Jefe del SERVEL espera que a las 20:00 horas ya estén los primeros resultados

El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, manifestó que a las 20:00 horas de este domingo podría haber una tendencia sobre el resultado del plebiscito constitucional.

Tagle entregó estas declaraciones en una entrevista publicada este domingo por el diario El Mercurio.

“Podría, sí, haber una tendencia; ahora, hay que tener cui­dado si es estrecha, porque dcs­pués al aumentar el caudal de voto, puede cambiar; pero todo el mundo se va ir a dormir sa­biendo el resultado del plebisci­to constitucional, y sabiendo si es estrecho, si se diera el caso”, manifestó.

Agregó que además es más rápido el escrutinio con dos opciones.

“Es más rápida la digitación de las actas; entonces, si cierran las mesas a las 18:00 horas, es probable que a nivel de mesa esté terminado el escrutinio y las actas confeccionadas alrededor de las 19:00 horas, y ahí comienza la digitación en los locales y nos llega a nosotros, y en general el criterio del Servel es que lo que llega se muestra; no retenemos resultados, salvo las actualizaciones que pudiesen ser cada 15 minutos, aproximadamente”.

Asimismo, Tagle destacó la labor hecha a nivel de georreferenciación, en relación a la cercanía del domicilio electoral de los votantes.

“Se hizo un esfuerzo bastante gigantesco por parte de la División de Registro Electoral, se contrató geógrafos, cartógrafos y se trabajó estrechamente con los directores regionales en las regiones, porque los problemas se habían producido en la ruralidad y, felizmente, no hemos tenido mayores reclamos; son muy pocos y tienen que ver con que no han actualizado los domicilios”, dijo.

Finalmente, respecto a la participación en esta elección, que el 4 de septiembre de 2022 alcanzó el 85%, Tagle espera una cifra similar.

“Es probable, nosotros no lo podemos saber, pero ya tenemos más de 12 millones de RUT diferentes que habían consultado los datos; entonces, ya es una cifra significativa y aun queda tiempo de consultas. Este es un indicador no de participación, pero sí del interés de la gente, que sabe que hay elecciones y por eso hace la consulta para saber donde vota. Es una cifra buena. Pero no tratemos de inferir participación a través de esto; este es un dato de cuánta gente está informada”.

El plebiscito constitucional de este domingo es el vigésimo acto electoral equivalente a 66 elecciones distintas desde 1989. Al acto electoral están habilitados para sufragar 15.406.352 electores; de ellos, 127.552 corresponden a connacionales con derecho a sufragio en el exterior. Con voto obligatorio, quien no concurra a las urnas será multado.