Autora argentina, Camila Sosa Villada: “Cuando se publica un libro es como salir a la guerra”

La escritora, que participó en la más reciente Cátedra en Homenaje a Roberto Bolaño, conversó con El Mostrador acerca de sus procesos creativos, de la literatura escrita por mujeres y de la relación con su familia tras el éxito de la novela “Las Malas”. “Tampoco podría elegir una u otra, lo que sí me sucede, es que estoy un poco cansada de actuar, no de escribir, pero estoy cansada de actuar”, señala.

“La (Marguerite) Duras decía algo así como que el primer contacto con la locura que tenían las personas era con la madre”, plantea la escritora argentina Camila Sosa Villada. El día anterior, en una conversación con el escritor y periodista Óscar Contardo en el estudio de televisión de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales (UDP), mencionó que sus libros los escribía para sus padres.

“Yo fui invisible para ellos casi toda mi infancia, hasta que me empecé a travestir”, agrega. Camila Sosa Villada visitó Chile por cuatro días: estuvo en la Cátedra en Homenaje a Roberto Bolaño y presentó su novela Las malas (2019, Tusquets), libro que se convirtió en un éxito tras su publicación y pasó a ser una lectura fundamental.

Las Malas trata sobre un grupo de travestis que ejercen el trabajo sexual en el Parque Sarmiento en Córdoba y que deciden criar en comunidad a un bebé que encontraron mientras trabajaban. El libro habla de las experiencias, los sueños y las luchas en una sociedad que a menudo las margina y discrimina a este grupo de mujeres. En varias entrevistas Camila Sosa Villada ha dicho que no es una novela autobiográfica.

La autora ha vendido miles de ejemplares y ha sido traducida a varios idiomas por Las Malas. En 2020 ganó el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, y relata que el éxito cambió la relación con sus padres.

“En algún momento cuando comencé a hacerme famosa y empecé a aparecer en los medios de comunicación, ellos es como si me hubieran mirado de otra manera y se hubieran puesto un poco a ser mis hijos. Lo cual me resulta bastante agotador pero es el único vínculo que soporto”, señala. “Cuando una pareja mía me empieza a demandar algo de esa índole inmediatamente me desenamoro de ellos”, agrega.

Al preguntarle por su relación con la soledad, se ríe y afirma: “Es la única manera saludable que existe. No hay otra”.

“Una de las mentiras más grandes que me dijeron fue que no se podía estar sola, de que tenía que procurarme de tener una pareja o estar acompañada todo el tiempo por mis amigos, por alguien. Yo creo que la manera más auténtica de ser es estando sola y además me gusta estar sola”, añade.

El lenguaje

Si bien la escritora dio el salto a la fama a nivel internacional a lo largo de su carrera ha publicado poesía (La novia de Sandro), ensayo (El viaje inútil), además actúa y es dramaturga (Carnes Tolendas), pero no cree sentirse más cómoda con algún género en específico, “la herramienta siempre es el lenguaje”, dice.

“Tampoco podría elegir una u otra, lo que sí me sucede, es que estoy un poco cansada de actuar, no de escribir, pero estoy cansada de actuar. Porque las cosas que yo hago por lo general son muy pobres, trabajo con la misma gente hace 13-14 años, o sea que me exige primero producir, hacer los vestuarios, pensar la escenografía, actuarla, dirigirla, hacer la prensa, seducir al público, seducir a mis compañeros y eso sí me tiene un poco agotada”, sostiene.

“No así la literatura, por supuesto las giras son cansadoras, cuando se edita un libro nuevo y sale a la luz empiezan las lágrimas, además es como salir a la guerra porque tenés que estar todo el tiempo defendiendo tu obra, defendiendo las equivocaciones que suceden alrededor de tu semántica y de lo que querés contar y eso cansa, pero la escritura no”, afirma.

En ese sentido, dice que el ejercicio de la escritura no le cuesta “para nada”.

“Mientras más hostil es el momento, mejor me siento escribiendo”, señala.

“Los artistas piensen que está todo permitido”

Sosa Villada aborda en sus obras aborda desde la contracultura, cuestiona la cultura desde el género, el machismo, la pobreza y el trabajo sexual. Desde ese punto de vista reflexiona sobre las representaciones y las temáticas que se abordan en la literatura en general.

“A veces me sorprende que los artistas piensen que está todo permitido, que se puede hablar de todo. ¿En afán de qué? ¿En afán de que no se dejan cosas en silencio, cosas en la oscuridad, cosas guardadas? Me parece que no es necesario hacerlo”, afirma, y agrega que “está lleno de escritores que escriben porque sí, de cineastas que hacen películas porque tienen el dinero para hacerla, me parece que sobre eso no debería existir ningún acto creativo”.

“Hay cosas que causan mucho dolor, hay cosas que son muy dolorosas, tampoco tengo una vara para decirte sobre esto sí, sobre esto no, pero me da la sensación de que hay cosas que necesitan procesos de muchos años o en todo caso no debería escribirse nada que no salga del coño”, expresa.

En ese sentido es crítica con el auge que ha tenido la literatura escrita por mujeres.

“Me da la sensación de que ninguna de las que estamos dando vueltas en las editoriales, en los festivales, en las ferias del libro etcétera, está escribiendo realmente lo que tiene ganas de escribir, estamos todas un poco siendo personajes primero, es decir, nosotras ya no valemos solo por nuestra literatura, nosotras tenemos que ser un poco personajes, es decir, Mariana Enríquez va a visitar tumbas y escribe sobre terror, Dolores Reyes cuenta que ella es maestra que tiene siete hijos y escribe sobre el conurbano a pesar de que tiene una casa en la playa y otra casa no sé dónde. Yo vengo con esta cosa media descarada, bueno, sí, fui prostituta y eso parece ser encantador. Queremos ser publicadas. Queremos ser leídas. Queremos vender libros”, señala.