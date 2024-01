China y EE.UU. buscan frenar producción de fentanilo

Representantes de China y Estados Unidos retomarán este martes, en Pekín las estancadas conversaciones para frenar la producción de ingredientes utilizados en la droga fentanilo.

Washington espera que China coopere en atacar a las empresas fabricantes de los precursores químicos del fentanilo y cortar el financiamiento para su comercialización.

El opioide sintético, varias veces más potente que la heroína, ha causado una epidemia de adicciones en Estados Unidos, con 100.000 fallecimientos anuales por sobredosis hasta convertirse en la principal causa de muertes entre personas de 18 a 49 años, según las autoridades estadounidenses.

En la reunión del martes participarán funcionarios estadounidenses de alto nivel de los departamentos de Estado, Tesoro, Interior y Justicia, indicó Washington.

