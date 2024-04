Antofagasta, epicentro de escándalos y reflejo de una manera de hacer política

Si Santiago sigue siendo Chile, considerando el ensordecedor ruido que producen, entre varios otros, los escándalos que involucran a los exalcaldes y exalcaldesas de la zona metropolitana, ya hace varios años que una de las ciudades del norte del país ha sonado indiscutiblemente de manera continua a nivel nacional. Y no especialmente por buenas razones.

Hace apenas 2 años, la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo (independiente, pero cercana a la UDI), fue condenada a la pena efectiva de cinco años y un día de presidio por el delito de fraude al Fisco, tras lo cual huyó del país con destino a Países Bajos. Fue noticia a nivel nacional e internacional. Su condena era supuestamente un símbolo fuerte y una victoria en materia de lucha contra la corrupción. Apenas dos años después, en marzo de 2023, estalló el Caso Democracia Viva, que tuvo por epicentro la misma ciudad de Antofagasta, involucrando esta vez al ex jefe de gabinete Carlos Contreras, quien acusó a Verónica Serrano, tía del asesor presidencial Miguel Crispi, y a la expareja de Daniel Andrade, la diputada de Revolución Democrática (RD) de la zona, Catalina Pérez. Una concejala en función, igualmente de RD, que pretendía ser candidata a alcaldesa, Paz Fuica, se vio también involucrada.

Uno de los casos que se sigue investigando en Antofagasta concierne a la fundación Pro Cultura. Aún se están indagando los traspasos por 630 millones de pesos a esa fundación desde el Gobierno Regional de Antofagasta encabezado por el ex militante RD y hoy (aún) independiente, Ricardo Díaz, para recuperar las fachadas del casco histórico de la capital regional. Aquí se investigan fraude al fisco, apropiación indebida, tráfico de influencias, negociación incompatible y malversación de caudales públicos.

Varios miembros de la coalición oficialista indican que acá se está realizando un uso instrumental del PPD, en discordancia con el espíritu democrático que se requiere en estas circunstancias. Díaz, además de ser un ex RD, ganó la elección anterior como independiente por cupo del Partido Progresista (PRO). Por ende, parece ser un nómade político que siempre busca bandera de un partido para participar a elecciones, y siendo esta característica una realidad, no aplicaría la doctrina “del que tiene mantiene” ya que en realidad el gobernador actual no tendría legitimidad para hacer parte ipso facto de la coalición oficialista. Desde un punto de vista ético, si este principio se aplica como tal, se estarían pasando por alto los diferentes convenios cuestionados por la institucionalidad chilena.