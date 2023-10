Analista Federica Sánchez explica triunfo de Massa sobre Milei: “Entendió lo que tenía que hacer”

A las 18:00 horas cerraron las mesas electorales en Argentina y pasadas las 21:00 horas los primeros resultados arrojaron que el presidente del país transandino se decidirá en segunda vuelta. El candidato oficialista, Sergio Massa, logró imponerse por sobre el ultraliberal Javier Milei.

Eran tres candidatos los que competían por la mayoría de los votos: Massa, Milei y la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien antes de los resultados oficiales ya había comenzado a reconocer su derrota.

Con el más del 90% de las mesas escrutadas, el ministro de Economía, Sergio Massa (Unión por la Patria), obtuvo el 36.29% de los votos, mientras que Milei (La Libertad Avanza) 30.19%, y Bullrich 23.82%.

La analista internacional y académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, Federica Sánchez, conversó con El Mostrador acerca de las elecciones argentinas, que significarán una segunda vuelta el próximo 19 de noviembre.

-¿Qué lectura haces de los resultados de las votaciones de este domingo 22? ¿A qué se debe la victoria de Sergio Massa?

-Creo que lo que ocurrió fue que desde las mismas primarias Massa entendió muy bien que lo que tenía que hacer en su espacio y el peronismo tenía que polarizar con Milei. Fue lo que hicieron a lo largo de los dos meses que hubo entre las primarias y ahora, y creo que lo hicieron muy bien. Al mismo tiempo, después de los debates y las últimas semanas, creo que también se generó desde el lado de Massa un poco de miedo a lo que se iba a perder con una candidatura de Milei ganando potencialmente en una primera vuelta. Y creo que hubo una gran movilización del aparato general del peronismo, también para movilizar el voto, y movilizar el voto a favor de Sergio Massa, que rindió frutos.

Y ahora habrá que ver qué es lo que pasa en segunda vuelta. Sobre todo es una gran derrota de Juntos por el Cambio, hay que ver qué pasa con esos votos de Patricia Bullrich, cómo se distribuyen, si es que Milei puede quedarse con suficientes votos como para ser un candidato competitivo en la segunda vuelta, aunque creo que la segunda vuelta obviamente va a ser muy peleada, no va a ser una segunda vuelta que vayan a ganar por una buena cantidad de diferencia. Seguramente eso no ocurra.

-¿Hacia dónde se distribuirán los votos de Patricia Bullrich?

-Es difícil asegurar que las transferencias de los votos de Juntos por el Cambio vayan todos al mismo espacio político. Una buena parte de votos de Juntos por el Cambio va a ir al espacio de Milei, sin duda, pero también hay una parte de votos del radicalismo y hay una parte de votos más moderados de Juntos por el Cambio que va a ir para Massa. Lo que vemos es que de hecho Patricia Bullrich perdió votos entre las primarias y la elección de ayer. No es que solamente no pudo retener los votos de Rodríguez Larreta, que era el otro candidato de su espacio, sino que perdió votos propios también. Entonces, creo que hay que tener mucho ojo respecto a dónde van esos votos, porque claramente no hay nada dicho. Y justamente si miramos todos los números, no podríamos decir que los votos que perdió fueron votos que se fueron a Milei. Justamente son votos que fueron para Massa, entonces, hay que ver qué es lo que ocurre. No está nada dicho.

-La segunda vuelta es el 19 de noviembre, en menos de un mes, ¿qué va a tener que hacer el peronismo para poder ganar las elecciones? ¿Y qué va a tener que hacer La Libertad Avanza para poder ganar las elecciones?

-El peronismo tiene muy claro lo que tiene que hacer, tiene que mantener la campaña en el sentido de cómo la hizo, seguir polarizando con el espacio de La Libertad Avanza, ir a buscar los votos más fáciles, que son los votos justamente del FIT o del Movimiento de los Trabajadores, que son los votos de Myriam Bregman y de Juan Schiaretti, que seguramente también la gran mayoría de esos votos vayan para Sergio Massa. Y en términos de La Libertad Avanza, creo que la campaña de Milei tiene que estar enfocada justamente en tratar de retener la mayor cantidad de votos posibles de Juntos por el Cambio.

-Votó el 74% del padrón electoral, una cifra bastante baja. ¿Qué significa eso? ¿Hay un descontento con la política en Argentina? Acá también está pasando en Chile.

En comparación con las elecciones de 2019, que fueron elecciones generales, y con las elecciones generales de 2015, que fueron las de Macri y las de Alberto Fernández, ambas tuvieron como 81%. Lo que vemos es que hay como 7 puntos porcentuales menos, así que eso significa que la abstención aumentó bastante, pero todavía no están las cifras de voto blanco y voto nulo, habría que ver un poco eso. Y, claramente, hay un descontento generalizado con la política, hay un descontento generalizado con todo el espacio político, esa idea de que se vayan todos. Lo que sí vemos es que, claramente, así como no lo habíamos visto a nivel de las elecciones subnacionales, justamente porque Milei y La Libertad Avanza no tenían candidatos competitivos a nivel provincial, ese descontento del aumento de la abstención a nivel de las provincias no se vea canalizado hacia un candidato. Una de las expectativas era justamente que en esta elección se redujera la abstención en comparación con las primarias y que lo que viéramos fuera que ese descontento lo podía rescatar o canalizar Milei como candidato, pero lo que estamos viendo es que eso justamente no estaría ocurriendo.

-En las elecciones presidenciales en 2021 en Chile también tuvimos una segunda vuelta entre un candidato de ultraderecha (José Antonio Kast) y uno de izquierda (Gabriel Boric), ¿hay similitudes entre lo que está ocurriendo en las elecciones argentinas y las elecciones en Chile u otro país latinoamericano?

-Tanto la elección de Kast y Boric, como la elección de Bolsonaro con Lula da Silva, como la futura elección del balotaje entre Milei y Massa, tienen características similares, pero tanto Bolsonaro, Kast y Milei son parecidos en algunas cosas y son distintos. Entonces, sí, tenemos una elección muy polarizada entre una ultraderecha o un representante de la ultraderecha, como es Milei, y un representante de la política tradicional y sobre todo de una izquierda o centroizquierda o peronismo, como lo queramos decir –que el peronismo es más difícil de encasillar en algún lugar en Argentina–, creo que eso hace justamente una mirada más latinoamericana. Esto también pasó en Perú con Castillo-Fujimori. No es algo que no haya ocurrido. Igual, así y todo, tienen sus tintes personales, tienen la característica de la Argentina del peronismo y un montón de otras cosas que la atraviesan a esta segunda vuelta, que van a ser particulares a la Argentina. Pero creo que sí, que hay un contexto que se parece, ¿no?, sobre todo en términos de que las opciones propuestas son bien diferentes una de la otra, que plantean países distintos, proyectos distintos y que eso va justamente a polarizar una elección que, además, va a ser muy peleada. Nadie va a ganar por muchos votos.

-¿Qué significan los resultados de la elección de hoy para La Libertad Avanza?

-A nivel legislativo, Milei hoy va a aumentar la cantidad de diputados y senadores. Para su partido justamente es importante tener una bancada propia en las cámaras y creo que eso es algo que está logrando, porque también le interesa posicionarse a nivel legislativo con una bancada propia que lo pueda ayudar a consolidar su plan de gobierno. Digamos, si es que llega a ganar, consolidar sus posturas programáticas y su plan. Ahora, independientemente de eso, ninguno va a poder obtener una mayoría en las cámaras como para poder gobernar solo, sobre todo Milei, que sabe que, aunque le vaya muy bien, igual no va a conseguir mayorías en el Parlamento, por lo tanto, va a estar necesitado de diálogo, consenso, negociación, acuerdos, una política más de acuerdos.

-¿Qué impacto tienen las elecciones en Argentina en las relaciones entre Chile y Argentina?

-Hay que esperar también a la segunda vuelta para ver quién gana. Yo creo que en términos de quién gane, o sea, si gana Massa, claramente va a estar mucho más alineado en líneas generales con la postura de Boric y, si gana Milei, obviamente, las posturas van a ser antagónicas. Pero una cosa es lo que ocurre a nivel de las relaciones diplomáticas, que pueden ser más o menos tensas, puede que Milei y Boric no quieran juntarse, no sea el primer destino, digamos, para una visita oficial, pero, independientemente de eso, creo que hay relaciones que van mucho más allá de lo meramente diplomático, y que las relaciones comerciales y las relaciones generales entre Argentina y Chile van a seguir por el mismo trayecto por el que van. Somos países hermanos, vecinos, compartimos muchas cosas y, en todo caso, creo que van a seguir el mismo camino, la misma línea de relación que tenemos hasta ahora.