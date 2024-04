Ximena Ossandón: “En la intimidad el Gobierno no quiere que un comunista esté en la testera”

La diputada y jefa de bancada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de acoger a trámite el requerimiento presentado por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, aunque descartando suspender la formalización en su contra. Esta instancia se llevará a cabo el próximo 7 de mayo, fecha en la que el Gobierno deberá decidir si aplicar o no el llamado “criterio Tohá”.

“Cuando tú estás formalizando a una persona con una responsabilidad de mando, estás tocando la institución completa. O sea, aquí está siendo Carabineros en general el que está siendo puesto en tela de juicio. A diferencia de lo que pasó con el tema de la PDI, que ese fue un acto personal del director, aquí hay una responsabilidad de mando, donde existieron tropas que ejecutaron cierta acción. Entonces, hay que tener harto cuidado cuando uno hace estas declaraciones de estos criterios estándares morales, de los cuales yo comparto también en ciertos casos, cuando son funcionarios de confianza. (…) Desde Renovación Nacional vamos a seguir defendiendo a Carabineros en este caso, porque consideramos que no corresponde que se aplique este criterio Tohá”, dijo.

Respecto a si la eventual salida del general Yáñez tensionaría la tramitación de los proyectos de seguridad en el Congreso, la parlamentaria afirmó que, si bien son cosas que influyen, existe una responsabilidad superior con la ciudadanía. “Hoy día no existe ninguna excusa de ningún tipo como para restarse a nada, porque en el fondo yo, por tener un problema político, estaría afectando a los cientos de miles de chilenos que hoy día están viviendo temas de seguridad. Yo creo que esa agenda no puede ponerse en tela de juicio y tenemos que seguir avanzando como corresponda”, señaló.

Elección de nueva mesa directiva en la Cámara de Diputados

La diputada de RN también abordó las negociaciones para la elección de la nueva testera de la Cámara de Diputadas y Diputados el próximo lunes 15 de abril. Escenario que sigue abierto, donde –hasta ahora– la figura de la diputada Joanna Pérez, de Demócratas, concita el apoyo transversal de la oposición para llegar a la presidencia de la mesa.

“Cuando nosotros tuvimos a Diego Paulsen como presidente fue una cosa que surgió en cinco minutos, no estaba ni siquiera en nuestra expectativa. Entonces, estas negociaciones son hasta el último minuto, pero con lo que sí yo me quedo es que hoy día está naciendo un nuevo conglomerado, un nuevo pacto político que va desde Amarillos hasta Republicanos. (…) Hemos tenido grandes conversaciones transversalmente y, por primera vez, siento que estamos dibujando tal vez un nuevo pacto que el día de mañana ojalá se haga efectivo y que nos acompañe en las presidenciales”, indicó.

En esa línea, agregó que, si bien no puede “decir lo que va a suceder”, existe el compromiso del sector por hacer todo lo posible para obtener la testera, además de ratificar la importancia de las comisiones, que es “donde realmente se realiza el trabajo político más duro”, precisó.

Respecto a la figura de Joanna Pérez como carta a la presidencia de la mesa, Ossandón afirma que cuenta con el apoyo transversal de la oposición e, incluso, no tiene grandes detractores en el oficialismo al tratarse de un perfil moderado.

“Lo que necesitamos hoy día sobre todo es gente que sepa conversar, que sea capaz de dialogar, que sea transversal, y que no sea un problema para el Gobierno. Y yo quiero decírtelo aquí, creo que en la profundidad y en la intimidad el Gobierno no quiere que un comunista esté en la testera. ¿Y por qué te lo digo? Porque es cosa de ver lo que ha pasado con Jadue, donde inmediatamente hay una defensa irrestricta. Y yo creo que para el clima político, para la decisión de qué va en la tabla, qué no va, para las conversaciones con el Gobierno, una persona más moderada como Joanna Pérez es la persona correcta, y creo que el Gobierno también lo entiende de esa forma”, afirmó.