La "vuelta de tuerca" en la octava semana: masiva manifestación cultural en Plaza Italia

Como cada viernes desde que comenzó el estallido social en Chile, Plaza Italia se convirtió en el centro de las manifestaciones, en donde estas ocho semanas se han realizado masivas convocatorias, como la del millón 200 mil personas hace mes y medio.

Sin embargo, la manifestación de hoy, que comenzó cerca de las 17 horas, tenía un carácter más cultural, ya que al frontis del edificio de Telefónica, se instaló un escenario móvil para un show artístico encabezado por Inti Illimani y el regreso de la banda de Concepción, Los Bunkers, quienes estaban separados desde el año 2014, tras un concierto en México.

Este viernes, la movilización tiene como foco principal el concierto organizado por la AFEP (Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos), aunque también se congregaron manifestantes en los sectores aledaños de Plaza Italia.

Durante la jornada, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, se refirió a la actividad, señalando que no está autorizada. “No porque no queramos, sino porque no han solicitado autorización”, por lo que no podían entregar seguridad a los asistentes.

Eso no importó, pues los asistentes comenzaron a disfrutar de la música de Inti Illimani cerca de las 18 horas, para dar pie pasadas las 19 al esperado show de Los Bunkers, quienes comenzaron con "Canción para mañana" y cerraron pasada las 20 horas con "Miño".

Tras el espectáculo, AFEP se subió al escenario para agradecer la convocatoria y a decirle a los manifestantes que "sigan luchando".