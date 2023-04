Ana Lya Uriarte: era renunciar o abrir un flanco “políticamente impropio” para el gobierno

El Presidente Boric aceptó su renuncia y designó a Álvaro Elizalde como su reemplazo. Uriarte explicó que fue la primera en proponer su salida debido a la incertidumbre sobre el tiempo de su recuperación, lo que consideraba inapropiado para el gobierno. Según ella, los ministros tienen la responsabilidad de solucionar problemas, no de crearlos.

Ana Lya Uriarte, la exministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), explicó que tomó la decisión de renunciar a su cargo debido a su estado de salud y a su licencia médica indefinida, que requería una extensión por el denominado “Covid Largo”. Según Uriarte, consideró que era su deber tomar esta decisión en aras del bienestar de La Moneda.

La exministra relató que el miércoles 19 de abril, el gobierno anunció que Álvaro Elizalde, otrora senador por el Maule, tomaría su lugar en la Segpres. Antes de esto, Uriarte había informado al Presidente Gabriel Boric que estaba en una etapa diagnóstica que indicaba que se recuperaría, pero que no estaba seguro de cuánto tiempo le tomaría. La exsecretaria de Estado explicó que no podía permitir que el gobierno quedara atascado en una licencia médica indefinida.

En conversación con La Tercera, la extitular de la cartera nexo entre el Ejecutivo y el Congreso dijo que, aunque no habría tomado la decisión si no fuera por su estado de salud, consideró que era su deber hacerlo. Uriarte explicó que todos los médicos le habían dicho que se recuperaría, pero no sabía cuánto tiempo tomaría. Por lo tanto, decidió renunciar para no dejar al gobierno con una cartera amarrada a su condición de salud y licencia médica.

En ese sentido, Uriarte habló primero con el Presidente Boric, a quien le explicó que creía que la incertidumbre sobre su tiempo de recuperación abriría un flanco para el gobierno. El presidente estuvo de acuerdo y aceptó la renuncia de Uriarte.

“Le hablé directamente y le planteé lo que era mi apreciación política: que consideraba que una incertidumbre respecto del plazo de retorno a hacerme cargo de la Segpres implicaba abrir un flanco para el gobierno que consideraba políticamente impropio”, contó al matutino.

En última instancia, Uriarte dijo que fue la primera en plantear la solución política y presentar su renuncia, aunque le doliera hacerlo. Según ella, los ministros tienen la responsabilidad de solucionar problemas, no de crearlos.