Fuerzas Armadas: la controvertida discusión con la que Republicanos busca imponer sus mayorías

Durante el debate de la Comisión Experta se debatió sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas y de Orden tuvieran un capítulo separado como en la Constitución vigente, al menos esa era la idea de los expertos de Chile Vamos. Por otro lado, los expertos oficialistas argumentaron que en la tradición constitucional chilena, las normas que regulaban estos aspectos estaban siempre en el capítulo referido al gobierno, haciéndose cargo de la dependencia de las tres fuerzas armadas, además de Carabineros y la PDI, sólo rota en la Constitución impuesta en dictadura. No hubo acuerdo, por el virtual empate de la Comisión Experta entre opositores y oficialistas, y finalmente el anteproyecto incorporó las Fuerzas Armadas y de Orden en el quinto capítulo sobre gobierno y administración del Estado para marcar la subordinación al Presidente de la República.

Este tema sigue siendo debatido en el Consejo Constitucional, en una de las primeras sesiones de la comisión de Sistema Político, el consejero republicano Ricardo Ortega, ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile (2006-2010), se incorporó a este debate y preguntó la razón de por qué no tenían un capítulo separado: “¿se han comportado mal las Fuerzas Armadas?”. A lo que la experta Antonia Rivas (Convergencia Social) respondió que los únicos órganos que tienen capítulo propio en el anteproyecto son los autónomos, concluyendo que “aquí sería difícil sostener que las Fuerzas Armadas son un órgano que tiene autonomía constitucional”.

Con el correr de los días, el debate se ha tomado los pasillos de la sede capitalina del Congreso Nacional donde funciona el Consejo Constitucional, en medio de discusiones sobre el umbral a los partidos políticos o reglas electorales, la incorporación del capítulo se ha tomado el debate interno de la comisión de Sistema Político, de hecho el Presidente de la instancia, Edmundo Eluchans (UDI), indicó que los argumentos del oficialismo son “excusas y hay un deseo de hacerles un desaire a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas de orden y seguridad” y anunció que hará “un esfuerzo para incorporar un capítulo”.

El desaire que mencionó Eluchans levantó las alertas en el “bloque de unidad”, el consejero Christian Suárez (PS), miembro de la comisión de Sistema Político, dijo que “nadie está por hacerles un desaire a las Fuerzas Armadas” y que buscan darle una adecuada regulación haciendo énfasis en la no deliberación de estas instituciones. El consejero Yerko Ljubetic (Convergencia Social) indicó que “no hay ninguna razón, que no sea estrictamente ideológico, para incorporar el capítulo”.

La pelea republicana

Desde la llegada de los consejeros republicanos han sido reacios a relacionarse con la prensa, muy pocos puntos de prensa y generalmente sólo el consejero Antonio Barchiesi ha actuado como vocero de diversos temas y no sólo los referidos a la comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos que preside. Fue Barchiesi el que hizo un llamado a “no invisibilizar las Fuerzas Armadas en la nueva Constitución” y agregar un capítulo en la propuesta de nueva Constitución. Pero ha sido el consejero Ortega el que ha tomado la palabra al respecto, él recalcó que “las fuerzas armadas no han hecho nada malo, han cumplido la Constitución y las leyes” aunque frente a la pregunta sobre las violaciones de Derechos Humanos ocurridos en dictadura declaró que “lo que pasó, pasó y yo estoy acá como consejero constitucional para pensar en el futuro y no en el pasado”, concluyendo que “las Fuerzas Armadas son lo suficientemente importantes para que tenga un capítulo en la Constitución, no es un gustito (de la derecha)”.

Es el mismo consejero Ortega que dice que hay ánimo entre los demás consejeros que consagrar un nuevo capítulo de Fuerzas Armadas y de Orden en el proyecto de nueva Constitución porque “nadie está en contra de esto porque sea un tema ideológico, es un tema de resaltar el papel de las Fuerzas Armadas que es diferente a las otras organizaciones del sistema público”, concluyendo que cree que están los votos para incorporar el capítulo en la comisión de Sistema Político y en el pleno del Consejo Constitucional.

Es conocido el interés del Partido Republicano en este tema, aunque siguen sin referirse públicamente. El pasado domingo en Estado Nacional de TVN, la Presidenta del Consejo Constitucional Beatriz Hevia (REP) se pronunció a favor de tener un capítulo de Fuerzas Armadas y de Orden. El resto de los consejeros constitucionales republicanos de la comisión de Sistema Político, consultados por El Mostrador, no se quisieron dar declaraciones.

Debate reglamentario

Mientras en el Consejo Constitucional se debate la incorporación de un capítulo de “Fuerzas Armadas y de Orden” hay un debate reglamentario sobre si los consejeros tienen la atribución de modificar el índice aprobado por la Comisión Experta ya que no hay norma expresa que hable de la “estructura” en los apartados referidos al Consejo Constitucional como sí existe en las atribuciones de los expertos. Desde el oficialismo hay opiniones que no existe norma en la Constitución vigente o en el reglamento del proceso constitucional que permita a los consejeros modificar el índice. En la derecha -pese a que transparentan la discusión reglamentaria- no dan espacio a que los consejeros no puedan incorporar o suprimir capítulos. Desde la Secretaría del proceso aún no se toma posición, porque pese a que existe un debate nadie ha preguntado formalmente. Dicho lo anterior, se ve difícil que se pueda imponer la posición oficialista entendiendo que el Consejo es el soberano en la elaboración de una nueva Constitución y podrían incorporar un capítulo de Fuerzas Armadas y de Orden.