Detalles del caso Torrealba que vinculan al exdiputado y sobrino del exalcalde, Sebastián Torrealba

Renato Sepúlveda, fundador de RN y exdirector de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Vitacura, reveló ante la Fiscalía que fondos municipales desviados financiaron campañas políticas de Chile Vamos. Ahora, con nuevos datos de la causa, se vinculó al sobrino del exalcalde Torrealba: Sebastián –quien comparte el apellido paterno con su tío– habría recibido financiamiento para su campaña electoral del 2017. El implicado negó haber recibido dichos dineros e, incluso, señaló haber ofrecido realizar una declaración voluntaria ante el fiscal que lleva la investigación.

Las declaraciones de Renato Sepúlveda, fundador de Renovación Nacional (RN) y exdirector de Desarrollo Comunitario del municipio de Vitacura, generaron nuevos datos, después que revelara ante la Fiscalía que algunos fondos desviados de la municipalidad de dicha comuna financiaron campañas políticas de Chile Vamos.

En la declaración, realizada el 11 de mayo recién pasado, Sepúlveda reveló que, a través de la corporación de deportes del municipio, Vita Deportes –dirigida por el denunciante del caso, Domingo Prieto–, se financiaron campañas electorales el 2017.

En ese documento no se nombra a ningún beneficiado, solamente que las candidaturas eran de Chile Vamos. Pero según los datos a los que tuvo acceso Ciper –la declaración del exdirector de las corporaciones Vita Deportes, Vita Salud y Vita Emprende, el señalado Domingo Prieto–, algunos de los gastos pagados con dineros municipales tuvieron como destino las campañas de candidatos de RN.

El 24 de abril, Prieto declaró ante la PDI y detalló cómo el 2017 las platas de Vita Deportes se destinaban a la campaña de Sebastián Torrealba, sobrino del entonces alcalde Raúl Torrealba. Además, con esos fondos se financiaban sedes electorales del propio Torrealba y de los candidatos al Concejo Municipal con los que compartían posición política.

No era la primera vez que Prieto mencionaba este mecanismo, sin embargo, en abril detalló que el dinero era entregado a Renato Sepúlveda. Prieto aseguró que el histórico RN era uno de los cercanos de Torrealba y también cumplía labores políticas al interior de su partido. Además, trabajó en las campañas presidenciales del ex Mandatario Sebastián Piñera y fue nombrado embajador en sus dos mandatos.

El testimonio de César Silva, funcionario de confianza de Prieto, es clave. Silva recibía órdenes de su jefe para extraer dinero en efectivo de los programas Vita y, luego, respaldar el retiro con boletas falsas. Sepúlveda le pedía lo mismo.

Según su declaración, en junio de 2017 ingresó una serie de boletas y facturas gastadas por Sepúlveda ($1,6 millones) que fueron reembolsadas. Esos gastos se fueron en hoteles, pasajes, almuerzos y movilización en la ciudad de Temuco y Talca. Según Ciper, la fecha de las boletas coincide con una gira realizada por Piñera al sur en el final de su periodo de campaña. En ese periodo, el ex Presidente también estuvo en Temuco.

Los detalles de la declaración de Silva apuntan a que Sepúlveda sí incurrió en gastos en dicho periodo: “Después el 30 de octubre me presentó para reembolso unas boletas de hotel en Temuco por $242.420 y otros gastos tales como salón en Temuco ($29.750), cafés en Temuco ($100.000). Y Loncoche ($29.700), almuerzo Curicó por $43.010, dos pasajes a Puerto Montt por $245.584 y dos pasajes sin indicación de destino por $214.928. Hago presente que todos estos gastos corresponden a temas personales del Sr. Sepúlveda, que me da la impresión que eran temas políticos y no corresponden a gastos de ninguna de las Vitas ni del Consejo”, declaró Silva.

Si bien no hay más detalles sobre esa gira, sí existen sobre el financiamiento de la campaña de Sebastián Torrealba, sobrino del exalcalde de Vitacura.

“La vez que Renato Sepúlveda me hizo la solicitud, expresamente me indicó que aquello era a su vez una solicitud del alcalde Torrealba. No dudé entonces que fuera así, no obstante que este asunto específico nunca lo conversé con Raúl Torrealba directamente. Renato Sepúlveda me dijo que era entonces necesario entregar la suma de $1.500.000 mensuales durante la campaña. No recuerdo fechas exactas, pero deben haber sido unos seis o más meses previos a la elección de ese año”, señaló Prieto.

Además, según estos datos, Domingo Prieto entregó detalles de cómo se intercambiaban el dinero:

“Cada mes Renato Sepúlveda, cuando me encontraba con él en la municipalidad, me recordaba la suma de dinero que debía hacerle llegar en efectivo a él, para el sobrino del alcalde. Yo lo que hacía entonces era consultarle a alguno de los contadores, habitualmente César Silva, pero podía ser Arnaldo Cañas, si teníamos dinero en la cuenta. Me respondían que sí, por lo que se instruía que giraran un cheque, el que yo firmaba y luego uno de ellos cobraba por caja. Ese dinero en efectivo se metía en un sobre y alguno de ellos lo iba a entregar a la municipalidad directamente a Renato Sepúlveda”.

Entre los detalles que entregó Prieto, reveló que nunca conversó con el entonces alcalde Torrealba sobre los dineros de la municipalidad que tenían como destino la campaña de su sobrino. Tampoco dijo haber conversado con Sebastián Torrealba directamente. Además, aclaró que los aportes cesaron una vez terminada la elección.

Tras ser consultado, el exdiputado Sebastián Torrealba negó haber recibido dineros ilegales o irregulares para sus campañas políticas: “Durante los 20 años en que me he dedicado a lo público, lo he hecho de manera responsable y honesta. Es por eso que en marzo y en abril le he solicitado al fiscal de la causa que me cite a declarar de manera voluntaria, para entregarle todos los antecedentes que despejen mi nombre de esta investigación”, explicó.

Otra arista que abren las declaraciones de Prieto, es que el exalcalde le hablaba para buscar sedes de campaña, las que financiaban con dineros de Vita Deportes. Estos fueron los datos que reveló César Silva: