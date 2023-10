Codelco adquiere 100% de australiana Lithium Power International (LPI) por US$ 244 millones

Movido ha estado el negocio del litio esta semana. Luego del ingreso de la compañía china Tsingshan a Chile para fabricar baterías de este compuesto no metálico en Mejillones por US$ 233 millones, Codelco logró un acuerdo con Lithium Power International (LPI), compañía listada en la bolsa de Australia, para adquirir 100% de sus acciones emitidas, mediante un proceso regulado por la Corte de Justicia de Australia denominado Scheme of Arrangement (acuerdo).

La oferta considera un pago de 0,57 dólares australianos (AUD$) por cada acción, lo que implica una valorización de AUD$ 385 millones (equivalente a unos US$ 244 millones). Esta jugada, junto al ingreso de Tsingshan, significan avances en la Estrategia Nacional del Litio impulsada por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric.

Cabe mencionar que el ingreso de la compañía de acero y níquel Tsingshan, una de las 20 empresas privadas más grandes de China, se trataría de la iniciativa de mayor industrialización que tendría este estratégico mineral en Chile. Se espera que este complejo industrial verde, que dará hasta 668 empleos en la Región de Antofagasta, se inaugure en mayo de 2025 por el Presidente Gabriel Boric.

Por su parte, LPI es dueña del proyecto de litio Maricunga, también conocido como Proyecto Blanco, que se encuentra adyacente a las propiedades mineras de Codelco en el Salar de Maricunga. El acuerdo representa la primera adquisición de litio por parte de Codelco, la cual fue autorizada por su directorio en concordancia con la Estrategia Nacional del Litio, según lo anunciado el 20 de abril de 2023.

“La adquisición de LPI es una consolidación lógica dentro del panorama del litio del Salar de Maricunga y nos posiciona aún más en nuestra estrategia para convertirnos en un proveedor de metales críticos de relevancia mundial para viabilizar la transición energética y cumplir con la Estrategia Nacional del Litio”, comentó Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.

Agregó que “la adquisición de LPI permitirá viabilizar el Proyecto Blanco a través de sinergias con los activos y permisos que tiene Codelco en el Salar de Maricunga y, de esa manera, desarrollar un proyecto de litio destacado a nivel mundial, con credenciales de sostenibilidad excepcionales. La expectativa es que genere valor tanto para Codelco como para nuestro país y la región, en especial para las comunidades vecinas”.

La cuprífera aprovechará su experiencia en minería y su solidez financiera para maximizar el valor del proyecto y reducir sus riesgos en la etapa de desarrollo, considerando ventajas como el conocimiento y cercanía que tiene con la Región de Atacama, donde opera su División Salvador.

Apoyo del directorio de LPI y su principal accionista

De acuerdo al cronograma de un proceso de esta naturaleza, se espera que la junta de accionistas de LPI vote la transacción a fines enero de 2024, y si es aprobado por los accionistas y la corte, la transacción se implementará inmediatamente después. El directorio de LPI, que incluye a su accionista principal recomendó, por unanimidad, a sus accionistas aprobar el acuerdo.

Codelco financiará la compra con recursos propios. “Considerando la estrategia de desarrollo y crecimiento de la Corporación, ésta es una adquisición estratégica para la creación de valor para Codelco y para Chile, posicionándonos así como un actor clave en tiempos de transición energética. Cobre y litio son minerales críticos que contribuyen, de manera complementaria, en esta tarea global donde Codelco es líder mundial” señaló Pacheco.

Asesores

Codelco es asesorada por Rothschild & Co como asesor financiero, Allens como asesor legal en Australia, Carey como asesor legal en Chile, y Deloitte como asesor tributario y contable.

LPI es asesorada por Canaccord Genuity (Australia) Limited como asesor financiero, y Ashurst como asesor legal.