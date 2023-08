Paro de profesores en San Bernardo: el alcalde y el no pago de cotizaciones a funcionarios

Comencemos con tres ejemplos reales que pude conocer, pero que haremos cambios de nombres. Alex, profesor de un colegio público, asiste a un control médico en Integramédica el 25 de marzo para atenderse por un resfriado común y con la tranquilidad de haber contratado un seguro complementario que incluye a su hijo. Al momento de la atención le informan que su seguro no está vigente porque su empleador no lo pagó a la entidad, en este caso al centro médico Santa Lucía. Caso parecido es el de Germán, profesor en un liceo público, que contrató el seguro del instituto oncológico FALP para tener tranquilidad en caso de qué él o su familia padezcan algún cáncer, menos mal que aún no ocurre nada, porque Germán se enteró vía correo electrónico, que su empleador no ha pagado el seguro. Por último a Susana, asistente de la Educación, debe 3 cuotas de un crédito de consumo que se descuentan por planilla, acarreando problemas de intereses y mora que debe costear el trabajador.

Posteriormente, todas estas personas encuentran que sus cotizaciones no están pagadas, sino declaradas, es decir que además deben pagar bonos particulares y luego hacer el trámite en la entidad donde destinan sus fondos de salud. Qué tienen en común estas tres personas: todos trabajan en San Bernardo, con el municipio como empleador.

Bien, ahora hagamos un viaje en el tiempo, Christopher es un profesor y dirigente del Colegio de Profesores, luchando por los derechos propios, de sus colegas y la educación pública, luego fue candidato a alcalde apoyado por el gremio, maravillosa vida lleva, porque resultó electo. Sin embargo, le toca pasar por una crisis causada por no pagar las imposiciones y cotizaciones de los funcionarios por más de cinco meses. Ante esta situación el colegio de profesores y el sindicato unificado de trabajadores de la educación (SUTE) de San Bernardo se manifiestan de forma pacífica, durante un periodo de movilizaciones, que ya lleva 30 días.

Analicemos lo mencionado en el párrafo anterior porque parece la sinopsis de la nueva temporada de “El reemplazante”. El alcalde de la comuna de San Bernardo ha sacado diversos comunicados por las redes sociales (personales o comunales) que tiene a su disposición, en ellas acusa que manifestaciones violentas atentan con la tranquilidad de los vecinos e incluso apela a pensar en los estudiantes de la comuna ¡Sí! El alcalde Profesor tiene su mayor crisis con sus colegas. Como si de una comedia negra se tratará el Profesor White, tiene problemas generados por su falta de profesionalismo con su mismo gremio. Le agregaré otro dato: los descuentos por imposiciones y salud se han descontado de las planillas de los trabajadores.

En un video subido a su instagram el viernes 18 de agosto define a sus colegas como “trabajadores radicalizados” y nuevamente pone a los estudiantes sobre la mesa como los principales afectados, pero ninguno de ellos, ni estudiantes ni colegas son responsables del problema de fondo.

En todo este clima de malestar y decepción ciudadana, el alcalde continuó con la celebración del natalicio de Bernardo O´higgins este 18 de agosto en el frontis del municipio, que incluía un desfile con estudiantes de la comuna. Con colegas manifestándose frente a los estudiantes, el Alcalde se retiró a su oficina y pidió a las fuerzas de orden público, disuadir a los violentistas de sus colegas. Esto último no es la primera vez en estas 6 semanas de trabajadores movilizados, donde hemos visto el actuar del carro lanza agua y el popular zorrillo, han sido días difíciles para la actual administración que ha tenido un desfile de secretarios de educación que han salido por los problemas en la gestión y administración de los recursos. Pero ese es tema para otra columna.

Finalmente, el alcalde ha mostrado una imagen que carece de conexión con el gremio de profesores y trabajadores de la educación. Van 6 semanas de paro, un retroceso significativo para los estudiantes de la comuna en sus aprendizajes; con mayor daño a los estudiantes de cuarto medio que ven la posibilidad del ingreso a la universidad a través de la Prueba de Admisión a la Educación Superior (PAES) más lejana que hace un mes. A esto, se suman respuestas poco claras respecto a los plazos en que serán solucionados los problemas contractuales mencionados en esta columna.

Esperemos que este septiembre los colegios puedan estar con los estudiantes realizando los bailes tradicionales junto a toda la comunidad educativa comiendo empanadas y mote con huesillos, con las cotizaciones e imposiciones de los antiguos colegas del alcalde, al día.