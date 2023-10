Marcos Kulka: “El hidrógeno verde puede ser tan grande como el cobre o litio para Chile”

El director ejecutivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno fue el invitado de esta semana a La Mesa de El Mostrador. Asegura que no es una fantasía que la industria pueda generar US$ 20 mil millones en inversiones en 10 años, US$ 8 mil millones anuales en exportaciones y aportar en un 25% de reducción de las emisiones que Chile necesita para cumplir con la meta de ser carbono neutral en los próximos 25 años. Explica que tenemos grandes ventajas comparativas y que lo único que falta son incentivos del Estado para destrabar los cuellos de botella, a fin de aprovechar la ventana de oportunidad. Cabe mencionar que la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde busca posicionar a nuestro país como líder de la industria a nivel global.