El Presidente en su laberinto

Señor Director:

El Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) es un órgano regulado en la Constitución Política de la República que tiene un carácter meramente consultivo -por ende no vinculante- y que al ser convocado por el Presidente de la República, tiene la facultad de asesorarle en materia de seguridad. Este consejo se integra por los Presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el General Director de Carabineros y por el Contralor General de la República. Pero la pregunta relevante no es ¿Qué es el Consejo de Seguridad Nacional?, sino más bien por qué el Presidente, en el contexto de protesta social, más tenso y dramático desde el retorno de la democracia, convoca a este órgano del Estado. A todas luces, no es casualidad que lo haya convocado el mismo día en que presentó una batería de proyectos de ley, impregnados de simbolismo penal, sin embargo, el problema no puede descansar en crear tipos penales, sino en hacerse cargo de fortalecer los derechos sociales, generar mecanismos para encorsetar el abuso e iniciar de una vez por todas, un proceso de cambio constitucional. En vista de lo anterior, el Presidente no puede continuar en su laberinto.

Dr. Pietro Sferrazza T.

Abogado y académico Facultad de Derecho

Universidad Andrés Bello