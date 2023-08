Recuerdos del crecimiento en Chile

Para aquellos que dejaron de creer en el crecimiento del país como una manera de levantar el standard de vida de las personas, especialmente de los más pobres, bien vale la pena tener en consideración los siguientes antecedentes:

Entre los años 1990 y 2000 el PIB del país creció a una tasa de 6.37% real anual y su población al 1.53% anual: un aumento en el PIB per cápita de 4.84% real anual.

Entre los años 2006 y 2022, la era de Bachelet y Piñera, el PIB del país creció a una tasa de 3.01% real anual y su población al 1.21% anual, muy influida por un fuerte incremento en la inmigración: un aumento en el PIB per cápita de 1.8% real anual.

En dólares corrientes, el PIB per cápita chileno de fines del año 2022 fue de US$ 15.567; si se usara un tipo de cambio compatible con un país nuevamente crecedor, institucionalmente estable y que aprovechase sus ventajas comparativas, sería más cercano a los US$ 20.000 , o todavía un cuarto del actual PIB per cápita de EEUU.

Si se sigue insistiendo en políticas públicas que atentan contra el crecimiento y la asignación de recursos como las hasta ahora promovidas por la presente coalición gubernamental, es imposible que Chile incluso mejore los resultados económicos de la fracasada era Bachelet – Piñera.

Un PIB que creciese al 3% real anual en los próximos 20 años pasaría de los actuales US$ 308 billones a US$ 557 billones; al 4% llegaría a US$ 676 billones; al 5%, a US$ 819 billones.

En términos acumulados a los 20 años desde el 2022, si se creciese un 1% más en el PIB respecto al 3% de la era Bachelet – Piñera, habría un mayor producto de US$ 1.016 billones; si se creciese un 2% más, de US$ 2.174 billones.

En dólares de hoy, continuar con la era Bachelet – Piñera de 3% de crecimiento en el PIB y asumiendo un 1% anual en la población hacia adelante significaría terminar en 20 años con un PIB per cápita de US$ 23.042; al 4% de crecimiento en el PIB y 1% en la población, US$ 27.953; al 5% de crecimiento en el PIB y 1% en la población, US$ 33.850 . La población pasaría de los actuales 19.8 millones de habitantes a 24.2 millones.

Es increíble que la coalición gobernante desprecie en los hechos el crecimiento y el profundo impacto social de éste; igualmente increíble es que aquellos gobernantes que fracasaron consistentemente en devolver al país su crecimiento no reevalúen sus políticas o la falta de éstas y no asuman todavía su propia responsabilidad en los resultados.

Algunas muestras de adormecimiento que continúan asomándose en nuestro horizonte: a pesar de que la capacidad de transmisión eléctrica está colapsada y que durante varias horas del día se pierde literalmente energía renovable, la fecha esperada para contar con una ampliación relevante de la misma es el año 2029 -30, o en más de seis años, algo francamente inentendible; las nuevas concesiones viales, tras varios años de espera, se reanudan el próximo año con la relicitación de Santiago Los Vilos, con la expectativa de iniciar la construcción de su ampliación en el año 2029 …

Chile no invierte: en el año 2022, la formación bruta de capital fijo fue de US$ 81.5 billones, equivalente al 23.5% de su PIB. Lo anterior, a pesar del boom minero en ciernes del cobre y litio de que somos testigos, de la necesidad de infraestructura de puertos, carreteras, transmisión eléctrica y ciudades acordes con un país desarrollado, de enfrentar los mejores términos de intercambio en su historia, de las evidentes ventajas no aprovechadas en el mundo de los alimentos que deberían al menos duplicar la superficie frutícola para superar las 700.000 has y continuar avanzando en los salmones que sólo ocupan anualmente 4.500 has de nuestros mares en sus concesiones, del turismo incipiente de sus maravillas naturales. Un potencial sin fin que no se está aprovechando. Y sólo como referencia, en los últimos doce meses a junio 2022 y 2023 Amazon invirtió US$ 65.3 y 58.6 billones, respectivamente. ¿Quién está durmiendo?

O este país despierta, o vamos directo al fracaso.