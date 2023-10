Comunidad Colla se enfrenta a Codelco por compra de firma australiana Lithium Power

Luego de que Bloomberg revelara que Codelco compró la totalidad de las acciones de la australiana Lithium Power International (LPI) en US$ 244 millones, y diversos medios financieros del mundo destacaron la operación para Chile, la compra encontró un fuerte rechazo en la cominidad colla del Salar de Maricunga en Atacama. “Estudiamos una demanda por el acuerdo entre Codelco y Lithium Power”, dice a El Mostrador la autoridad ancestral colla, Ercilia Araya, desde Pai Ote.

La “hermana Ercilia” señala que la compra de Lithium Power por parte de la minera estatal ha sido “un balde de agua fría” para su comunidad, pues este 26 de octubre, en el Primer Tribunal Ambiental de Santiago, se realizarán los alegatos contra el Proyecto Blanco, principal activo de la minera australiana.

“No entendemos cómo esto puede ser un un negocio para Chile, comprar un proyecto actualmente cuestionado en los tribunales“, señaló a El Mostrador.

Como “una desagradable sorpresa y una pésima noticia para Chile y para las comunidades territoriales colla”, calificó Ercilia Araya, Autoridad ancestral del Salar de Maricunga y Presidenta de la Comunidad Colla Pai Ote, al anuncio de la compra de la compañía australiana Lithium Power por parte de Codelco, lo que incluye la adquisición del denominado “Proyecto Blanco”.

“Los demandamos hace un año ante los Tribunales Ambientales por no hacer consulta indígena”

La líder colla, conocida mundialmente por haber demandado la licitación del litio de Sebastián Piñera y luego anulado la autorización ambiental del Proyecto Simco, del grupo Errázuriz, anunció que su comunidad estudia “demandar el acuerdo Codelco-Lithium Power, pues Codelco ha anunciado la compra de un proyecto de litio que nosotros demandamos hace un año ante los Tribunales Ambientales, por no hacer consulta indígena y vulnerar el derecho al agua de nuestra comunidad. El Servicio de Evaluación Ambiental lo autorizó pese a ello. De hecho solo consultaron a tres comunidades lejanas a Maricunga, ubicadas en Diego de Almagro, afectadas por impacto vial, por estar cerca de la carretera por donde se trasladará el litio extraído, pero no consultaron a la comunidad del territorio donde se extraerá la salmuera, que es territorio de la Comunidad Pai Ote”.

Ercilia Araya argumenta que “no se entiende cómo este proyecto puede ser presentado como una ganancia para el Estado si se encuentra en actual litigio. Para más remate se encuentra a contra pelo de lo que ha dispuesto el mismo Presidente Boric en la Estrategia del litio, que prometió no explotar litio evaporando agua, sino mediante filtración y re inyección de agua. Por el contrario, el Proyecto Blanco de Lithium Power se basa en la extracción de salmuera y evaporación del agua extraída. No sabemos cómo Codelco puede contradecir al Presidente, no sabemos si esto lo sabe el Presidente Boric, o si lo autorizó la Ministra Aurora Williams”.

“Esta noticia nos cae como balde de agua fría, pues estamos en medio del Proceso Participativo de la Estrategia Nacional del Litio, a cargo del Ministerio de Minería. ¿Para qué nos invitan si está todo cocinado de antemano? ¿Por qué gastan la plata de todos los chilenos para dialogar sobre algo que ya está listo? Esto es una burla, es jugar con la buena fe de las comunidades y sus derechos”, sentenció Ercilia Araya.

Ariel León Bacián, exasesor jurídico de la Comunidad Pai Ote, y redactor del recurso de protección que paralizó la licitación del litio de Sebastián Piñera, señaló que “si bien ya no asesoro a la Comunidad Pai Ote, la hermana Ercilia se comunicó conmigo pidiendo que analizara el caso. Sólo puedo decir que parece un despropósito adquirir un proyecto cuestionado, que evapora agua en el desierto más árido del mundo, con decretos de emergencia hídrica vigentes, cerca del límite de un parque nacional, que es el origen de gran parte de las aguas de la región de Atacama. Espero, por el bien del país y del pueblo colla, que esta medida no signifique la destrucción del territorio”, afirma a El Mostrador.

Y agrega: “El proyecto Blanco, tal como está aprobado, no es viable. Si llega a operar en las condiciones actuales, seguramente será paralizado con regularidad por los organismos con competencia ambiental, sea por la destrucción del salar y de sus aguas, o por la muerte de flora y fauna. Su actual dueño, o Codelco, deberían desistirse de su aprobación y tramitarlo de nuevo, incluyendo en la consulta indígena a las comunidades que realmente habitan el territorio afectado, y con las tecnologías adecuadas para evitar la evaporación de agua y la merma de salmuera del Salar, el que fue calificado como extremadamente frágil por el informe de la Comisión Nacional del Litio. Es la única solución que veo”.