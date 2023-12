Cordero por detenciones en Caso Convenios y megafraude: “Da cuenta de valor del sistema democrático”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó las detenciones por el Caso Convenios y el megafraude fiscal, tras votar este domingo en el plebiscito constitucional en la Estación Mapocho de Santiago.

Al respecto, señaló que “más allá de que sean hechos noticiosos, dan cuenta de un valor del sistema democrático chileno que tiene que ver con la independencia de sus instituciones y la eficacia de las mismas. Entonces, yo diría que en general, si bien uno lo podría mirar como momentos de tensión, dan cuenta también de la situación en las instituciones“, informó CNN.

Al ser consultado sobre cómo podría enfrentarse el tema de la corrupción con la nueva Carta Magna, el secretario de Estado manifestó:

“Yo sobre el texto no me puedo pronunciar por razones obvias, mientras el proceso electoral termine”, respondió.

“Lo más importante es que nosotros tenemos una red de instituciones donde está el Ministerio Público, los tribunales de justicia, la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado, que ellos hace algunos años tienen la coordinación interinstitucional”, para enfrentar el tema.

“Los días de votación son muy relevantes, entre otras cosas porque nos recuerda algo que es bien y es que es comunidad, que somos todos y todos quienes tomamos decisiones colectivamente, y por eso los días de elecciones tienen este atractivo”, insistió.

Finalmente, también fue consultado sobre el 50 aniversario del golpe de Estado, en el marco del cual destacó el Plan Nacional de Búsqueda.

“Una de las cosas que quedaba pendiente era más menos cómo iba a ser el debate en el presupuesto, el apoyo a a Plan Nacional de Búsqueda en el presupuesto, y (el apoyo) también fue bien transversal. Pero yo diría que lo clave, más allá del día y de la discusión, de los resultados que hoy día se pueden tener, es que el compromiso con derechos humanos (y el) plan fue transversal, y el compromiso con la memoria. Y yo me quedo con eso, me quedo con esa fecha, con el 30 de agosto (Día del Detenido Desaparecido), y me quedo con los meses posteriores. Creo que ha sido un trabajo muy colaborativo, con todas las fuerzas políticas en el Congreso, y con los partidos políticos para avanzar en Plan Nacional de Búsqueda. Yo me quedo con eso, entre otras razones, no solo por lo que significa para el país, sino que de algún otro modo, es un proceso de de acuerdo colectivo, como avanzar, que creo que es la manera sensata de preocuparnos del país”.