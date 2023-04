“No nos queremos quedar”: migrantes en Chile intentan cruzar hacia Perú ante falta de regularización

El problema migratorio en Chile ha generado una nueva situación complicada, ya que cientos de migrantes que no pudieron regularizar su situación están intentando cruzar hacia Perú desde Chacalluta. Actualmente, se estima que hay 140 mil extranjeros en el país cuya identidad y ubicación son desconocidas. Desde la semana pasada, la carretera se ha llenado de migrantes que no pueden salir de Chile debido a la intensificación del control migratorio por parte de Perú, que no admite a ciudadanos sin documentos o sin residencia legal en Chile.