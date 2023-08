Como el agua y el aceite: reclamación oficialista crispa los ánimos en el Consejo Constitucional

El controvertido consejero Luis Silva indicó que la reclamación ante la Suprema por parte del bloque oficialista “es lamentable, porque este requerimiento demuestra la escasa o nula sintonía del oficialismo de uno de los dolores dominantes de la ciudadanía hoy, que es la seguridad”. En respuesta, el consejero constitucional Yerko Ljubetic (Convergencia Social) señaló que las palabras del consejero Silva son “una falacia comunicacional de la derecha”. Además generó controversia la eliminación de la palabra “protección” en el capítulo de medio ambiente y el retorno del nombre “Tribunal Constitucional”, en vez de llamarlo “Corte Constitucional”. Ahora, la Corte Suprema tendrá diez días para resolver el escrito, mientras las negociaciones en el Consejo continúan, aunque marcadas por la jugada oficialista.

La noche del domingo, a pocos minutos de la medianoche, los consejeros oficialistas recurrieron a la Corte Suprema porque, en su opinión, las bancadas de derecha habrían incumplido el reglamento del proceso constitucional porque no se podrían incorporar nuevos capítulos a la propuesta de nueva Constitución, ni tampoco modificar los títulos de los capítulos acordados por la Comisión Experta al comienzo de este segundo proceso constitucional. En un escrito, de 37 páginas, catorce consejeros oficialistas entregaron sus argumentos a la Corte Suprema para que pueda definir si se ha vulnerado el reglamento o no.

Los catorce consejeros oficialistas que firmaron la reclamación al máximo órgano jurisdiccional en Chile fueron: Julio Ñanco (RD), José González (RD), Paloma Zúñiga (RD), Kinturay Melin (RD), Alihuén Antileo (escaño indígena), Christian Suárez (PS), Alejandro Köhler (PS), Marcela Araya (PS), Jocelyn Ormeño (PS), María Pardo (CS), Yerko Ljubetic (CS), Nancy Márquez (CS), Karen Araya (PC) y Fernando Viveros (PC). Pese a que Jessica Bengoa (CS), Miguel Littín (PS) y Aldo Valle (PS) no firmaron, aunque consultados por El Mostrador esta es una posición que comparten y es una estrategia de todos los consejeros electos en la lista Unidad para Chile.

Entre los reclamos oficialistas más relevantes están las cinco enmiendas de la derecha que incorporan capítulos nuevos. El primero es el que crea el capítulo “Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas” presentada por la bancada RN-Evópoli, otra enmienda de los partidos de Chile Vamos llamado “Fuerzas de Orden y Seguridad Pública” y otra enmienda del Partido Republicano que lo llama “Paz, Orden y Seguridad Interior”, los dos últimos referidos a las policías. Además, y una de la enmienda más controvertidas entre los consejeros de Unidad para Chile, en acuerdo de todos los partidos de derecha representados en el Consejo Constitucional, la cual crea un capítulo llamado “Defensa Nacional” que incorpora a las Fuerzas Armadas.

El primer consejero de derecha que salió a criticar esta decisión fue el delegado de la bancada republicana, Luis Silva, que indicó que “es lamentable porque este requerimiento a la Corte Suprema demuestra la escasa o nula sintonía del oficialismo de uno de los dolores dominantes de la ciudadanía hoy, que es la seguridad” agregando que los consejeros de Unidad para Chile “le deben una explicación a la ciudadanía”. En respuesta, el consejero constitucional Yerko Ljubetic (Convergencia Social) dijo que las palabras del consejero Silva son “una falacia comunicacional de la derecha” ya que este recurso “no pone en cuestión, en absoluto, nuestro compromiso total con los temas referidos a la seguridad y a las víctimas de la violencia y la delincuencia en el país” y agregó que la incorporación de capítulos referidos a la seguridad “es un gesto absolutamente populista” ya que “no va a haber ni un delito menos porque el tema de la seguridad haya sido tratado por la vía de un capítulo”.

La delegada de la bancada de Renovación Nacional y Evópoli, Pilar Cuevas (RN), se sorprendió con la decisión oficialista y dijo que esto “no se condice con las conversaciones que hemos tenido con las bancadas de Unidad para Chile del Consejo Constitucional”. En la misma línea el delegado de la bancada UDI, Arturo Phillips, indicó que “el diálogo no se cierra por esta determinación”. Frente a ello, el delegado de la bancada socialista Alejandro Köhler apuntó que su posición es la de “mantener una línea de conversación y de diálogo que nos permitan cumplir con aquello que hemos dicho siempre, con mucha fuerza, ninguna Constitución democrática puede construirse a partir de una sola mirada y nosotros vamos a mantener, hasta el último día, los mayores esfuerzos para lograr el diálogo y los acuerdos que nos permitan entregarle a Chile una nueva, buena y moderna Constitución”.

Además, otro reclamo del oficialismo es el cambio de nombre de dos capítulos acordados por la Comisión Experta. El cambio de la “Corte Constitucional” a “Tribunal Constitucional” (dos enmiendas iguales, una del Partido Republicano y otra de RN-Evópoli), además de la modificación del capítulo “Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo” a “Medio Ambiente, Sustentabilidad y Desarrollo” propuesta por el Partido Republicano. Sobre el último caso, es relevante recordar el debate del pasado jueves, donde cada uno de los consejeros oficialistas en la comisión de Derechos les preguntó -en reiteradas ocasiones- a los consejeros republicanos sobre la eliminación de la palabra “protección”, a lo que los consejeros del partido de José Antonio Kast no respondieron argumentando que el debate comienza recién el día de hoy, martes 1 de agosto.

Lo que viene en la Corte Suprema

La comisión ad-hoc del máximo órgano jurisdiccional chileno quedó integrado -por sorteo- por los ministros: Jorge Dahm, Arturo Prado, Mario Carroza, María Cristina Gajardo y presidida por la ministra Andrea Muñoz. Durante la jornada de hoy, se reunirán por primera vez para discutir sobre la admisibilidad del recurso oficialista. Si es admisible, esta comisión tiene diez días para resolver la reclamación, cuestión que debería ocurrir la próxima semana.

Otras reclamaciones del oficialismo

Los consejeros constitucionales que recurrieron a la Corte Suprema, no lo hicieron sólo por la incorporación de nuevos capítulos o la modificación de los mismos, sino que también por seis enmiendas presentadas por la derecha que deberían ser declaradas no admisibles por no hacer las referencias adecuadas y por ende, no cumplir el reglamento.

Entre estas enmiendas reclamadas aparecen cuatro del Partido Republicano, la que cambia el nombre de “Cámara de Diputadas y Diputados” a “Cámara de Diputados”, la composición de la Cámara (132 diputados) y del Senado (48 senadores), la que cambia “residencia” por “domicilio” entre los requisitos para ser candidato al Congreso y la que elimina el concepto “referendo” y reemplazándolo por “plebiscito”. De estas, la más relevante sin lugar a dudas es la nueva distribución de escaños en el Congreso y está en veremos si es que esta enmienda será o no admisible, cuestión que quedará en manos de la Corte Suprema. Las otras dos enmiendas que habrían sido mal ingresadas son de la bancada de la UDI en lo referido a la indemnización por parte del Estado por “falta de servicio” que es reemplazado por “actos, hechos u omisiones”, además de la enmienda que fija la fecha de las elecciones regionales y municipales en la “última semana del mes de octubre” del penúltimo año de cada periodo presidencial, cambiando la fecha propuesta por la Comisión Experta para abril del último año de cada periodo presidencial.

Igualmente, por reglamento, tres quintos de los miembros de una comisión o del pleno del Consejo Constitucional pueden incorporar nuevas enmiendas “de unidad de propósitos”, para lo que no necesitan los votos del oficialismo, pero sí la totalidad de los votos de la derecha, incluyendo a Republicanos y Chile Vamos.