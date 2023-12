CEO de Copec: “Chile no resiste más la irrupción de agendas que no busquen el interés colectivo”

A pocos días de terminar el año 2023, el gerente general de Empresas Copec, Eduardo Navarro, realizó un balance de lo que a su juicio fue “un periodo complejo”.

El hombre fuerte del Grupo Angelini, se enfocó en el cierre del proceso constituyente, afirmando que Chile “no resiste más la irrupción de agendas que no busquen el interés colectivo”.

Navarro hizo hincapié en la reciente jornada electoral del 17 de diciembre, donde tras el triunfo del En Contra percibió un elocuente silencio en las calles de Santiago.

Dijo que espera que se termine el debate constitucional para reducir las incertezas y poner foco en desafíos como el crecimiento, la actividad económica, las tasas de interés, el desempleo y la educación.

“Pensamos que, si algo quedó claro nuevamente después de esa jornada, fue la indispensable y urgente necesidad de construir amplios acuerdos. Porque es imperativo el diálogo y el debate de buena fe para resolver las necesidades de Chile, las cuales, en los últimos años, se mantienen pendientes, con un país sumido en un escenario de incertidumbres y económicamente frágil”, sentenció el empresario cercano a la derecha.

El análisis del CEO de Empresas Copec reitera la importancia de impulsar la actividad económica, relevando la urgencia de reducir las trabas burocráticas para la inversión privada como una medida crucial para atraer inversiones.

“El país no resiste más la irrupción de agendas que no busquen el interés colectivo, desconociendo nuestra rica diversidad de miradas y sensibilidades. Esperamos que estos procesos sirvan para comprender que, si no estamos de acuerdo en un objetivo común, simplemente, no avanzamos”, añadió.

En efecto, aseguró Eduardo Navarro, “la economía chilena se encamina a cerrar un año negativo”.

El economista y empresario expone en su carta de fin de año los siguientes ejes:

Este ejercicio será de crecimiento nulo, con una actividad que está prácticamente estancada, en medio de altas tasas de interés y un elevado desempleo. El desempeño económico se ubica entre los más bajos de las últimas tres décadas, con muchos años creciendo menos que el promedio de la OCDE. En una economía que no prospera y con el nivel de incertidumbre que hemos visto en los últimos años, se produce un clima muy desfavorable para apostar por nuevas iniciativas.

Y su llamado es categórico: “Ya lo hemos dicho, en un mundo globalizado el capital es móvil y se adapta rápido a escenarios líquidos, buscando siempre entornos favorables para tomar riesgos”.

Para Navarro resulta urgente que surjan “señales” que fomenten la actividad. Por tanto, argumentó que para el sector privado será muy importante el avance de la iniciativa que busca racionalizar la llamada “permisología”, reduciendo las trabas burocráticas y los tiempos que toma la tramitación de los distintos servicios para aprobar proyectos de inversión.

“Esto es clave para entregar mayores certezas a los inversionistas y, de esta forma, revertir los negativos datos que vimos este año, relacionados con el número de ingresos de proyectos de inversión, los más bajos en muchos años”, complementó, junto con recalcar que “no hay más tiempo que perder”.

El gerente general de Empresas Copec recordó que en 2023 las clasificadoras de riesgo —como S&P— redujeron la perspectiva de largo plazo del país desde “estable” a “negativa”.

“Chile arriesga perder su categoría internacional, precisamente, por el debilitamiento de los acuerdos en política”, concluyó Eduardo Navarro.

Educación, contexto global y aspectos positivos

Además de los desafíos económicos, la educación es otro de los aspectos subrayados por Navarro. La carta hace mención a la prueba PISA 2022, que refleja un estancamiento de al menos una década en materia educativa y sitúa a Chile por debajo del promedio de la OCDE, lo que plantea una situación alarmante que requiere atención inmediata.

“¿Qué sentido de urgencia le estamos dando a esta situación? ¿Acaso se nos olvidó que el principal motor de desarrollo de un país es su educación?”, cuestiona el ejecutivo.

El contexto global de crecientes conflictos geopolíticos también es mencionado en la carta, destacando la importancia de que Chile recupere su liderazgo en la transición energética mundial, especialmente en el campo de las energías renovables.

La carta, aunque enfatiza los desafíos y obstáculos actuales, también destaca aspectos positivos que alimentan la esperanza, como los momentos festivos generados por eventos deportivos que ofrecieron un respiro en medio de la complejidad. “Fue un bálsamo necesario para el espíritu del país”, dijo.

En este sentido, Eduardo Navarro reafirma el compromiso de Empresas Copec para seguir invirtiendo y contribuir al crecimiento del país, apostando por una visión a largo plazo y enfrentando los desafíos con determinación.

La carta finaliza con un llamado claro a construir una narrativa de futuro que inspire esperanzas y bienestar, resaltando que el camino hacia un Chile próspero requiere la colaboración y la acción conjunta de todos los sectores de la sociedad.

“Que este 2024, el bienestar se dé paso en cada hogar en nuestro querido país y, como lo leí recientemente, que seamos capaces de darle a Chile una narrativa de futuro que permita concebir las esperanzas”.

