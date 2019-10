Desbordes rompe la matriz de las prioridades de La Moneda: “¿Qué afecta más a la gente en la calle? ¿La delincuencia o la integración?”

No es primera vez que el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, pone el dedo en la llaga de la agenda de prioridades de La Moneda. Ahora, el diputado refutó los énfasis de Gobierno, enfocado en sacar adelante sus reformas estrellas, como la tributaria, en una semana donde las cifras de delincuencia revelaron un fuerte aumento, como lo dejó en evidencia el último estudio de la Fundación Paz Ciudadana.

“¿Qué es lo que le afecta más a la gente en la calle? Es la delincuencia o la integración? (…) Tenemos prioridades distintas, el Presidente de la República, no es un cabro chico, es un hombre grande que toma sus decisiones, él tiene prioridades que son esas y yo no estoy de acuerdo con él en ese punto y no me gusta que nos traten de díscolos", dijo el timonel RN en Radio Cooperativa.

La molestia de Desbordes radica en la decisión del Gobierno de transar en materia de control de identidad preventivo de menores, aprobado ayer en la Cámara de Diputados a partir de los 16 años, a instancias de la Democracia Cristiana. El Ejecutivo, y el mismo Desbordes, estaban por fijar dicha edad desde los 14 años, sin embargo como no estaban los votos terminaron aceptando que fuera desde los 16, como establecía la indicación presentada por el diputado falangista Miguel Angel Calisto.

Para Desbordes, esta actitud del Gobierno contrasta con la esgrimida en materia de reforma tributaria, donde Piñera ha sido enfático en que no dará su brazo a torcer con el tema de reintegración tributara, que tanto el Presidente como su ministro de Hacienda Felipe Larraín consideran como el “corazón” de la reforma.

"¿Por qué no podemos negociar la reintegración y sí podemos negociar el control de identidad? ¿Qué es más importante para la ciudadanía? Qué frustrante para la ciudadanía cuando ve que no se puede negociar la integración y la gente dice 'y a mi qué la integración'”, indicó.

Desbordes añadió que “a mí me parece que es fundamental para las pymes y ojalá se saque adelante y ojalá lo logremos, pero eso es intransable, línea roja, intocable. Yo no estoy de acuerdo con él (Presidente Piñera) ¿Por qué el control de identidad sí es transable? ¿Qué es lo que le afecta más a la gente en la calle? Es la delincuencia o la integración", añadió Desbordes.

"Yo creo que a veces hay que perder proyectos, prefiero perder proyectos sentando bien nuestros puntos de vista a ganarlos a veces a medias", enfatizó el timonel RN.

Estas declaraciones de Desbordes se suman a otras en donde no ha escondido su distancia con ciertas decisiones del Gobierno. Ya ha hecho sentir su molestia con el Segundo Piso por los nombramientos en el aparato estatal, no ha tenido problemas en cuestionar los “errores no forzados” en la conducción del Ejecutivo, y en julio pasado agitó el tablero político al pedir públicamente ceder con la reintegración tributaria, aunque luego terminó retrocediendo en sus dichos.

Ahora, la mirada de Desbordes sobre la agenda de Gobierno calza con la planteada por el asesor de la Fundación Paz Ciudadana, Roberto Méndez, quien al comentar las cifras del Índice Nacional 2019 de esta entidad -que reveló un fuerte aumento de victimización y el temor en los hogares chilenos- dijo que hay una clara responsabilidad del Ejecutivo.

Méndez señaló que el combate a la delincuencia “no es una prioridad del Gobierno” y calificó que para la ciudadanía es “irritante” que se discuta de reforma tributaria cuando a la gente “le balean a las guaguas en sus cunas”.