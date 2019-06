Mónica Aguilera, la hermana del alcalde de San Ramón: “No vamos a permitir que algunos príncipes del partido nos vengan a poner el pie encima”

Las nuevas denuncias de irregularidades en la comuna de San Ramón en las recientes elecciones del Partido Socialista (PS), han puesto bajo la lupa a Mónica Aguilera, hermana del alcalde de ese municipio, Miguel Ángel Aguilera.

Un reportaje de Canal 13 reveló que ex militantes socialistas, expulsados del partido por graves acusaciones, tuvieron algún grado de participación en los comicios de la comuna. A ello, se suma que en el padrón del PS figuran personas inscritas en un domicilio ligado a un narcotraficante.

Aguilera salió al paso de estas graves denuncias, y descartó que su familia esté vinculada al narcotráfico. La militante del PS, quien integró la lista liderada por Álvaro Elizalde, como candidata metropolitana al Comité Central, aseguró a La Tercera que el proceso de votación se desarrolló "conforme a los procesos que se han dado en los últimos años, incorporando la perspectiva de género".

Por otra parte, Aguilera consideró que hay sectores del partido que no reconocen su derrota y crean "conflictos artificiales, inexistentes, basados en hechos que son obra de montajes periodísticos, sin prueba alguna o antecedentes que permitan cuestionar un proceso de elecciones como por ejemplo en la comuna de San Ramón, el cual fue transparente y conforme lo ha señalado el Servel absolutamente regular, sin cuestionamientos".

La hermana del alcalde de San Ramón informó que interpuso una denuncia ante el Tribunal Supremo por las "transgresiones a los estatutos y los principios y valores del PS por parte del parlamentario Marcelo Díaz quien es el apoderado de la lista derrotada y en la que atenta gravemente contra de todos los militantes de San Ramón cuestión que no vamos a permitir. No vamos a permitir que algunos príncipes del partido nos vengan a poner el pie encima".

Intereses secundarios

Mónica Aguilera sostuvo que todos los ojos se han puesto sobre la elección en San Ramón debido a "intereses secundarios, que no aceptan la gran convocatoria socialista existente en San Ramón y que paradojalmente lo consideran un hechos negativo (...) la mirada se ha puesto de manera mañosa en San Ramón porque existen militantes comprometidos y una gran fuerza política, ello queda en evidencia en la elección municipal anterior en la que resulta electo el alcalde con un 70% de los votos y cuatro concejales de ocho, todos socialistas".

Respecto al reportaje de Canal 13 que, entre otras cosas, señala que un grupo de militantes expulsados del partido y que eran funcionarios del municipio participaron del proceso, Aguilera que "eso no es así. Eso no corresponde por cuanto los hermanos Jaque, a los que usted se refiere, no participaron del proceso eleccionario. Según lo que me han señalado otros compañeros, ellos concurrieron al lugar de votación para acompañar a su padres, quienes son militantes del partido hace años, pero que no ingresaron al local de votación, estuvieron en el entorno pero no al interior del colegio que sirvió para este proceso eleccionario. Vale decir, los periodistas una vez más realizaron un montaje para atentar contra la imagen mía y de las compañeras y compañeros militantes de San Ramón".

La militante también calificó de "insólito" las denuncias de una casa ligada al narcotráfico, habitada por personas inscritas en el PS. "No teníamos idea que existían personas, militantes que tuviesen un domicilio que fue allanado por asuntos delictuales pero de ahí a vincular a toda la militancia es un despropósito, un montaje, un engaño para dañar al partido y sus militantes".

Aguilera agregó que "ninguno de estos militantes votó en las pasadas elecciones. Si son militantes comprometidos o no aquí queda de manifiesto que no es así, porque no habrían concurrido a votar. Por eso es importante que se audite el padrón nacional y que se vuelva a establecer prerequisitos para militar en el Partido Socialista de Chile lo que permite la actual ley electoral colocando condiciones adicionales, las que sean necesarias y establecidas democráticamente. Aquí no hubo ninguna investigación periodística, fue un montaje, producto de un remedo obsceno y vulgar de investigación periodística".

"Proceso transparente"

Por otra parte, Mónica Aguilera descartó la posibilidad de que se anulen los comicios en la comuna, pues -a su parecer- fue un proceso "transparente y limpio". El proceso fue transparente, lo ratifica el Servel, lo ratifican los carabineros que estuvieron a cargo de la seguridad, lo ratifican todos los actores que intervinieron en el proceso y que el propio Díaz solicitó. Con presencia del Tribunal Supremo del partido. Apoderados de todas las listas. El escrutinio fue publico. Eso es una propuesta carente de toda racionalidad".

Finalmente, descartó que su hermano esté involucrado en el narcotráfico. "Todo el tema del narcotráfico es un juicio que ya se cerró. A mi hermano no lo mandaron ni a declarar, eso se cerró. Estamos todos con las manos limpias, estamos todos libres, eso lo resolvieron los tribunales, por favor, hasta cuando siguen hablando del narcotráfico en la comuna, le hacen mucho daño a los pobladores de San Ramón, cuando salen a buscar un trabajo ¿qué le van a decir a los chiquillos nuestros? Entonces ya, ¡por favor!".

La mujer clave de la trama

Aguilera integró la lista liderada por Álvaro Elizalde, como candidata metropolitana al Comité Central. Obtuvo 500 votos más, por ejemplo, que el senador José Miguel Insulza, a pesar de que este último es mucho más conocido a nivel nacional.

La influencia de Aguilera -quien aspiraría a ser la vicepresidenta de la Mujer de la colectividad- va más allá de San Ramón, y se extiende hasta la comuna de El Bosque. Allí se encuentra José Miguel Torres Rivas, quien asumirá en el comité central del PS. Según reveló el reportaje de T13, Torres, quien también integró la lista de Elizalde, fue detenido en 2008 por Carabineros cuando estaba en el interior de un vehículo sin placa patente, con dos armas de fuego, una pistola de fogueo y un pasamontañas.

Torres fue condenado a 541 días de presidio por conducir un taxi sin patente y en 2011 fue condenado nuevamente por lo mismo a 41 días. Una situación que no le impidió recibir -entre 2008 y 2019- la cantidad de 174 millones de pesos por contratos directos con municipios, gracias a su negocio de arriendo de autos, que lo ha realizado mayormente en la municipalidad de El Bosque.