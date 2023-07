Consejeros de derecha dicen No a la paridad de género

Entre los consejeros constitucionales de derecha, salvo Gloria Hutt (Evópoli), existe consenso en que el proyecto de nueva Constitución no debe contener reglas de paridad de salida, una norma transitoria que asegura el 40% de escaños en el Congreso para cada sexo. Desde el oficialismo levantan las alertas pero saben que no tienen los votos para incorporarla y pese a que creen que es muy pronto para tomar definiciones frente al plebiscito, relevan la importancia de este tema para tomar una decisión por votar “a favor” o “en contra” en diciembre.

El anteproyecto que elaboraron los expertos consagra una norma de “equilibrio de género” en el Congreso Nacional, que asegura que cualquiera de los dos sexos tenga al menos 40% de los escaños de ambas cámaras. Esta norma fue rechazada por cuatro expertos de derecha (incluyendo al republicano Frontaura) pero con 20 votos a favor fue aprobado. La paridad fue una de las peleas más importantes para las expertas oficialistas en la primera parte del proceso constitucional y sigue siendo de los temas más relevantes en el debate para los consejeros constitucionales de izquierda y centroizquierda.

En el Consejo Constitucional, con mayoría de derecha, esta norma no tiene posibilidades de ser aprobada y ya muchos se han pronunciado en contra de esta norma, como la misma Presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia (REP) que pese a que se pronunció a favor de cuotas (paridad de entrada, un porcentaje mínimo de candidatas en cada elección) ha recalcado su negativa a la paridad de salida (porcentaje de escaños electos), como la norma transitoria aprobada por los expertos. Ningún consejero republicano, que son mayoría en el Consejo Constitucional, se ha pronunciado a favor de la paridad de salida y por ende, se vislumbra imposible que esta norma llegue a la propuesta de nueva Constitución que será plebiscitada en diciembre.

Patricia Spoerer, la única mujer republicana en la comisión de Sistema Político, sólo respondió por escrito, y por medio del equipo de comunicaciones del Partido Republicano a El Mostrador, sin posibilidad a contra preguntas dijo que están en una etapa que “debemos enfocarnos en escuchar y estudiar las distintas posiciones” y en relación a la paridad indicó que “estamos convencidos de que debemos avanzar en la medida que haya igualdad de oportunidades de acceso para nosotras las mujeres y que los ciudadanos que libremente hayan escogido a quiénes los representan, resulten electos”.

Desde la UDI, la consejera Ivón Guerra, ex Seremi de la Mujer en la región de Coquimbo, recalcó que “está a favor de las cuotas y la paridad sólo de entrada, no de salida” y ya adelantó su voto en contra de la norma, a pesar que ella fue una de las siete consejeras que entraron al órgano constitucional por corrección de paridad. María Claudia Jorquera (UDI), miembro de la comisión de Sistema Político, dice que la paridad de salida es “meter la mano en la urna, habla de que no estamos escuchando la decisión de la ciudadanía, debemos tener la misma igualdad ante la ley, por eso estoy a favor de la paridad de entrada pero no con la de salida”. Otra voz en contra en Chile Vamos es la jefa de bancada de Renovación Nacional Pilar Cuevas: “la paridad de salida no me gusta porque interfiere con el soberano, con el voto. Por el momento, votaría en contra de la norma transitoria”.

Este tema ha sido debatido en la comisión de Sistema Político del Consejo Constitucional, de hecho en la jornada del martes pasado el representante de Libertad y Desarrollo, think tank vinculado a la UDI, Jorge Ramírez que vinculó estas fórmulas de paridad a “democracias defectuosas o regímenes abiertamente autocráticos”. La discusión tomó una arista internacional, con la reconocida cientista política Pippa Norris (académica de Harvard) rebatiendo -por Twitter- la opinión de Ramírez, entregando datos que vinculan las democracias más consolidadas del mundo con mayor participación de mujeres en política.

Gloria Hutt, la voz disidente en la derecha

La Presidenta de Evópoli es la única consejera dentro de Chile Vamos que está a favor de la paridad de salida e hizo campaña por este principio. “Yo preferiría que la paridad quede en el texto constitucional como un objetivo que describa el tipo de sociedad que queremos” dijo Hutt. Concluyó que pese a que se le pueden hacer enmiendas a la propuesta de la Comisión Experta “hoy estoy totalmente de acuerdo con la paridad de salida y haré los intentos para convencer dentro de la derecha en el Consejo Constitucional, aunque lo veo difícil”. Con el voto de Hutt, la iniciativa tendría apenas 18 votos, con los 17 votos de las bancadas de izquierda y centroizquierda, muy lejos de los 30 votos que requieren las normas para llegar al texto constitucional.

El oficialismo de manos atadas

Pese a que en el oficialismo hay esperanza, al menos en público, de que puedan convencer a los consejeros constitucionales de derecha por la norma transitoria de un equilibrio de género con al menos el 40% de un sexo, saben que no tienen los votos para aprobar ninguna norma en el Consejo Constitucional. Karen Araya (PC) dijo que espera “escuchar los argumentos de los sectores conservadores que hoy día dicen que la paridad no es buena para la democracia”. Jocelyn Ormeño (PS) indicó que “espero que la derecha reflexione por un Chile más diverso y democrático, que se da con una mayor participación de mujeres en política”. Jessica Bengoa (Convergencia Social), miembro de la comisión de Sistema Político, cree que si el texto constitucional no se haga cargo del equilibrio de género en cargos de poder “sería un retroceso y los que voten en contra serán los responsables frente a Chile, frente a las mujeres”. Las tres consejeras consultadas creen que es muy pronto para tomar una decisión frente al plebiscito si no existen este tipo de normas en la propuesta de nueva Constitución, pero también relevan la importancia que tiene para el sector la paridad en el análisis de votar “a favor” o “en contra” en diciembre.