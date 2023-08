Caso Convenios: Diego Ancalao será formalizado por estafa, fraude al fisco y lavado de activos

Hoy a las 11:00, la Fiscalía Regional de Los Lagos formalizará a Diego Ancalao, ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo, acusado de estafa, fraude al fisco y lavado de activos. Ancalao es el primer detenido y formalizado por el Caso Convenios, que investiga más de treinta fundaciones. La indagatoria se centra en un convenio de $1.200 millones con el Gobierno Regional y la Corporación Kimün. Ancalao, representante de Fundelin, negó vínculos con la corporación y está a la espera de lo que dicte la justicia.

Hoy será formalizado Diego Ancalao luego de que la Fiscalía Regional de Los Lagos le imputara los delitos de estafa, fraude al fisco y lavado de activos. El ex candidato presidencial por la ya extinta Lista del Pueblo, es el premier detenido y formalizado por el Caso Convenios, que tiene en la mira a más de treinta fundaciones. Ancalao apareció entre las indagatorias de la fiscalía luego de que investigaran un convenio por $1.200 millones que involucra al Gobierno Regional y a la Corporación Kimün.

Ancalao es representante de la fundación para el Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin) y también es el ex coordinador del programa de regularización de terrenos. El ex lista del pueblo fue vinculado a la investigación que el Ministerio Público lleva adelante sobre las fundaciones y, en este caso, sobre la Corporación Kimün que recibió $1.200 millones para un programa de regularización de terrenos, de los cuales sólo $158 fueron rendidos.

El Gore solicitó la restitución total de los fondos, peroel vicepresidente de la organización, Arnoldo Ñanculef, reveló al diario El Llanquihue que no se pueden devolver los dineros debido a que Jaime Huincahue -presidente de Kimün y rector del Instituto Profesional (IP) y un Centro de Formación Técnica (CFT) de Los Lagos- y la directora general académica, Rosalía Currimil, habían vendido el IP y el CFT a la Funcadión para el Desarrollo y Liderazgo Indígena (Fundelin), quien tiene por representante a Diego Ancalao.

“Esta venta nunca fue autorizada por la Corporación Kimün. No hubo acuerdo de directorio y el señor Huincahue y la señora Currimil violaron todos los estatutos; en forma arbitraria, en forma clandestina, vendieron la institución”, acusó Ñaculef. Por su parte, Ancalao negó tener una relación cuestionable con Kimün: “o he dicho en muchas ocasiones, yo no pertenezco a Kimün y nunca he recibido un solo peso. La fundación que yo presido (Fundelin), jamás ha postulado a un fondo público en ninguna región”.

Al se consultado, Ancalao admitió que entre enero y junio del 2023 le prestó servicios de asesorías y consultorías a la fundación en cuestión. Sin embargo, se retiró dado que “se me estaba vinculando comunicacionalmente a la fundación Kimün, incluso había personas que decían que yo era dueño, entonces preferí renunciar, yo era sólo un prestador de servicios, como cualquier otro profesional”.