Kast trepa por Chile para socializar polémicas enmiendas republicanas

Alinear a sus bases, alejadas del proceso constitucional, es el objetivo de los consejeros republicanos. Para esto, elaboraron una estrategia comunicacional enmarcada en la campaña “Te quiero Chile” y hoy realizará un “diálogo ciudadano” en la comuna de Pudahuel. A esto se suman diversas piezas gráficas para redes sociales donde explican sus enmiendas e intentan conectarlas con las demandas ciudadanas. José Antonio Kast, en los próximos días, también saldrá a comunicar el trabajo de los consejeros republicanos con una gira por el país.

Luego que los consejeros republicanos lanzaran un vídeo promoviendo sus enmiendas titulado “Te quiero Chile”, hoy comienza una estrategia comunicacional apuntando a sus bases y electorado más duro. Desde el Partido Republicano creen que el trabajo del órgano redactor no tiene interés ciudadano alguno y la responsabilidad de tener 22 de 50 consejeros pone en sus hombros el éxito del proceso constitucional.

Durante la tarde de hoy se realizará un “diálogo ciudadano” con personas cercanas al partido y militantes en la comuna de Pudahuel con el objetivo de acercar el proceso constitucional a sus bases. Fuentes del partido de José Antonio Kast indican que en la actividad consejeros y “gente común” discutirán los temas más relevantes del debate constitucional como la libertad de elección en salud, pensiones y educación, la crisis de seguridad que hoy vive el país y la migración, a los que los consejeros alinearán esas demandas ciudadanas con las enmiendas presentadas.

El líder y excandidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, también será parte de esta estrategia comunicacional. En los próximos días, recorrerá distintas ciudades del país donde se reunirá con las bases republicanas para exponer sobre el proceso constitucional y las enmiendas de su partido en el Consejo Constitucional. El objetivo es el mismo, alinear a militantes y adherentes republicanos con el proceso constitucional que les toca liderar. Además, tendrá apariciones en medios de comunicación locales para exponer las enmiendas más relevantes para sus bases.

Existe temor dentro de Republicanos que sus bases no acompañen el proceso constitucional, cuestión que ya han visto en sus interacciones en redes sociales. Por lo mismo, la campaña comunicacional no termina ahí. Están organizando otro de estos “diálogos ciudadanos” para esta o la próxima semana, además de diversas entrevistas en medios locales para marcar presencia entre sus votantes y por sobre todo el “voto duro republicano” que no sólo no está interesado en tener una nueva Constitución, si no que están en contra del proceso mismo.

El Partido Republicano es activo en la elaboración de piezas gráficas para comunicar su labor en el Consejo Constitucional, vídeos exponiendo sus enmiendas como la disminución de diputados y senadores o la exención de contribuciones a la vivienda principal y un programa semanal, transmitido por YouTube, llamado “Reconsejeros” donde los mismos consejeros constitucionales -junto a rostros del partido- explican el trabajo de sus representantes en el órgano redactor y en sus últimas emisiones, han explicado las enmiendas presentadas. Todo esto, con foco en sus “bases duras” más que a un público masivo. “Debemos convencer a los propios primero y después salir a convencer al resto de Chile”, aunque creen que los temas que están relevando en estos vídeos “están en sintonía con el sentido común de los chilenos”.

Consejeros republicanos indicaron a El Mostrador que esto también está alineado con el retraso con el debate de fondo de las enmiendas, que recién comenzará la próxima semana. La idea es no debatir los temas de fondo hasta tener un termómetro en sus bases de qué temas son los más importantes y así saber cuáles serán sus líneas rojas durante las negociaciones que se aproximas las próximas semanas. Un consejero republicano indicó que “Republicanos no tiene líneas rojas, estamos porque este proceso funcione y tenemos que negociar aún”, por esto es necesario conversar con las bases y entusiasmarlos con el proceso y elegir qué enmienda haga sentido para salir a defenderla en la negociación, en primer lugar con los consejeros de Chile Vamos y, después, si es que hay espacio, “al menos con parte del oficialismo”.