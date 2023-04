Abogado Alejandro Reyes: controlar el negocio del litio no implica ser accionista mayoritario

El experto en asesoría legal corporativa destaca la importancia de la Estrategia Nacional del Litio presentada por el Presidente Boric, pero no está completamente convencido de que el Estado deba participar en todo el ciclo productivo del litio. Reyes cree que se podría optar por licitar nuevos contratos de arrendamiento o concesiones temporales. Enfatiza la importancia de abordar ahora la situación del salar de Atacama, aunque destaca que el litio es una “transición” para Codelco. Argumenta que la empresa nacional no necesita ser accionista mayoritaria para beneficiarse, ya que puede controlar la cadena productiva y obtener ganancias a través de una participación directa en las ventas.

El abogado Alejandro Reyes destacó la importancia de la propuesta de Estrategia Nacional del Litio presentada por el Presidente Gabriel Boric, afirmando que fija un marco de conversación, tareas a ejecutar y temas por afinar. El asesor legal de Codelco sostiene que Chile ha perdido oportunidades de inversión importantes debido a la política del “perro del hortelano”, que no come ni deja comer, y que la estrategia debe generar consenso amplio, rápido y de largo plazo para que sea exitosa y vista como política de Estado.

Reyes destacó que, al igual que el mismo Mandatario recordó, las iniciativas de Frei Montalva y de Allende de chilenizar y nacionalizar el cobre fueron aprobadas por unanimidad en el Congreso Nacional, aunque no se mostró completamente convencido de que el Estado deba participar en todo el ciclo productivo del litio.

El especialista en asuntos de derecho público y administrativo también enfatizó la importancia de abordar la situación del salar de Atacama, y señaló que es necesario aumentar significativamente la producción y la competencia en Chile. Plantea que, tal como lo ha manifestado el Mandatario en la Estrategia Nacional, Codelco debe asumir la situación del salar de Atacama y buscar nuevas formas de explotación, pero también destacó que el litio es una solución de transición para la cuprífera estatal, ya que tiene enormes desafíos por resolver en el tema del cobre, que sigue siendo el negocio más importante para Chile en el largo plazo.

“Para hacer una metáfora, el litio es ganarse una vez la Lotería, en cambio el cobre es y seguirá siendo el sueldo de Chile por mucho más tiempo. No desenfocaría a Codelco de lo que sabe hacer bien”, sentenció el también exasesor legal externo de Corfo, en un decálogo que puedes revisar al final de esta nota.

“Nos demoraríamos demasiado en aprender para ser exitosos”

En cuanto a la participación del Estado en el ciclo productivo del litio, el abogado de la Universidad de Chile no se mostró completamente convencido de que el Estado deba participar en todo el ciclo productivo, debido a la falta de capacidades humanas, experiencia y recursos tecnológicos del Estado en la actualidad. Cree que el Estado podría optar por diversas modalidades, como licitar nuevos contratos de arrendamiento, CEOL (Contratos Especiales de Operación de Litio), concesiones temporales, crear una nueva empresa o hacer sociedades con terceros, dependiendo del caso específico.

Sostuvo, como ha señalado varias veces la ministra de Minería, Marcela Hernando, y muchos técnicos independientes, que “respecto del litio el Estado hoy no tiene las capacidades humanas, la experiencia ni los recursos tecnológicos para hacer eso hoy”. A su juicio, “nos demoraríamos demasiado en aprender para ser exitosos en volúmenes tan importantes”.

La ministra Hernando ha apuntando que con la Estrategia Nacional del Litio “no se está ahuyentando a los privados, todo lo contrario; aquí lo que queremos es que ellos aporten aquello en que el Estado no ha desarrollado competencias”.

El abogado argumentó que es ilusorio y voluntarioso pensar que el Estado pueda controlar la explotación y producción de litio en los próximos 15 años, dado que las empresas privadas que actualmente operan en este sector tienen décadas de experiencia y recursos. A diferencia del cobre, que fue expropiado de empresas ya establecidas en Chile, la explotación de litio desde cero es un desafío mucho mayor.

Accionista mayoritario

Reyes dijo creer que es un error cerrarse solo a hacer sociedades con privados en que el Estado tenga participación accionaria mayoritaria, y reiteró que la experiencia directa de producción de litio por el Estado en Chile no existe. En cambio, el abogado y asesor legal de Codelco añadió creer que el Estado debería buscar nuevas formas de asociación con terceros y no descartar la posibilidad de hacer sociedades con privados en que el Estado tenga participación accionaria minoritaria.

“Controlar un negocio y beneficiarse del mismo, no significa necesariamente hacer una sociedad y ser accionista mayoritario. Me atrevo a decir que quizás el modelo de sociedad con acciones puede representar más riesgos y obligaciones para el Estado y menos ganancias para este. Como negocio, es mucho mejor y más fácil de controlar para el Estado participar directamente en una proporción de las ventas, siguiendo todo el proceso productivo pero no participando directamente de él”, afirma en un decálogo que puedes leer al final de esta nota.

El experto en asesoría legal corporativa remarcó que el Estado chileno no necesita ser accionista mayoritario para beneficiarse de la explotación del litio, ya que puede controlar la cadena productiva y obtener ganancias a través de una participación directa en las ventas. Sin embargo, afirmó tener dudas sobre la conveniencia de que el Estado esté directamente involucrado en la gestión de sociedades con privados en la industria del litio, debido a los riesgos de traspaso de información y de afectar la libre competencia. Además, consideró que el control estatal puede retrasar las inversiones en el sector, especialmente teniendo en cuenta la competencia de otros países con menos restricciones regulatorias. Por tanto, enfatizó la importancia de que los procesos de incorporación de privados sean transparentes y licitados públicamente para evitar negociaciones directas.

