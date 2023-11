“Siempre serás la The Best”: el respaldo de Bravo a Endler tras error de la ANFP en Santiago 2023

Como un verdadero bochorno ha sido catalogado el error que cometieron los administrativos de la ANFP tras no asegurar la permanencia de cuatro jugadoras para disputar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Siendo Christiane Endler, una de las apuntadas por tener que volver a su club. Sin embargo, Claudio Bravo salió en defensa de la portera nacional.

En concreto, Endler junto a Antonia Canales, Camila Sáez y Karen Araya tuvieron que volver a Europa, puesto que los Juegos Panamericanos no es una Fecha FIFA, por ende, los clubes no tienen la obligación de ceder a las jugadoras.

Uno de los principales apuntados, es el coordinador de La Roja femenina, Manuel González, quien fue la persona que habló con los respectivos clubes para la cesión de las futbolistas. También, los dardos han caído en el entrenador, Luis Mena, por no tener en cuenta la situación.

Defensa de Bravo

Sin embargo, las primeras críticas recayeron en la figura de Endler, ya que fue ella la primera que denunció el hecho sumando su renuncia a La Roja femenina.

Ante dicha situación, el portero del Real Betis y capitán de La Roja masculina campeona de América, Claudio Bravo, salió a respaldar a la arquera del Olympique de Lyon con un potente mensaje.

“Cuando pierdas, cuando caigas, cuando te equivoques, cuando muchos te den la espalda. Acá hay alguien que sigue confiando y creyendo en ti”, comenzó escribiendo en su cuenta de X.

“Todo mi cariño, todo mi respeto y toda mi admiración. Para mi serás siempre la mejor, la The Best, Christiane Endler. Yo si te voy a valorar siempre! Y más cuando los demás no lo hagan”, concluyó.

El tweet fue respondido por la propia Tiane Endler, quien escribió: “Gracias capitán! Mis respetos siempre para el mejor! Un abrazo!”.