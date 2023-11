Análisis descarta que propuesta constitucional recoja mayoría de artículos idénticos de los expertos

Una comparación realizada por Unholster analizó la cantidad de artículos idénticos que mantuvo la propuesta despachada por el Consejo Constitucional, en relación a lo redactado inicialmente por los expertos.

“Lo que nosotros hicimos fue buscar el artículo correspondiente en todo el texto porque hubo mucho cambio. Y lo que encontramos es que entre el texto de la comisión de expertos y el texto final, hay un 22,6 % de artículos que son idénticos, significa palabra por palabra. (…) Varía harto por capítulo. Los capítulos donde es más bajo es el 8 y 10, y es más alto en el capítulo 1 y 13”, indicó Cristóbal Huneeus.

El experto en análisis de datos agrega que “la otra salvedad que hay que hacer es que esto no considera los capítulos adicionales, porque después el Consejo agregó dos capítulos más, que no estaban en el anteproyecto”, por lo que si la pregunta inicial del estudio fuera cuáles son los artículos diferentes o nuevos, el margen de distancia entre ambos textos sería mayor.

“Cuando me dicen que gran parte (de la propuesta de los expertos) se mantiene en el texto final, yo como economista pienso que es más de la mitad, y mis datos no dicen que son más de la mitad, entonces me cuesta entender esa afirmación. Ahora, si uno dice los artículos más importantes, puede ser que sí, pero si uno mira el total no vemos esa gran coincidencia”, señaló.

Datos y estrategias de campaña

Para la elección pasada del 7 de mayo, desde Unholster analizaron los votos a partir de una segmentación etaria y de género, datos relevantes a la hora de proyectar las estrategias electorales durante las cinco semanas de campaña que quedan por delante.

“En la derecha, especialmente en el Partido Republicano, les va mejor en los hombres que en las mujeres, tanto así que un 46% de los hombres entre 35 y 54 años votó por el Partido Republicano, ese es su bastión fuerte. En cambio, las mujeres son el bastión débil y yo me temo que es el desafío que tienen en este proceso también”, afirmó el economista.

En esa línea, visualizó dos estrategias: “por una parte, el Partido Republicano debería tratar de mantener el voto hombre, que es tan relevante. Y dos, el reencantar a las mujeres, que es su punto débil. Desde el lado del oficialismo lo contrario, su fuerte son las mujeres y su debilidad son los hombres”.

Huneeus también advierte que el porcentaje de indecisos que arrojan las encuestas coincide con la magnitud de votos nulos y blancos de la elección pasada, por lo que no descarta que jueguen “un papel igual de importante” que en los comicios anteriores.