificulto que pueda tener una propuesta que pueda ser trabajada o de espacio de acuerdo a nuestra realidad económica”. La diputada Flor Weisse, titular de la bancada UDI e integrante de la comisión de Economía y Fomento de la Cámara, adelantó la conversación que se centrará en la carga tributaria en Chile, en un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler.

“No soy partidaria de subir los impuestos”

Lo primero que aclaró la parlamentaria UDI es que tienen que conversar dentro de Chile Vamos, para despejar si la propuesta del Ejecutivo “está acorde a la normativa y a la ley”. Buscarían asegurarse que no haya ciertas similitudes con la propuesta descartada en marzo.

“El Gobierno no puede saltarse las normas y aquí hay un plazo de un año para insistir sobre una reforma o un proeycto de ley que no ha sido aprobado y para ello necesita, en el Senado, más de la mitad, 2/3, y eso está muy difícil aunque el Gobierno lo habría entendiendo”, señaló la diputada Weisse. En este sentido, la militante gremialista, declaró: “No estamos para aumentar impuestos, hoy, no es el momento en Chile”. Ahora bien, agregó que en marzo del próximo año verán qué se presenta en materia económica.

“No soy partidaria de subir los impuestos, porque así como va la administración de este Gobierno en materia económica, que lo ha hecho muy mal, dificulto que pueda tener una propuesta que pueda ser trabajada o de espacio de acuerdo a nuestra realidad económica”, comentó la diputada Flor Weisse, pese a que recientemente el Banco Central sorprendió con una baja de la tasa de interés de 100 puntos, la mayor desde 2009.

“Se nos anuncian las tasas de interés, de la baja de inflación, de aquí a diciembre, pero no sabemos todavía cómo va a ser el comportamiento”, añadió Weisse, además de reiterar la revisión de la propuesta del Presidente Boric. “No hay, tampoco, espacio para insistir sobre esas mismas materias del proyecto de ley fallido”, sentenció en el Mostrador Vodcast.

La diputada Flor Weisse, puso el foco en el crecimiento y en el mercado laboral. “Las mipymes lo único que necesitan son agendas pro crecimiento, donde les den los espacios para poder avanzar, crecer y no tener que cerrar su cortinas y despedir gente porque ya no pueden dar espacio al empleo formal. La mejor política económica es como el empleo avanza. El desempleo ha aumentado, no hemos podido repuntar en ello, y la gente no puede llegar a fin de mes. Esos son los problemas que tienen que ir solucionándose”, manifestó la parlamentaria.

El desempleo en Chile anotó su octava subida consecutiva a 12 meses, pero se mantiene estable frente al trimestre móvil anterior. En 8,5% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre móvil abril-junio de 2023, según reportó el INE a fines de julio.

El ministro Marcel ya se reunió con el Presidente Boric para concretar los ejes del Pacto Fiscal. Las medidas contra la elusión y evasión ingresarían en septiembre a trámite legislativo, pero bajo el nombre de “control del cumplimiento de las obligaciones tributarias”. Lo harían por medio de la Cámara de Diputados, desechándose la opción de la insistencia por el Senado.

Al ministro Jackson, “a lo mejor lo afirmamos más”

La diputada Flor Weisse condenó categóricamente las “situaciones escandalosas” en las que ha caído el Gobierno, y reiteró la petición de renuncia del ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson, a raíz de las aristas del Caso Convenios. La salida del ministro Jackson, según la legisladora, es apoyada por “muchos ciudadanos”. Dijo que van a ser “muy duros” con su respuesta a las polémicas transferencias entre fundaciones y el Estado. Una de ellas será precisamente “decidir si nos sentamos o no en una mesa cuando no tenemos la confianza en el gobierno”, advirtió, pese a reconocer que su petición podría incluso fortalecer al titular del Midesof.

Al ministro Jackson, “a lo mejor lo afirmamos más, pero no puedo dejar de decir este sentimiento” de que “la probidad está por sobre todo y que su amiguismo no es el que le va a permitir dejar espacios para que se vea que él lo sigue protegiendo”, concluyó la diputada Weisse.

Aborto y Kast versus Matthei

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, afirmó que “cuando seamos mayoría en el Congreso, vamos a presentar un proyecto que se haga cargo de la ley de tres causales, que creemos atenta contra la vida”. Ello generó apoyos entre algunos parlamentarios de Chile Vamos. Por ejemplo, el diputado UDI, Sergio Bobadilla, estima que “puede ser una idea que puede prender y ojalá que así sea”. Sin embargo, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, contestó que “el promedio de edad de quienes acceden a la causal de violación es de 13 años. Esas son las niñas a las que estamos cuidando”.

Según Flor Weisse, “no es el momento ni el tema que importe a la mayoría de los ciudadanos”, por lo que considera que es necesario “mirar hacia adelante”. Afirmó que los republicanos están hablando a un sector que ellos representan, “pero no a una mayoría ciudadana”. Además, al ser consultada sobre los dichos del diputado Bobadilla, expresó: “Creo que gran parte de mi bancada comparte la opinión que estoy expresando”, refiriéndose a la postura de no retroceder en la ley de aborto en tres causales.

Pese a que reconoció que José Antonio Kast “sigue en primer lugar” en las encuestas, señaló que “ha ido a la baja”, mientras que “Evelyn Matthei es una persona que ha ido ascendiendo”. Según la diputada Weisse, la alcaldesa de Providencia “sería una excelente candidata”, pero mencionó que todavía hay que ver quiénes pueden ir surgiendo.

De todas formas, con el partido Republicano, recalcó, “hay lazos comunes, hay mucha relación ahí”, y “siempre tenemos que mantener unidad, diálogo y conversación con ellos, aunque haya cuestiones que no compartamos”.