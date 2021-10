MEO y presidenciales: "Creo que el diputado Boric no está en condiciones para enfrentar a Kast duramente como corresponde"

En una actividad en Valdivia, el candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, abordó la carrera presidencial y la disputa que está instalada entre Gabriel Boric y José Antonio Kast, quienes lideran las encuestas.

Sobre esas mediciones, dijo que "yo no creo en las encuestas de Sebastián Piñera, no me asustan". Sin embargo, reconoció que Kast ha ido subiendo en la disputa a La Moneda. "Es cierto que sube y es un peligro", dijo MEO y consideró que "el diputado Boric no está en condiciones para enfrentar a Kast duramente como corresponde. Kast tiene ideas fascistas, es un peligro para la Constituyente, propone reducir el tamaño del Estado y yo vengo a hacer lo contrario”. Agregó que a Kast "no se le enfrenta como lo hace el diputado Boric con bromas sobre su nombre".

El abanderado presidencial arremetió nuevamente contra el candidato de Apruebo Dignidad. “Yo lamento que el diputado Boric no conozca Chile, se equivoca. Que se equivoque con las cifras es una cosa, otra cosa es no conocer su país, no saber que el cuarto retiro es de toda justicia”.

Sobre el cuarto retiro también hizo un llamado al diputado y a la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste a que "no sigan equivocándose, no le apliquen impuestos ni posterguen el cuarto retiro, es urgente y necesario, es de justicia", en medio de las tratativas en el Senado para darle luz verde al proyecto, en condiciones que algunos senadores están disponibles con cambios a la iniciativa despachada por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Entre las propuestas que expuso Enríquez-Ominami en la actividad, apostó por un Ministerio del Mar y dijo ser partidario de "más Estado, y más mercado".