Filme sobre hombre que se quemó a lo bonzo en dictadura ganó 16° Festival de Cine FECICH

Tras diez días exhibiendo más de 45 películas en Quilpué y Villa Alemana, con una masiva participación el 16° Festival de Cine Chileno llegó a su fin el pasado sábado 27 en el Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez, donde se contó con la participación de la alcaldesa Valeria Melipillán, Mario Pulgar en representación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, productores, cineastas e invitados del certamen.

La ceremonia de Premiación y Clausura estuvo conducida por la actriz María Gracia Omegna y el actor Gabriel Urzúa, quienes dieron a conocer a las películas ganadoras de la Competencia Radiografía Nacional en sus categorías de cortometraje y largometraje y cortometraje animación escogidos por el Jurado Ciudadano, el Jurado del Cine Chileno, el Jurado de Prensa y el Jurado Joven.

Además, se conocieron los proyectos ganadores de la Competencia Cine Chileno en Construcción 2024, del área de industria del festival.

Respecto al balance del certamen, Sebastián Cartajena, director artístico de FECICH, comentó que fue un balance positivo y que hay cine chileno para rato para seguir exhibiendo.

“Sacamos cuentas alegres, en el sentido que tuvimos una gran cantidad de obras exhibiéndose con más de 45 películas entre Quilpué y Villa Alemana, la posibilidad de tener una competencia de animación chilena exclusivamente, donde el público también respondió, vino a la sala y compartió en familia. Creo que hay un incentivo para nosotros en tener una competencia de animación, porque también nos insta a tener quizás nuevos medios, otras experiencias y eso va para un buen camino”, manifestó.

Asimismo, la gala estuvo marcada con el homenaje a la actriz Paulina Urrutia por su Trayectoria Actoral en Cine y un homenaje póstumo al porteño Nelson Eduardo Cabrera Vasquez por su Aporte al Desarrollo Cinematográfico Regional.

Sobre el reconocimiento, Paulina Urrutia expresó: “Lo que me ha enseñado el cine, es lo que hace que una historia sencilla, humana como la que tenemos todos cuando atravesamos la vida, pueda venir un creador, tomarla y transformarla en una obra, una obra que representa, una obra donde la gente se siente identificada, que es capaz de ver, en el caso de nosotros, nuestra propia historia, la historia de Chile. Y de la capacidad transformadora del cine, que en la medida que la gente lo ve, aprende de él, transforma su corazón y la manera en cual vivimos y nos relacionamos. Ese es el sitial del arte, del cine, contribuir a nuestras culturas y a nuestro desarrollo como sociedades. Me siento halagada, me siento orgullosa y agradezco mucho este reconocimiento”.

Finalizada la premiación y con un teatro lleno, el certamen contó con un concierto íntimo junto a Manuel García, quien se encargó de cerrar los 16 años de FECICH agradeciendo y sintiéndose feliz por la oportunidad.

“Estamos súper contentos, todo el equipo desde que llegamos ha sentido una felicidad especial y hemos disfrutado este día. Muchas gracias al festival y larga vida”, dijo.

Competencia Radiografía Nacional

Agradeciendo la calidad de todas las películas en competencia, el Jurado Ciudadano otorgó el Premio Cine Chileno al Mejor Largometraje FECICH 2024 al documental “El don absoluto. La historia de Sebastián Acevedo” de Josefina Morandé, quien cuenta la historia de este hombre que, a los 52 años, en plena dictadura y agotado por la búsqueda de sus dos hijos detenidos por la CNI, toma la decisión de rociar su cuerpo con bencina y prender fuego frente a la Catedral de la Santísima Concepción, donde hoy existe una placa conmemorativa en su memoria.

En tanto, el Premio Cine Chileno al Mejor Cortometraje FECICH 2024 fue para “Ancacoy” de la directora Nicole Böck. En palabras del jurado: “Porque despierta en los espectadores, profundas emociones, y reflexiones sobre distintos males existentes en nuestra sociedad como es el cotidiano clima de violencia y concientiza sobre la invisibilidad y precarización existente en nuestro sistema laboral”.

La Mención honorífica del Jurado Ciudadano fue para “Malqueridas”, de Tana Gilbert “por ser un valiente registro que nos muestra una realidad en la que cotidianamente no pensamos: maternar dentro de la cárcel, la crudeza en la separación con sus hijos e hijas, la resistencia a esta hostilidad desde distintos afectos que desarman la narrativa hegemónica”. Y entregaron una Mención Especial al cortometraje de animación “Yo no hablo” del director Germán Marchat.

Por otro lado, el Premio del Público, por ser los mejores votados, fue para el largometraje “El don absoluto. La historia de Sebastián Acevedo” y el cortometraje “Yaya” de la directora Leticia Akel.

Premios Jurado del Cine Chileno

Los premios del Jurado del Cine Chileno galardonaron las especialidades de las películas participantes. Para dirimir y evaluar estas cintas, tres reconocidas figuras del medio cinematográfico chileno fueron parte de este jurado: Ignacio Pavez, Adriana Denisse y Daniela Jordán.

En la categoría cortometraje, los premios del Jurado del Cine Chileno en FECICH 2024 fueron:

– Mejor Dirección: “La casa de arena”, de Luis Vicente Fresno.

– Mejor Propuesta Visual y Sonora: “Alien0089”, de Valeria Hofmann.

– Mejor Propuesta Narrativa: “El personaje”, de Samuel González.

– Mejor Actuación: Daniela Leyton protagonista de “Yaya”.

– Premio Especial del Jurado del Cine Chileno: “La casa de arena”, de Luis Vicente Fresno.

En tanto, en la categoría largometrajes, las cintas ganadoras fueron:

– Mejor Dirección: “A la sombra de la luz”, de Isabel Reyes e Ignacia Merino.

– Mejor Guión/Investigación: “Malqueridas”, de Tana Gilbert.

– Mejor Dirección de Fotografía: “Isla Alien”, de Cristóbal Valenzuela.

– Mejor Dirección de Arte: “Isla Alien”, de Cristóbal Valenzuela.

– Mejor Montaje: “Malqueridas”, de Tana Gilbert.

– Mejor Banda Sonora: “A la sombra de la luz”, de Isabel Reyes e Ignacia Merino.

– Mejor Actuación: Para Amparo Noguera en “Historia y geografía” de Bernardo Quesney y Juan Pablo Soto, protagonista de “Muertes y Maravillas”.

– Premio Especial del Jurado del Cine Chileno: “Muertes y Maravillas”, de Diego Soto.

El Jurado de la Prensa estuvo conformado por profesionales del área de las ciencias sociales y la comunicación: Paula Bustamante San Martín, Sergio Bazaes Castillo y Valentina Tagle, quienes otorgaron el Premio Especial de la Prensa para “Isla Alien”, del director Cristóbal Valenzuela. Además, entregaron una Mención Honorífica al documental “Malqueridas” de Tana Gilbert.

Por su parte, el Jurado Joven, compuesto por estudiantes de establecimientos educacionales de Quilpué y Villa Alemana, le brindó a “Yaya”de Leticia Akel, el Premio Jurado Joven a Mejor Cortometraje; y entregaron una Mención Honorífica al cortometraje “Ancacoy” de Nicole Böck y una Mención Especial al cortometraje de animación “El festín de las bestias” de los directores Simón Bucher, Claudia Saldivia y Amanda Rivera.

Premios Competencia Animación

El Jurado de Animación estuvo conformado por Constanza Wette, Carlos Céspedes y Gunther Kock, quienes dieron el Premio Mejor Cortometraje de Animación FECICH 2024 a “Vitanuova” de Niles Atallah.

La Mejor Dirección fue para “La segunda ola” de Angela Jarpa; Mejor Diseño de Personajes para “El festín de las bestias”; Mejor Guión para “Largavista” de Isidora Fajardo y Josefina Parga; Mejor Propuesta de Animación, Visual y Sonora para “La vida soñada” de Álvaro Rozas y Aurelio Lamas; y el Premio Especial fue para “Yo no hablo” de Germán Marchant.

Cine Chileno en Construcción – Fecich Industria

El largometraje “Kiss me goodbye” del director Camilo Erazo ganó el premio Postproducción de Sonido de Studio Azul Multimedios y el premio Asesoría Comunicacional de la productora Siete Soles. Y el premio Asesoría de Montaje con Andrea Chignoli fue para “Vuelvo donde nunca estuve” de la directora Constanza Vásquez Palau y Andrés Morales Zambra.

Y los cortometrajes ganadores con el Premio Corrección de Color de Color Haus fueron para “Kan Kan” de Eve Le Fessant; “Humedal” de Rossana Castillo Méndez; “Jugo en Polvo” de Sofía Flores Pinto y “Travesti Travesi Travesti” de la directora Yoksan Xu.

FECICH es organizado por el Centro Cultural Quilpué Audiovisual, financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual Convocatoria 2023 delMinisterio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; y cuenta con el auspicio de la Ilustre Municipalidad de Quilpué, la colaboración de la Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, EFE Trenes y DUOC UC Sede Viña del Mar.