Al Pan Pan: Francisco Leturia y Ximena Ossandón sobre Caso Coimas y expulsión de migrantes

La revelación de los audios, reconocido como Caso Coimas o Caso Hermosilla, destapó una serie de delitos que -de comprobarse- podrían convertirse en el evento de corrupción más grande del último lustro.

De hecho, el caso ya generó movimientos en el Servicio de Impuestos Internos con la desvinculación del director de Grandes Contribuyentes Christian Soto, por “pérdida de confianza”, además de la suspensión de otros cuatro funcionarios.

El caso además se suma a lo acontecido en Algarrobo, donde finalmente el alcalde José Luis Yáñez se entregó a la PDI luego de mantenerse prófugo con cargos por malversación y cohecho por más de $1.000 millones.

A estos y otros temas se refirió el abogado constitucionalista, profesor de derecho de la UC y expresidente del Consejo Para la Transparencia, Francisco Leturia.

“El caso del Algarrobo es la punta del iceberg de un caso que es mucho más grande y que viene desde hace mucho más tiempo: Contraloría desde hace cinco años había detectado inconsistencias bancarias, plata no cuadra. Cualquier persona que trabaja y que está a cargo de la contabilidad de una empresa y se le descubre que las platas no les calzan, de que los ingresos y los egresos son distintos, dura un ratito en el puesto. Bueno, aquí en cinco años las platas no calzaban, más de 70 sumarios, contratación de personas que tenían condenas penales que les impedían ejercer cargos públicos, personas con títulos falsos que recibían asignaciones de título, contratos de estacionamiento con las platas que no se cobraban (…) ¿Qué pasó durante estos cinco años que nadie hizo nada? “, indicó el académico.

En el segundo segmento de Al Pan Pan, la diputada de Renovación Nacional (RN) Ximena Ossandón se refirió a la fallida expulsión de 60 venezolanos, luego que el ese país rechazara el vuelo que los iba a transportar hoy. Y entre otros temas en materia de relaciones internacionales opinó sobre la demanda de $190 millones de la exembajadora de Chile en el Reino Unido, Susana Herrera.

“Hoy día lo que estamos viviendo es una situación inusitada, te guste o no te guste, las personas están con un tema de inseguridad, y lamentablemente las prácticas de los crímenes han cambiado, y mucha gente tiene sensación que tenemos que seguir tomando estas medidas que se tomaban antes y que habían parado (…) Es muy positivo que el gobierno hoy día esté apurado (…) fue mal hecho, no se hizo de la forma que se hacía antiguamente, porque todo el mundo sabe que la reconducción no es fácil”, expresó la parlamentaria en relación a la expulsión fallida de personas venezolanas.