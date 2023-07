Ministro Jaime de Aguirre rinde homenaje al músico Jorge Peña Hen en La Serena

Visitó el Cementerio General de La Serena, sector que el 17 de mayo pasado fue nombrado como el segundo Sitio de Memoria de la Región de Coquimbo, donde se hallaban los restos del artista, ejecutado por la Caravana de la Muerte junto a otras 14 personas en 1973.

Autoridades regionales, encabezadas por el ministro de las Culturas Jaime de Aguirre, realizaron una visita solemne a la Fosa del Cementerio General de La Serena, sector que el 17 de mayo pasado fue nombrado como el segundo Sitio de Memoria de la Región de Coquimbo, tras la declaratoria del Sitio de Memoria y Reflexión por los Derechos Humanos Casa de Piedra de La Serena.

En el lugar fueron encontrados 15 cuerpos de ejecutados políticos durante el paso de la Caravana de la Muerte por la región, encontrándose entre ellos los restos del músico Jorge Peña Hen.

Todos ellos fueron asesinados tras el golpe de Estado del general Augusto Pinochet contra el gobierno constitucional del Presidente Salvador Allende.

Reparación

“A casi medio siglo del trágico paso de la Caravana de la Muerte por la Región de Coquimbo, hemos venido a recordar y rendir homenaje a la memoria de las 15 ejecutadas y ejecutados políticos en este simbólico lugar, que como Estado hemos decidido proteger declarándolo Monumento Histórico, como una manera de ayudar a reparar el profundo dolor de víctimas y familiares de violaciones a los derechos humanos”, expresó el ministro.

“Esta declaratoria de Monumento Histórico demuestra el compromiso del Gobierno y el Estado chileno con la memoria histórica, y representan un acto de reparación y justicia con las personas que fueron asesinadas y enterradas aquí hace 50 años. Estamos muy contentos de que hoy la Región de Coquimbo cuente con dos Sitios de Memoria: la Fosa del Cementerio General y la Casa de Piedra, ambas en La Serena”, expresó.

“Las políticas de la memoria no tienen como objetivo reabrir nuestras heridas y no avanzar, sino que construir un futuro mejor. La relevancia de la memoria es que no solo apela y se construye desde el pasado, sino que también desde y en función a un futuro que anhelamos. La consolidación de una cultura democrática sana y fuerte requiere consensuar bienes y valores compartidos. Esta es la única forma de avanzar como una sociedad cohesionada con un horizonte común y perspectivas de futuro”.

Antecedentes

La fosa ubicada en la calle 32 del Cementerio de La Serena tiene relación con las acciones de la “Caravana de la Muerte”, que arribó el 16 de octubre de 1973 a la ciudad. En la Región de Coquimbo fueron 15 los ejecutados, todos ellos prisioneros políticos recluidos en la cárcel de la ciudad y trasladados al Regimiento Arica, entre ellos el músico y fundador de la primera orquesta sinfónica infantil de Latinoamérica, Jorge Peña Hen.

Una vez fusilados, ningún médico revisó los cuerpos, los cuales fueron trasladados de manera inmediata al Cementerio Municipal de La Serena. El 9 de septiembre de 1998 se iniciaron las excavaciones en la fosa del cementerio para recuperar los cuerpos, trabajos que se extendieron por cuatro días.

En la actualidad, el espacio es utilizado como espacio conmemorativo, lugar de destino de romerías y de manifestaciones de familiares, vecinos y organizaciones políticas, culturales y de Derechos Humanos.

El 17 de mayo pasado, el Consejo de Monumentos Nacionales aceptó la solicitud de declaratoria de la Agrupación Comunal de Expresos Políticos 16 de octubre para denominar a este lugar como Monumento Histórico y Sitio de Memoria como un símbolo de lucha contra el olvido, la impunidad y la recuperación de la memoria histórica de las violaciones a los derechos humanos en la Región de Coquimbo, según la consideración de los consejeros.

Los elementos que serán protegidos son el muro medianero -como soporte de expresiones artísticas y de memoria-, la piedra memorial con la inscripción de los nombres de los ejecutados; la fosa de inhumación donde fueron encontrados los 15 cuerpos de los ejecutados políticos, y el muro medianero de nichos que contiene grabados realizados por familiares y agrupaciones de derechos humanos.